ASEAN cần bứt phá trong ngành dịch vụ để định hình tương lai thương mại toàn cầu

Thứ trưởng Bộ Đầu tư, thương mại và công nghiệp Malaysia Liew Chin Tong phát biểu khai mạc AIFTIS 2025.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, phát biểu khai mạc AIFTIS 2025, Thứ trưởng Liew Chin Tong nhấn mạnh ASEAN không thể tiếp tục coi dịch vụ và sản xuất là hai lĩnh vực tách biệt, bởi mức độ tinh vi của sản xuất ngày càng phụ thuộc vào các dịch vụ liên quan.

Ông cho biết thương mại dịch vụ của ASEAN đã tăng trưởng 12,2%, đạt 1.290 tỷ USD vào năm 2024 nhờ sự phục hồi của du lịch và hoạt động kinh doanh số mạnh mẽ. Tuy nhiên, nhiều quốc gia thành viên trong đó có Malaysia vẫn phải đối mặt với những thiếu hụt về mặt cấu trúc trong thương mại dịch vụ - điểm yếu cần được giải quyết thông qua việc phối hợp chính sách chặt chẽ hơn và phát triển hệ sinh thái.

Để xây dựng ngành dịch vụ ASEAN vững mạnh, cho cả nền kinh tế khu vực và thị trường nội địa Malaysia, Thứ trưởng Liew Chin Tong đưa ra 5 ưu tiên chiến lược. Thứ nhất, tích hợp sản xuất và dịch vụ - những lĩnh vực cùng nhau phát triển, củng cố cho nhau, tạo ra nhiều cơ hội gia tăng giá trị hơn cho cả hai.

Thứ hai, xây dựng thêm nhiều “nhà vô địch” dịch vụ của khu vực, ví dụ như Grab - những công ty vượt trội trong nước và cạnh tranh ở cấp độ khu vực. Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN có thể giúp củng cố các mối liên kết kinh doanh, hỗ trợ đổi mới và tạo ra môi trường tốt để hình thành các công ty này.

Thứ ba, củng cố các ngành công nghiệp văn hóa, vun đắp bản sắc chung của ASEAN. Nói đến dịch vụ ASEAN là phải kết hợp các yếu tố văn hóa. Trong tương lai, khi phát triển những trải nghiệm văn hóa đủ mạnh mẽ, ASEAN hoàn toàn có thể hình thành ngành công nghiệp đặc sắc và cạnh tranh.

Thứ tư, thành lập đội chuyên nghiệp của quốc gia cho các triển lãm toàn cầu lớn. Việc chuẩn bị có thể bắt đầu bằng cách tập hợp các ngành xây dựng, kỹ thuật và dịch vụ chuyên nghiệp để hợp tác chặt chẽ với chính quyền nước chủ nhà tổ chức triển lãm nhằm tạo ra sự khác biệt của nước tham gia.

Thứ năm, cải thiện điều kiện làm việc, kỹ năng và mức lương trong lĩnh vực dịch vụ, đồng thời đảm bảo những công việc này vẫn khả thi và có ý nghĩa ngay cả trước những thay đổi về công nghệ và trí tuệ nhân tạo.

Thứ trưởng Liew Chin Tong cho rằng thành công của AIFTIS 2025 sẽ củng cố năng lực của ASEAN để trở thành trung tâm toàn cầu cho các dịch vụ chuyên nghiệp có giá trị cao, thúc đẩy khả năng phục hồi và tăng trưởng kinh tế bền vững cho khu vực. Ông khẳng định AIFTIS 2025 đánh dấu bước tiến trong tham vọng của ASEAN nhằm định hình, không chỉ là đi theo, tương lai của thương mại dịch vụ toàn cầu.

AIFTIS 2025 lần đầu tiên được tổ chức với sự hợp tác của Liên đoàn các nhà cung cấp dịch vụ Malaysia (MSPC) và Tổng công ty năng suất Malaysia (MPC), có sự hỗ trợ của Tổng công ty phát triển ngoại thương Malaysia (MATRADE), Cơ quan phát triển đầu tư Malaysia (MIDA) và Hội đồng thiết kế Malaysia (MRM).

Hội chợ diễn ra trong hai ngày 17 - 18/11, thu hút hơn 500 đại biểu là đại diện chính phủ, tổ chức quốc tế, chuyên gia ngành, học giả thảo luận về các sáng kiến chiến lược tập trung vào việc thúc đẩy năng suất, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng xuất khẩu trên 7 lĩnh vực quan trọng: Dịch vụ chuyên nghiệp, dịch vụ Điện và Điện tử (E&E), dịch vụ số, y tế tư nhân, du lịch - khách sạn, xây dựng - môi trường xây dựng, thể thao - giải trí.