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ClockThứ Tư, 17/06/2026 05:41

Mùa học kỹ năng của người trẻ

HNN - Thay vì dành trọn mùa hè để vui chơi và nghỉ ngơi, nhiều bạn trẻ tại Huế đang lựa chọn tham gia các khóa học kỹ năng để bổ sung kiến thức và hoàn thiện bản thân. Từ giao tiếp, thuyết trình đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), các khóa học ngắn hạn đang ngày càng thu hút sự quan tâm của người trẻ.

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Mùa hè trở thành khoảng thời gian để nhiều bạn trẻ tham gia các khóa học kỹ năng 

Trau dồi kỹ năng mới

Dù chưa chính thức được nghỉ hè nhưng Nguyễn Thị Hoài Thương, sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế đã đăng ký tham gia khóa học giao tiếp thuyết trình từ đầu tháng 6. Với Hoài Thương, mùa hè là khoảng thời gian thích hợp để học thêm các kỹ năng cần thiết hỗ trợ cho việc học tập trên giảng đường.

Vốn khá rụt rè và ngại phát biểu trước đám đông, Hoài Thương chưa từng đại diện nhóm thuyết trình trên lớp. “Em nhận thấy kiến thức thôi là chưa đủ. Em muốn tận dụng dịp hè để học thêm kỹ năng giao tiếp, thuyết trình nhằm tự tin hơn trong học tập và công việc sau này”, Hoài Thương cho biết.

Không chỉ học sinh, sinh viên, nhiều người trẻ cũng tìm đến các khóa học để cập nhật kiến thức và nâng cao năng lực nghề nghiệp trong bối cảnh thị trường lao động đổi mới và đầy thách thức. Làm việc trong lĩnh vực thiết kế đã hơn 1 năm, anh Hoàng Văn Thành (24 tuổi) cũng đang tham gia khóa học online về ứng dụng AI trong thiết kế đồ họa. Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ những năm gần đây đã tác động không ít đến cách thức làm việc, đòi hỏi anh phải liên tục cập nhật kiến thức để bắt kịp với xu hướng hiện tại.

Anh Thành cho hay: “Bây giờ chỉ cần một vài câu lệnh đơn giản trên ChatGPT, Gemini,… cũng có thể tạo được một thiết kế cực kỳ nhanh chóng. Hầu hết các phần mềm chuyên thiết kế bây giờ đều tích hợp AI hỗ trợ nên mình cũng chủ động đăng ký khóa học online ứng dụng thiết kế bằng AI để không bị tụt lại phía sau khi công nghệ đang ngày càng phát triển”.

Đầu tư cho tương lai

Tham gia các khóa học kỹ năng, người trẻ không chỉ bỏ thời gian và công sức mà còn cần đầu tư một khoản tiền không hề nhỏ. Nhiều bạn sẵn sàng chi một khoản đáng kể và xem đây là sự đầu tư xứng đáng cho bản thân trong dịp hè. Hiện nay, tùy theo nội dung và thời lượng đào tạo, học phí mỗi khóa có thể dao động từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng.

Theo chị Trần Thị Như Nguyệt, Giám đốc Trung tâm đào tạo Kỹ năng mềm Alpha Academy, vào dịp hè này, số lượng các bạn trẻ đăng ký tham gia các khóa học kỹ năng tăng lên đáng kể, hầu hết là các bạn sinh viên. “Rất nhiều bạn học viên chủ động tìm đến lớp học với mong muốn thay đổi bản thân. Các bạn không chỉ học vì tò mò hay chạy theo phong trào mà thực sự nghiêm túc học hỏi để trau dồi kỹ năng còn thiếu, phục vụ cho việc học tập, công việc và định hướng nghề nghiệp sau này.

Ghi nhận từ các đơn vị đào tạo, bên cạnh những kỹ năng truyền thống như giao tiếp, thuyết trình hay làm việc nhóm, các khóa học liên quan đến công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), sáng tạo nội dung và kỹ năng nghề nghiệp cũng đang thu hút đông đảo người trẻ. Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh, nhiều bạn trẻ xem việc học thêm kỹ năng là cách nâng cao năng lực bản thân và tạo lợi thế cho công việc sau này.

Từ những lớp học giao tiếp, thuyết trình đến các khóa học ứng dụng AI, mùa hè đang trở thành khoảng thời gian để nhiều bạn trẻ đầu tư phát triển bản thân. Không chỉ là tận dụng quỹ thời gian nghỉ ngơi, việc học thêm kỹ năng còn cho thấy người trẻ đang chủ động chuẩn bị hành trang cho tương lai của mình.

Bài: KHÁNH CHU - Ảnh: Ngọc Ánh
 Từ khóa:
Mùa họckỹ năngngười trẻ
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