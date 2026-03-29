Hóa Châu khơi dậy tiềm năng từ giá trị bản địa

Du khách trải nghiệm trò chơi xăm hường tại Hóa Châu

Những chuyển động bước đầu

Hơn 30.000 lượt khách tìm đến các điểm tham quan như Rú Chá, phố cổ Bao Vinh, làng rau Thành Trung,… cùng doanh thu du lịch ước đạt 10,55 tỷ đồng trong năm 2025 không chỉ là những con số thống kê, mà còn phản ánh sức hút nội tại của Hóa Châu đang dần được nhận diện và khai thác hiệu quả hơn.

Tiếp nối đà này, lễ hội “Hóa Châu ngày Tết” diễn ra từ ngày 7 đến 15/2/2026 đã góp phần tạo thêm điểm nhấn cho phường. Không gian trưng bày sản phẩm tiểu thủ công nghiệp và nông sản đặc trưng tại Bến thuyền Bao Vinh cũng thu hút nhiều cơ sở tham gia với các sản phẩm như bánh in, mứt gừng, rau sạch, nem chả, hương trầm, mè xửng, trà lá sen…

Hơn 3.000 lượt người tham quan, trải nghiệm và mua sắm tại không gian này cho thấy nhu cầu tiếp cận, tiêu dùng sản phẩm bản địa ngày càng tăng, đồng thời mở ra cơ hội quảng bá, kết nối thị trường cho các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh.

Ông Huỳnh Hữu Toàn, chủ lò rèn tại tổ dân phố Bao Vinh cho biết, sau lễ hội, cơ sở không chỉ đón thêm khách tham quan mà còn có thêm đơn hàng mới. “Trước đây cơ sở của tôi chủ yếu bán hàng cho các mối quen, nay có thêm khách hàng mới biết đến, hỏi mua, đặt hàng”, ông Toàn chia sẻ.

Theo ông Trương Thái, Tổ trưởng Tổ dân phố Bao Vinh, giá trị lớn nhất mà lễ hội mang lại là giúp người dân nhận rõ hơn giá trị nơi mình đang sống. Từ đó, chủ động tham gia gìn giữ, phát huy các yếu tố văn hóa, cảnh quan và nghề truyền thống.

Ông Phan Trọng Nghĩa, Chủ tịch UBND phường Hóa Châu cho rằng, địa phương hội tụ nhiều lợi thế như không gian sinh thái Rú Chá, phố cổ Bao Vinh, vùng sản xuất nông nghiệp và đời sống làng quê ven đô còn giữ được nét đặc trưng. Nếu được tổ chức, khai thác hợp lý, đây sẽ là nền tảng để phát triển du lịch cộng đồng, sinh thái gắn với đời sống người dân. Tuy nhiên, các lợi thế này vẫn còn phân tán, hạ tầng du lịch chưa đồng bộ, công tác quảng bá còn hạn chế, nhiều hoạt động mới dừng ở mức thử nghiệm, cần tiếp tục được đầu tư, kết nối để tạo sức bật rõ nét hơn.

Tạo động lực phát triển

Từ những kết quả bước đầu, bài toán đặt ra với Hóa Châu hiện nay là làm thế nào phát huy hiệu quả và bền vững các tiềm năng, lợi thế sẵn có. Năm nay, địa phương xác định các trục phát triển trọng tâm gồm nâng cấp đô thị, phát triển du lịch sinh thái - cộng đồng, nông nghiệp xanh và thúc đẩy phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ.

Theo ông Phan Trọng Nghĩa, phường sẽ tiếp tục khai thác tốt hơn các lợi thế về văn hóa, sinh thái và nông nghiệp; đồng thời định hướng xây dựng lễ hội “Hóa Châu ngày Tết” trở thành hoạt động thường niên, gắn với phát triển phố đi bộ Bao Vinh, mở rộng mô hình du lịch cộng đồng và tăng cường quảng bá nhằm thu hút nguồn lực xã hội hóa.

Cùng với đó, địa phương tập trung rà soát, đánh giá các ngành nghề hiện có; hỗ trợ mở rộng quy mô sản xuất, kết nối tiêu thụ sản phẩm; khuyến khích ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu và truy xuất nguồn gốc. Các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu, liên kết với doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài địa phương cũng sẽ được phường đẩy mạnh.

Địa phương cũng tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh, bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm, môi trường và tính minh bạch trong giao dịch, từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp của hoạt động thương mại - dịch vụ.

Trên nền tảng đó, Hóa Châu hướng đến phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với giá trị lịch sử và cảnh quan sông nước như phố cổ Bao Vinh, chùa Thành Trung, đầm phá Tam Giang; du lịch nông nghiệp - cộng đồng tại Rú Chá và các vùng sản xuất, kết hợp trải nghiệm đời sống, ẩm thực và hoạt động trên sông.