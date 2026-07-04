  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 08/07/2026 22:39

Hội diễn dân ca 3 miền khép lại với nhiều dấu ấn

HNN.VN - Tối 8/7, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND TP. Huế tổ chức bế mạc Hội diễn Đàn, hát dân ca 3 miền năm 2026. Ban Tổ chức đã trao nhiều giải thưởng cho các tập thể, cá nhân, tiết mục và chương trình xuất sắc.

Dân ca ba miền hội tụ tại HuếTrân trọng những giá trị thiêng liêng của lịch sửMỗi năm một vở diễn

 Ban tổ chức trao giải Bạc cho cho các đoàn nghệ thuật quần chúng tham gia hội diễn

Hội diễn quy tụ 26 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước, mang đến nhiều chương trình nghệ thuật đậm bản sắc văn hóa vùng miền. Thông qua các loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống, các đoàn đã giới thiệu nét đặc trưng trong đời sống văn hóa của mỗi địa phương, đồng thời tạo cơ hội giao lưu, học hỏi giữa các nghệ nhân, diễn viên và những người làm công tác văn hóa.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức trao 2 Giấy khen của Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện cho các tập thể có thành tích xuất sắc và 29 Giấy khen cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác tổ chức, tham gia hội diễn.

Đối với hệ thống giải thưởng, Ban Tổ chức trao 31 Huy chương Vàng và 56 Huy chương Bạc cho các tiết mục. Ở hạng mục chương trình, 9 Huy chương Vàng và 17 Huy chương Bạc được trao cho các đoàn nghệ thuật quần chúng tham gia hội diễn.

Khép lại sau nhiều ngày diễn ra, Hội diễn Đàn, hát dân ca 3 miền năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò của nghệ thuật quần chúng trong việc gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tạo diễn đàn để các địa phương giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, góp phần phát huy bản sắc văn hóa các vùng, miền trong đời sống đương đại.

Tin, ảnh: Bạch Châu
 Từ khóa:
đàn hátdân caba miềnnhạc cụdân tộc
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Dân ca ba miền hội tụ tại Huế

Tối 4/7, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND TP. Huế tổ chức khai mạc Hội diễn "Đàn, hát dân ca ba miền" năm 2026.

Dân ca ba miền hội tụ tại Huế
Những góc nhìn di sản

Chiều 7/3, Triển lãm ảnh nghệ thuật “Những góc nhìn di sản” mang đến cho công chúng một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc với 90 tác phẩm của các nghệ sĩ nhiếp ảnh đến từ Hà Nội, Huế và TP. Hồ Chí Minh. Hoạt động nằm trong chương trình giao lưu văn học nghệ thuật tiếp nối truyền thống kết nghĩa “Hà Nội - Huế - Sài Gòn”, được duy trì từ năm 2023 đến nay.

Những góc nhìn di sản
Nhiều chương trình thú vị tại ngày hội các dân tộc miền núi

Ngày hội “Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi” TP. Huế lần thứ I năm 2026 là hoạt động trong chương trình “Lễ hội mùa Hạ” - Festival Huế 2026 được tổ chức định kỳ, luân phiên giữa các địa phương có đồng bào dân tộc thiểu số định cư, sinh sống.

Nhiều chương trình thú vị tại ngày hội các dân tộc miền núi
Hoàn thiện thể chế về văn hóa dân tộc

Hội nhập quốc tế sâu rộng cùng sự phát triển nhanh của khoa học công nghệ đang tác động trực tiếp đến công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số. Thực tiễn đặt ra yêu cầu xây dựng cơ sở pháp lý đồng bộ, hiệu lực để nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực văn hóa dân tộc.

Hoàn thiện thể chế về văn hóa dân tộc

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top