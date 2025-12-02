Trao tặng 4.038 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Trao tặng thẻ bảo hiểm y tế đến người dân tại xã Nam Đông

Tổng số 4.038 thẻ BHYT trao tặng trên địa bàn thành phố do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phối hợp cùng các nhà tài trợ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Viettinbank).

Trong số đó, có hơn 1.200 thẻ BHYT dành tặng các em học sinh sinh viên nhằm mục tiêu bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho thế hệ tương lai. Số còn lại ưu tiên dành tặng những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người dân tộc thiểu số, hộ mới thoát nghèo.

Riêng số thẻ BHYT dành tặng cho người dân tại xã Nam Đông là 596 thẻ. Trong đó, 50 thẻ trao trực tiếp vào sáng 3/12 đến những bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã chưa có thẻ BHYT, đã được các cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát, lập danh sách đề nghị tặng thẻ BHYT; số thẻ còn lại sẽ được Bảo hiểm Xã hội cơ sở Phú Lộc trực tiếp giải quyết về mặt thủ tục cấp mới, kịp thời trao tặng tới người dân trên địa bàn để sử dụng đi khám chữa bệnh.

Phát biểu tại buổi trao tặng, ông Chu Mạnh Sinh, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, nhấn mạnh: Chương trình tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn không chỉ là sự chia sẻ về vật chất mà còn là sự động viên về tinh thần, giúp những người có hoàn cảnh khó khăn vơi bớt gánh nặng về chi phí khám chữa bệnh, từng bước ổn định tài chính. Việc tặng thẻ BHYT cũng sẽ góp phần tạo sự an tâm, tin tưởng sâu sắc của người dân đối với các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Dịp này, nhằm chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại mà người dân đang phải gánh chịu sau thiên tai, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã gửi suất quà bằng tiền mặt trị giá 50 triệu đồng, hỗ trợ bà con xã Nam Đông sớm ổn định cuộc sống. Tổng giá trị trao tặng thẻ BHYT trên toàn thành phố và tiền mặt lên đến gần 1,39 tỷ đồng.