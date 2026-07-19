Người trẻ tìm lợi thế cạnh tranh từ ngoại ngữ thứ hai

Giờ học ngoại ngữ thứ hai - môn tiếng Nhật tại Trường THCS Chu Văn An.

Khi một số doanh nghiệp Nhật Bản tiến hành tái cơ cấu nhân sự, anh Phan Mậu Trí, quản trị viên hệ thống tại Huế vẫn được giữ lại nhờ vừa có chuyên môn công nghệ thông tin, vừa có khả năng sử dụng tiếng Nhật. Chính thời điểm ấy giúp anh cảm nhận rõ giá trị của quyết định học thêm ngoại ngữ từ nhiều năm trước.

Nhiều người trẻ ở Huế không còn xem tiếng Anh là lựa chọn duy nhất. Không ít học sinh, sinh viên chủ động học thêm tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung cùng nhiều ngoại ngữ khác để tạo lợi thế cạnh tranh khi tìm việc. Tuy nhiên, việc học thêm một ngoại ngữ không hề dễ dàng.

Anh Nguyễn Nhật Linh, nhân viên văn phòng trú ở phường Thuận Hóa chia sẻ: “Vừa đi làm vừa học thêm tiếng Trung khá áp lực, nhiều lúc tôi cũng muốn bỏ cuộc. Nhưng nhìn nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp có vốn đầu tư Trung Quốc cùng mức thu nhập hấp dẫn, tôi lại có thêm động lực để cố gắng. Tôi hy vọng ngoại ngữ sẽ giúp mình có nhiều cơ hội nghề nghiệp hơn trong thời gian tới”.

Theo cô Nguyễn Ngọc Khánh, giáo viên dạy tiếng Nhật Trường THCS Chu Văn An, tiếng Nhật hiện được giảng dạy như ngoại ngữ thứ hai từ lớp 6. Mỗi khối đều có hai lớp học và thu hút khá đông học sinh đăng ký. Theo cô Khánh, tiếp cận ngoại ngữ từ sớm không chỉ giúp học sinh phát triển kỹ năng giao tiếp mà còn mở rộng hiểu biết về văn hóa, tạo thêm cơ hội săn học bổng, du học cũng như định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

Nhu cầu tuyển dụng hiện nay cũng cho thấy, ngoại ngữ thứ hai đang trở thành điểm cộng đáng kể đối với người lao động. Theo một số doanh nghiệp, những ứng viên có thể sử dụng thêm tiếng Nhật, tiếng Hàn hoặc tiếng Trung, nhất là ở các lĩnh vực công nghệ thông tin, sản xuất, thương mại, logistics và dịch vụ khách hàng sẽ được ưu tiên tuyển dụng. Khả năng giao tiếp trực tiếp với đối tác nước ngoài giúp người lao động có nhiều cơ hội đảm nhận những vị trí quan trọng hơn.

Đại diện một doanh nghiệp công nghệ Nhật Bản tại Huế cho biết, thị trường hiện không thiếu ứng viên có chuyên môn và sử dụng được tiếng Anh. Tuy nhiên, nguồn nhân lực có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Nhật để tham gia trực tiếp vào các dự án hoặc làm việc với khách hàng vẫn còn khá hạn chế. Vì vậy, những ứng viên đáp ứng đồng thời yêu cầu về chuyên môn và ngoại ngữ thường được doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng hỗ trợ hiệu quả việc dịch thuật, nhiều người đặt câu hỏi liệu học thêm ngoại ngữ có còn cần thiết. Theo các chuyên gia, AI có thể hỗ trợ chuyển ngữ nhưng chưa thể thay thế khả năng giao tiếp, thấu hiểu văn hóa hay xây dựng mối quan hệ trong công việc. Một bản dịch chính xác chưa chắc tạo nên một cuộc trao đổi hiệu quả nếu người sử dụng thiếu hiểu biết về văn hóa và bối cảnh của đối tác.

Ngày càng nhiều người trẻ ở Huế xem việc học thêm ngoại ngữ thứ hai là khoản đầu tư cho tương lai. Không chỉ mở thêm cơ hội nghề nghiệp, đó còn là cách họ chuẩn bị hành trang để thích ứng với thị trường lao động đang thay đổi từng ngày.