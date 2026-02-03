Làm sạch phố phường đón Tết

Đoàn viên, thanh niên chung sức dọn dẹp vệ sinh tại khu vực Eo bầu - Thượng thành

Chung tay làm sạch phố phường

Buổi sáng ngày cuối tuần đầu tháng 2, hơn 500 đoàn viên, thanh niên đến từ nhiều tổ chức cơ sở đoàn đã có mặt tại khu vực Eo bầu - Thượng thành (phường Phú Xuân) tham gia hoạt động ra quân hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” chuẩn bị đón tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Vừa thu gom rác vào bao, anh Nguyễn Văn Công, Bí thư Đoàn Trường Trung cấp Công nghệ số 10 chia sẻ: “Với mục tiêu tiếp nối các hoạt động chung tay bảo vệ môi trường của thanh niên, “Ngày Chủ nhật xanh” lần này càng thêm ý nghĩa khi được phát động trước thềm tết Nguyên đán. Được chung sức tham gia, bản thân tôi rất vui vì được góp một phần sức nhỏ chung tay xây dựng thành phố thêm xanh - sạch - sáng”.

Với vai trò là Bí thư Đoàn Trường Trung cấp Công nghệ số 10, anh Công còn tích cực lan tỏa tinh thần sống “xanh” đến các em học sinh thông qua những bài giảng hay hoạt động đoàn thể. Tất cả đều được triển khai từ những việc làm, hành động nhỏ nhất như giữ gìn vệ sinh lớp học hay chăm sóc cây xanh trong khuôn viên… Quan trọng nhất giúp các em ý thức được vai trò của bản thân trong việc chung tay xây dựng môi trường không chỉ gói gọn trong trường học, mà còn lan tỏa đến gia đình, bạn bè tại nơi sinh sống.

Em Nguyễn Tú Uyên, học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ cho hay, bản thân hiện đang sinh sống tại phường Phú Xuân nên đã chủ động đăng ký tham gia hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh” lần này. Đối với Uyên, được góp một phần sức nhỏ làm đẹp thêm cho nơi mình sinh sống là niềm vinh dự và tự hào.

Trở thành thói quen thường nhật

Thông tin từ Thành đoàn Huế, mục tiêu của đợt ra quân lần này là phát động sâu rộng trong toàn dân và đoàn viên, thanh niên tích cực phối hợp triển khai phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” vệ sinh môi trường tại các khu dân cư, trường học, cơ quan, di tích văn hóa - lịch sử nhằm chuẩn bị đón tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026… Qua đó, tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp để người dân vui xuân, đón Tết.

Theo Bí thư Thành đoàn Huế Nguyễn Thanh Hoài, không chỉ gói gọn tại “điểm nóng” Eo bầu - Thượng thành, tuổi trẻ TP. Huế hướng đến việc duy trì và thực hiện ra quân dọn vệ sinh môi trường hằng tuần trong dịp tết Nguyên đán. Đồng thời, tổ chức có trọng tâm, trọng điểm và duy trì thường xuyên tại khu vực ô nhiễm môi trường ở khu dân cư, nơi công cộng, khu vực đất trống, cống rãnh, kênh mương, khu công nghiệp...

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh triển khai thông qua các video, hình ảnh trên mạng xã hội. Mục tiêu hướng đến giúp người dân, du khách tuân thủ các quy định về thả đèn trên sông Hương, đốt vàng mã và hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần.

Với các tổ chức cơ sở đoàn, Bí thư Thành đoàn chỉ đạo tiếp tục vận động đoàn viên, thanh niên cùng người dân thực hiện chương trình "60 phút sạch nhà, đẹp ngõ", trang trí "Cổng làng, xóm, tổ dân phố đón Tết vui xuân"… Đồng thời, phối hợp thành lập các đội tình nguyện, tuyên truyền lập lại trật tự, đảm bảo mỹ quan đô thị, đời sống văn hóa khu dân cư trước, trong và sau tết Nguyên đán.

Bí thư Thành đoàn Nguyễn Thanh Hoài cho biết, phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” đã bước sang năm thứ 7 và dần trở thành thói quen, nếp sống của người dân xứ Huế. Đợt ra quân lần này được triển khai trong ba ngày theo sự lãnh, chỉ đạo của UBND TP. Huế, gắn với đợt cao điểm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón tết Nguyên đán. Trong đó, trọng tâm là xây dựng cảnh quan đô thị xanh - sạch - đẹp, xử lý các điểm đen về môi trường. Thông qua hoạt động ra quân, vai trò và trách nhiệm của tuổi trẻ Cố đô tiếp tục được khẳng định, góp phần tạo diện mạo đô thị khang trang, văn minh và mang đến không khí tươi mới, phấn khởi cho Nhân dân trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.