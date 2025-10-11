Triển khai chiến dịch 90 ngày làm sạch cơ sở dữ liệu về đất đai

Phong Phú triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai

Đại diện lãnh đạo phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường đã thông qua nội dung Kế hoạch triển khai chiến dịch. Trong đó, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm như: Xác định mục tiêu, cách thức tham gia và trách nhiệm của người dân; hướng dẫn các hồ sơ cần chuẩn bị; quy trình thu thập và xử lý thông tin dữ liệu đất đai (thông tin về thửa đất, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thẻ căn cước công dân…).

Theo đó, UBND phường sẽ thành lập các tổ thu thập hồ sơ tại từng tổ dân phố, cùng sự tham gia của các đoàn thể và lực lượng an ninh cơ sở. Đây là lực lượng nòng cốt “đi từng nhà” để thu thập, quét và nhập liệu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thông tin chủ sở hữu, phục vụ công tác làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai tại địa phương, đảm bảo nguyên tắc “Đúng - Đủ - Sạch - Sống - Thống nhất - Dùng chung”. Sau khi dữ liệu được số hóa, sẽ được nhập vào biểu số 01 để hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn.

Chiến dịch diễn ra từ nay đến hết ngày 30/11/2025, yêu cầu triển khai đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả, huy động sự tham gia của toàn hệ thống chính trị, thực hiện theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm và rõ thẩm quyền”.

Ông Nguyễn Hữu Dương, Phó Chủ tịch UBND phường Phong Phú nhấn mạnh: Chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai không chỉ là hoạt động kỹ thuật mà còn là bước đột phá trong cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ Nhân dân tốt hơn; thúc đẩy chuyển đổi số và củng cố niềm tin của người dân vào sự minh bạch, công bằng trong công tác quản lý đất đai.