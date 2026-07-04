Hội diễn dân ca 3 miền khép lại với nhiều dấu ấn

Ban tổ chức trao giải Bạc cho cho các đoàn nghệ thuật quần chúng tham gia hội diễn

Hội diễn quy tụ 26 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước, mang đến nhiều chương trình nghệ thuật đậm bản sắc văn hóa vùng miền. Thông qua các loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống, các đoàn đã giới thiệu nét đặc trưng trong đời sống văn hóa của mỗi địa phương, đồng thời tạo cơ hội giao lưu, học hỏi giữa các nghệ nhân, diễn viên và những người làm công tác văn hóa.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức trao 2 Giấy khen của Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện cho các tập thể có thành tích xuất sắc và 29 Giấy khen cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác tổ chức, tham gia hội diễn.

Đối với hệ thống giải thưởng, Ban Tổ chức trao 31 Huy chương Vàng và 56 Huy chương Bạc cho các tiết mục. Ở hạng mục chương trình, 9 Huy chương Vàng và 17 Huy chương Bạc được trao cho các đoàn nghệ thuật quần chúng tham gia hội diễn.

Khép lại sau nhiều ngày diễn ra, Hội diễn Đàn, hát dân ca 3 miền năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò của nghệ thuật quần chúng trong việc gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tạo diễn đàn để các địa phương giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, góp phần phát huy bản sắc văn hóa các vùng, miền trong đời sống đương đại.