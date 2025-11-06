Sẻ chia cùng người lao động trong mưa lũ

Không khí làm việc tại Công ty TNHH MTV Sơn Hà Huế sáng 4/11

Những ngày ở lại nhà máy

Sáng đầu tháng 11, trong khu xưởng sáng đèn của Công ty CP Dệt may Huế (Huegatex), tiếng máy may hòa cùng tiếng cười nói của công nhân tạo thành nhịp điệu rộn rã, ấm áp giữa những ngày Huế vừa đi qua đợt lũ chồng lũ. Ở Phòng Điều độ, chị Nguyễn Thị Thanh Vân vẫn tất bật bên bàn làm việc. Giọng trầm ấm, chị kể lại những ngày vừa qua chị và đồng nghiệp đã “ăn, ngủ cùng nhà máy”.

Nhà chị Vân ở thôn Thanh Phước, phường Hóa Châu - khu vực ngập sớm và sâu nhất. Sáng 27/10, khi nước đã phủ kín đường, chị gửi con cho ông bà ngoại rồi đi đò lên công ty để kịp ca làm. Từ hôm đó, chị ở lại nhà máy đến nay đã hơn một tuần. “Được công ty bố trí chỗ ăn ở đầy đủ, tôi quyết định ở lại, vừa hạn chế đi lại nguy hiểm trong mưa lũ, vừa bảo đảm công việc không bị gián đoạn”, chị kể. Dù đã qua nhiều ngày, chị vẫn còn nhớ rõ cảm giác chênh vênh trên con đò nhỏ giữa dòng nước đục ngầu sáng hôm ấy. “May là nhà ba mẹ có gác lửng, ông bà và các cháu đều an toàn nên tôi cũng yên tâm”, chị nói.

Tương tự, chị Lê Thị Kim Hạnh, công nhân Nhà máy May 3 cho biết: “Nhà tôi ở phường Thanh Thủy bị ngập sâu, đồ đạc hư hỏng hết, ba mẹ và hai em phải di tản. Khi được công ty cho ở lại miễn phí, tôi thấy yên tâm hơn hẳn. Ở nhà máy có chỗ nghỉ an toàn, được làm việc đều đặn nên đỡ lo hơn nhiều”, chị chia sẻ và đôi tay vẫn thoăn thoắt trên từng đường may.

Cùng với chị Vân và chị Hạnh, hàng chục người lao động (NLĐ) khác được công ty bố trí ăn ở tạm ngay tại khuôn viên nhà máy. Mỗi người mang theo vài bộ quần áo, còn lại công ty lo chỗ ăn, ở và sinh hoạt. “Không chỉ là nơi tránh lũ, nhà máy lúc ấy như một mái nhà chung. Mọi người thân nhau hơn, hiểu nhau hơn. Giữa cảnh mưa lũ, thấy mình không đơn độc”, chị Vân nói.

Công ty còn hỗ trợ 1 triệu đồng/người để khắc phục khó khăn, ai nấy đều xúc động. “Khoản đó không chỉ là vật chất, mà là tấm lòng, là sự quan tâm rất kịp thời. Cảm giác được chia sẻ, được nghĩ đến giữa lúc gian nan khiến ai cũng thấy ấm lòng”, chị Hạnh bộc bạch.

Ông Nguyễn Tiến Hậu, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dệt may Huế cho biết: “Đợt lũ cuối tháng 10 có đến 70% công nhân phải tạm nghỉ việc do giao thông chia cắt, nước ngập sâu. Dù vậy, các dây chuyền chủ lực vẫn được duy trì. Chúng tôi linh hoạt dồn chuyền, bố trí lao động về các phân xưởng không ngập để giữ tiến độ đơn hàng, đồng thời đảm bảo thu nhập cơ bản cho NLĐ”.

