Khi người trẻ kiếm sống bằng nhiều nghề

Bên cạnh thu nhập tăng thêm, việc duy trì nhiều công việc cùng lúc cũng đặt ra áp lực về thời gian và sức khỏe. Ảnh: NVCC

Một nghề chưa đủ

23 giờ đêm, căn phòng làm việc của Nguyễn Minh Quân (29 tuổi, TP. Huế) vẫn sáng đèn. Sau một ngày làm việc tại một công ty truyền thông, anh tiếp tục ngồi trước màn hình máy tính để hoàn thiện video cho khách hàng. Công việc này đến với anh từ những dự án nhỏ do bạn bè giới thiệu. Sau một thời gian, lượng khách tăng dần và trở thành nguồn thu nhập đáng kể bên cạnh lương chính.

“Thời gian này mình nhận thêm khá nhiều dự án dựng video. Có hôm làm đến 1 - 2 giờ sáng mới xong. Tuy vậy, mỗi tháng mình có thêm một khoản thu nhập tương đối ổn định. Điều mình thích nhất là được tiếp xúc với nhiều lĩnh vực khác nhau, học thêm nhiều kỹ năng mới”, Quân chia sẻ.

Tại một quán cà phê ở trung tâm thành phố, Trần Khánh Linh (24 tuổi), nhân viên văn phòng, tranh thủ kiểm tra đơn hàng trong giờ nghỉ trưa. Ngoài công việc chính, cô còn bán các sản phẩm thủ công trên mạng xã hội.

Mọi thứ bắt đầu từ sở thích làm đồ handmade. Những món quà tặng bạn bè được đăng lên mạng xã hội, rồi dần dần có khách đặt mua. Hiện nay, cửa hàng trực tuyến mang lại cho Linh một khoản thu nhập ổn định bên cạnh khoản lương hằng tháng. “Có thêm thu nhập khiến mình chủ động hơn trong chi tiêu. Mình cũng thấy vui vì những sản phẩm do mình làm ra được nhiều người đón nhận”, Linh nói.

Không chỉ người đã đi làm, nhiều sinh viên cũng tham gia vào guồng quay này. Lê Hoàng Nam (22 tuổi), sinh viên năm cuối ngành Sư phạm Vật lý, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế hiện vừa học tập, vừa dạy thêm và nhận chỉnh sửa video.

Nam chia sẻ: “Công việc giúp mình trang trải chi phí sinh hoạt và tích lũy kinh nghiệm. Mình muốn khi ra trường sẽ có nhiều kỹ năng thực tế hơn”.

Nhiều cơ hội, nhiều áp lực

Dù mang lại thêm thu nhập, việc duy trì nhiều công việc cùng lúc cũng đặt ra không ít thách thức. Theo nhiều người trẻ, việc tạo thêm nguồn thu nhập giúp họ chủ động hơn trong cuộc sống, đồng thời mở rộng kỹ năng và cơ hội nghề nghiệp. Tuy nhiên, khi công việc nối tiếp công việc, áp lực về thời gian và sức khỏe cũng dần trở thành vấn đề đáng quan tâm.

Nguyễn Minh Quân cho biết: “Có những thời điểm, mình phải xử lý nhiều dự án cùng lúc để kịp tiến độ bàn giao. Có tháng mình gần như không có ngày nghỉ trọn vẹn. Ban ngày làm việc ở công ty, tối tiếp tục làm thêm các dự án đến tận 2, 3 giờ sáng. Sau đó cơ thể bắt đầu mệt mỏi, kiệt sức nên phải chủ động giảm bớt công việc”, anh kể.

Không ít người trẻ thừa nhận điều khó nhất là quản lý quỹ thời gian để làm sao phù hợp với bản thân. Khi công việc chính kết thúc, công việc thứ hai lại bắt đầu. Những khoảng thời gian vốn dành cho nghỉ ngơi, gặp gỡ bạn bè hoặc chăm sóc bản thân dần bị thu hẹp.

“Có lúc mình cảm thấy cả ngày chỉ xoay quanh công việc. Đi chơi với bạn bè vẫn phải để ý điện thoại vì sợ bỏ lỡ đơn hàng hoặc tin nhắn của khách. Việc duy trì hai công việc song song khiến lịch sinh hoạt thay đổi khá nhiều”, Linh nói.

Áp lực ấy càng rõ hơn với những người trẻ vừa học tập vừa làm việc. Hoàng Nam cho biết: “Có những ngày kết thúc buổi dạy thêm vào buổi tối, sau đó tiếp tục chỉnh sửa video đến khuya rồi sáng hôm sau lại lên lớp. Có thời điểm mình ngủ chưa đến 5 tiếng mỗi ngày. Sau đó mình đã quyết định nghỉ công việc dạy thêm để tập trung hơn vào việc học và chỉ nhận những dự án dựng video khi thật sự có thời gian rảnh”, Nam chia sẻ.

Mỗi nguồn thu nhập mới đều mang theo những cơ hội riêng. Cùng với kinh nghiệm, kỹ năng và sự chủ động về tài chính là những áp lực vô hình từ thời gian và cường độ làm việc. Vì vậy, bên cạnh việc mở rộng cơ hội nghề nghiệp, nhiều người trẻ cũng đang học cách lắng nghe cơ thể, sắp xếp lại nhịp sinh hoạt và dành cho mình những khoảng nghỉ cần thiết. Bởi để theo đuổi những mục tiêu lâu dài, sức khỏe vẫn là “nguồn vốn” quan trọng nhất.