Hào hùng tháng Ba biên giới

Khánh thành công trình “Ánh sáng đường biên” tại xã A Lưới 3

Những công trình ý nghĩa

Tháng Ba trên biên giới có những ngày nắng ấm, có lá hoa nở thắm bản làng và lúa, ngô phủ xanh nương rẫy. Đặc biệt, năm nào cũng vậy, có những cuộc hành quân hào hùng của tuổi trẻ, mang yêu thương nặng sâu hướng về mảnh đất tiền tiêu của Tổ quốc. Những ngày giữa tháng Ba, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Huế phối hợp Thành đoàn Huế và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới” tại xã A Lưới 3, với những hoạt động ý nghĩa: Khánh thành, đưa vào sử dựng công trình “Đường cờ Tổ quốc” và công trình thanh niên “Ánh sáng đường biên”; tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn; trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó và học bổng thuộc chương trình “Nâng bước em đến trường”, động viên, khích lệ Nhân dân và các em học sinh vùng biên nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Bước chân đồng bào hòa cùng nhịp bước của cán bộ, chiến sĩ biên phòng, đoàn viên, thanh niên Thành đoàn Huế, rộn rã trên con đường rợp bóng quốc kỳ tung bay giữa bầu trời in bóng núi rừng, nương rẫy. Giây phút ấy, xúc động và tự hào càng đầy thêm trong trái tim những người lính biên phòng.

Đại tá Lê Hồng Tuyên, Phó Chính ủy BĐBP thành phố chia sẻ, đối với các thế hệ cán bộ, chiến sĩ biên phòng, biên cương luôn là một phần máu thịt, là những điều đẹp đẽ, quý giá gắn với cuộc đời quân ngũ. Đó là cùng đồng chí, đồng đội đoàn kết, keo sơn, cùng nhau vượt qua gian nan, hiểm nguy để thực hiện những chuyến luồn rừng, vượt suối, vượt qua vách đá…, tuần tra giữ vững đường biên cột mốc; những trận mật phục, theo dấu, bắt giữ tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, tội phạm xuyên quốc gia ở khu vực biên giới, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên hai tuyến biên phòng.

“Quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ biên phòng luôn nhận được sự đùm bọc, chở che của Nhân dân khu vực biên giới. Chúng tôi mang trong trái tim tình cảm tri ân, yêu thương đối với đồng bào”, Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố Huế bộc bạch. Sự tri ân không chỉ được thể hiện bằng những nỗ lực thực hiện tốt vai trò chuyên trách, nòng cốt, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, mà còn đồng hành, hỗ trợ người dân khu vực biên giới phát triển kinh tế.

Trong 10 năm qua, hàng trăm đường cờ Tổ quốc; công trình “Ánh sáng đường biên” và nhiều công trình dân sinh khác, với tổng trị giá hàng tỷ đồng, mang dấu ấn, trách nhiệm, tình cảm của lực lượng BĐBP, Đoàn thanh niên các cấp cùng nhiều đơn vị khác, được xây dựng khắp các bản làng biên giới trên địa bàn huyện A Lưới trước đây (nay là các xã A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5).

Lan tỏa ý thức trách nhiệm trong thế hệ trẻ

Đồng chí Nguyễn Thanh Hoài, Bí thư Thành đoàn Huế, người “thủ lĩnh” Đoàn luôn có mặt trong những chuyến hành quân lên biên giới trong tháng Ba ý nghĩa đã bày tỏ: “Tháng Ba biên giới” là những ngày sôi nổi, đẹp đẽ của tuổi trẻ, cùng chung sức thực hiện tốt chương trình hành động hàng năm do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức. Những hoạt động này nhằm khơi dậy tình yêu Tổ quốc, tri ân cán bộ, chiến sĩ và hỗ trợ Nhân dân tại các vùng biên giới, hải đảo, đồng thời phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, góp phần bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo.

Trung tá Cao Chí Luyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP thành phố Huế cho biết, với tinh thần hào hùng “Tháng Ba biên giới”, trên hai tuyến biên giới, các đồn biên phòng phối hợp chính quyền địa phương, Đoàn thanh niên trên địa bàn đơn vị đóng quân, tổ chức những hoạt động ý nghĩa. Điển hình, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An, Đồn Biên phòng Quảng Nhâm, Đồn Biên phòng Vinh Hiền, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động đã phối hợp tặng hàng trăm suất quà cho người dân, học sinh khó khăn; tổ chức tuyên truyền “Giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp và tuyên truyền giá trị hình mẫu thanh niên thế hệ mới cho đoàn viên là chiến sĩ mới; tổ chức hoạt động trải nghiệm “Một ngày làm chiến sĩ biên phòng” cho học sinh…, để giáo dục, nuôi dưỡng tình yêu đối với biên cương, biển đảo trong thế hệ trẻ.