  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 25/01/2026 12:11

Nghề cũ bên phố

HNN - Cùng với nhịp sống đô thị ngày càng nhanh, nhiều nghề từng gắn bó mật thiết với đời sống thường nhật của người dân đang âm thầm biến mất. Những nghề ấy rút lui khỏi phố phường khi khách thưa dần, người làm cũng vơi dần, rồi lặng lẽ đứng bên lề nhịp sống mới.

Lan tỏa nhang trầm xứ HuếThảo thơm sợi bún Vân Cù

 

Ở một góc chợ An Cựu, thỉnh thoảng vẫn thấy một người đàn ông lớn tuổi ngồi bên chiếc bàn nhỏ, làm nghề bơm ga bật lửa. Chiếc bàn đơn sơ, vài bình ga mini, mấy chiếc bật lửa cũ đủ loại, vậy là thành “cửa tiệm”. Nghề này xuất hiện khi diêm vẫn là vật dụng phổ biến, còn bật lửa được xem là món đồ đáng giữ gìn. Bật lửa hết gas thì đem đi bơm lại, sửa lại, bởi bỏ đi là phí.

Ngày nay, bật lửa được sản xuất hàng loạt, bán đầy ở các quầy tạp hóa với giá rẻ đến mức dùng xong có thể bỏ ngay mà không cần đắn đo. Nghề bơm ga bật lửa vì thế không còn chỗ đứng như trước. Vài nghìn tiền công mỗi lần bơm không đủ để mưu sinh, buộc người làm nghề phải kiêm thêm nhiều việc khác như sửa vặt, bán đồ linh tinh để có thể cầm cự qua ngày.

Nghề thay pin đồng hồ đeo tay cũng chung số phận. Từng là công việc quen thuộc nơi vỉa hè, chợ nhỏ, nay nghề này chủ yếu chỉ còn xuất hiện trong các tiệm bán đồng hồ. Nếu còn thấy những sạp thay pin lẻ, thì thường là sạp “đa năng”, bán đủ thứ đồ lặt vặt. Việc thay pin không còn đủ sống. Đồng hồ ngày càng rẻ, pin bền hơn, thói quen sửa chữa dần nhường chỗ cho việc mua mới. Nghề từng gắn với sự cẩn trọng, tỉ mỉ của người thợ nay trở nên lép vế trước nhịp tiêu dùng nhanh và tiện.

Trong số những nghề cũ, nghề bán kẹo kéo có lẽ là nghề mang theo nhiều ký ức tuổi thơ nhất. Khi còn bé, chỉ cần nghe tiếng chuông lanh canh từ chiếc xe đạp bán kẹo kéo vang lên nơi đầu hẻm là đủ khiến lũ trẻ háo hức, đòi mẹ mua cho bằng được. Giờ đây, người bán kẹo kéo gần như vắng bóng. Thỉnh thoảng, mới bắt gặp một người đàn ông vẫn đạp chiếc xe đạp cũ, chiếc thùng kẹo phía sau đã sờn theo năm tháng. Khi dừng lại mua, ông nói con cháu không ai theo nghề, cũng không thể ép được.

Nếu những nghề trên vẫn còn le lói sự tồn tại, thì nghề cho thuê băng đĩa gần như đã biến mất hoàn toàn. Một thời, những tiệm cho thuê băng VHS, rồi CD, DVD từng là không gian giải trí quen thuộc của nhiều gia đình. Người ta đến tiệm không chỉ để thuê phim, mà còn để trò chuyện, nghe giới thiệu, chọn lựa giữa những kệ băng đĩa xếp chật. Khi internet phát triển, các nền tảng xem phim trực tuyến ra đời, thói quen xem băng đĩa nhanh chóng lùi vào dĩ vãng. Không còn nhiều người sở hữu đầu máy, cũng chẳng còn nhu cầu thuê băng, đĩa, các tiệm lần lượt đóng cửa.

Không chỉ những nghề kể trên, mà còn nhiều nghề khác nữa cũng đang dần biến mất, lặng lẽ như cách chúng từng tồn tại trong đời sống phố thị. Nhiều người vẫn nói đó là quy luật của phát triển. Nhưng phía sau sự thay đổi ấy là những con người bị bỏ lại phía sau nhịp đổi thay. Những người bơm ga bật lửa, thay pin đồng hồ, bán kẹo kéo… phần lớn đều đã lớn tuổi. Với họ, nghề không chỉ là kế sinh nhai, mà còn là thói quen sống, là cảm giác vẫn còn hữu ích giữa phố phường ngày một thay đổi.

Phạm Phước Châu
 Từ khóa:
nghề cũbên phốphố phường
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bình dị giữa phố phường

Giữa bao hối hả của dòng người qua lại, đâu đó trên những góc phố có những con người lặng lẽ với những công việc mà mình lựa chọn. Họ làm để mưu sinh, để tìm niềm vui thường nhật và để khẳng định ý nghĩa của cuộc sống là được làm việc, được lao động như bao nhiêu người khác.

Bình dị giữa phố phường
Huyết mạch phố phường

Thông tin Lễ khởi công dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương làm nức lòng người dân Huế. Thêm một nhịp cầu nối những bờ vui cho Huế. Vui bởi vì sẽ có thêm một công trình điểm tô cho dòng Hương thơ mộng. Hơn thế nữa chiếc cầu và tuyến đường vành đai phía tây sẽ góp phần giải tỏa huyết mạch giao thông đang chứng kiến sự ùn tắc, nghẽn mạch trong những giờ cao điểm tại đô thị Huế.

Huyết mạch phố phường
Những người âm thầm làm sạch phố phường

Với họ, mỗi con đường, góc phố luôn gắn bó thân quen. Ngày qua, tháng lại, mặc cho những đêm đông gió rét hay những ngày hè oi bức, họ vẫn âm thầm, lặng lẽ với công việc vệ sinh đường phố sạch đẹp, khang trang.

Những người âm thầm làm sạch phố phường
Nghề cũ

Tiệm sửa xe của ông Dũng (60 tuổi) ở gần chân cầu Chợ Dinh (TP. Huế) chỉ là một khoảng hiên trước nhà...

Nghề cũ
Lễ hội Xuân 2022: Hơi thở truyền thống trên phố phường hiện đại

Từ ngày 29/1 đến 5/2, TP. Huế tổ chức lễ hội xuân Nhâm Dần 2022 với chủ đề: “Huế - Khát vọng mùa xuân”, được thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống kết hợp với nghệ thuật đương đại, mang đến hơi thở mới cho thành phố trong dịp tết cổ truyền.

Lễ hội Xuân 2022 Hơi thở truyền thống trên phố phường hiện đại

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top