Toàn hệ thống có 4.377 NLĐ, trong đó, thời điểm lũ lớn chỉ có 2.510 người có mặt tại nơi làm việc, chiếm khoảng 43% tổng số. Dù nỗ lực duy trì sản xuất, Ban lãnh đạo Công ty vẫn xác định an toàn của người lao động là ưu tiên hàng đầu. Hằng ngày, Công ty đều khuyến cáo công nhân không di chuyển khi điều kiện thời tiết hoặc giao thông không bảo đảm. Công ty cũng bố trí chỗ ăn, ở miễn phí ngay tại nhà máy cho những lao động có nhà ở khu vực bị cô lập do mưa lũ, giúp họ yên tâm lưu trú, làm việc và góp phần duy trì hoạt động, sản xuất ổn định. Đồng thời, Công ty triển khai gói hỗ trợ khẩn cấp hơn 4,3 tỷ đồng cho toàn bộ NLĐ. “Mỗi người được hỗ trợ 1 triệu đồng, riêng những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như mẹ đơn thân, hộ nghèo, thiệt hại nặng sẽ được xem xét hỗ trợ thêm”, ông Hậu thông tin.

Đến nay, vẫn còn khoảng 680 người chưa thể trở lại làm việc do nhà ở ngập sâu hoặc hư hỏng nặng, công đoàn cơ sở đang trực tiếp đến tận nhà thăm hỏi, hỗ trợ. “Khi NLĐ an tâm, DN mới vững vàng. Sự sẻ chia trong những ngày gian khó chính là sợi chỉ gắn kết bền chặt nhất của Huegatex”, ông Hậu khẳng định.

Nghĩa tình trong mưa lũ

Tại Công ty TNHH MTV Sơn Hà Huế, sáng 4/11, hơn 86% công nhân đã trở lại làm việc sau những ngày gián đoạn. Dọc các chuyền may, tiếng cười nói xen lẫn sự tập trung. “Ba ngày lũ, nhà máy chỉ duy trì được 50% công suất. Khi nước rút, ai cũng muốn đi làm ngay để kịp tiến độ và có thêm thu nhập”, bà Lại Thị Tây Phương, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết.

Ban Giám đốc cùng Công đoàn Công ty đã thống nhất hỗ trợ 500.000 đồng/người, riêng những công nhân đi làm trong ba ngày lũ được cộng thêm 100.000 đồng. Những chính sách kịp thời đã giúp người lao động yên tâm trở lại sản xuất.

Ở quy mô lớn hơn, Tập đoàn B’Lao - Scavi cũng nhanh chóng triển khai các gói hỗ trợ cho gần 5.700 hộ gia đình công nhân tại các nhà máy Scavi Huế, Scavi Quảng Điền và B’Lao Sport. Mỗi hộ có nhà ngập trên 0,5m được hỗ trợ 500.000 đồng, đồng thời Tập đoàn tạm ứng 70% lương tháng 10 cho toàn bộ nhân viên để họ có tiền chi tiêu, sửa sang nhà cửa.

Ông Nguyễn Xuân Linh, Giám đốc Vận hành Tập đoàn B’Lao - Scavi nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ khảo sát thực tế để hỗ trợ đặc biệt cho những trường hợp thiệt hại nặng, với kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Về lâu dài, Tập đoàn cũng nghiên cứu giải pháp an cư cho công nhân ở vùng cao ráo, không ngập lụt”.

Tại Công ty CP Sợi Phú Nam, nơi có hàng trăm lao động đang làm việc tại khu công nghiệp Phú Bài, Ban lãnh đạo Công ty quyết định chi hỗ trợ 500.000 đồng/người, thưởng thêm 200.000 đồng cho những ai tăng ca, gắn bó trong giai đoạn khó khăn. Bà Lê Thị Lương, Giám đốc Công ty CP Sợi Phú Nam chia sẻ: “Giữa mùa lũ, điều quý nhất là tinh thần cùng nhau vượt khó. Sự chia sẻ này không chỉ bằng tiền, mà là sự tri ân dành cho những người đã cùng nhau bền lòng trong gian khó”.

Bão lũ đi qua, không khí trong các nhà xưởng ở Huế dần ổn định trở lại, nhưng trong ánh mắt NLĐ vẫn ánh lên niềm tin và sự biết ơn. Những việc làm sẻ chia trong những ngày gian khó không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội, mà còn phản ánh văn hóa của doanh nghiệp Huế - nơi mỗi người lao động đều được xem là thành viên trong một gia đình chung. Sự đồng hành của công đoàn, sự chủ động của lãnh đạo doanh nghiệp và tinh thần tương trợ của tập thể đã trở thành nguồn lực giúp doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi sản xuất, ổn định đơn hàng, góp phần giữ vững chuỗi cung ứng ngành dệt may tại Huế sau thiên tai.