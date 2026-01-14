Giữ vững an ninh, trật tự để người dân vui xuân, đón Tết

Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP. Huế trình diễn kỹ thuật, chiến thuật vận động tiếp cận mục tiêu tại Lễ ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm cuối năm 2025

Giữ bình yên từ những sự kiện lớn

Tối 31/12/2025 và rạng sáng 1/1/2026, Chương trình Huế Countdown 2026 diễn ra thành công với hơn 60.000 người dân, du khách tham dự, khép lại chuỗi sự kiện, lễ hội đặc sắc trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia và Festival Huế 2025. Để có được thành quả này, Công an TP. Huế đã chủ động tham mưu UBND thành phố và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, địa phương làm tốt từ khâu chuẩn bị đến vận hành, tổ chức thành công sự kiện.

Trong đó, trọng tâm là công tác nắm tình hình, phân tích, dự báo sát thực tiễn; rà soát, đánh giá toàn diện các yếu tố, nguy cơ có thể ảnh hưởng đến an ninh, an toàn chương trình. Trên cơ sở đó, Công an thành phố tổ chức khảo sát thực địa, xây dựng sơ đồ, phương án bảo đảm ANTT; huy động hơn 450 cán bộ, chiến sĩ, 50 tổ công tác, tăng cường tuần tra đặc biệt với hơn 100 lượt phương tiện chuyên dụng. Công tác chỉ huy, điều hành được thực hiện trực tiếp tại hiện trường dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố và Đại tá Nguyễn Viết Hoàng, Phó Giám đốc Công an thành phố. Đồng thời, đơn vị duy trì thường trực 100% quân số, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Lực lượng Công an thành phố bố trí lực lượng “phủ kín” các tuyến đường, khu vực trọng điểm; tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm ANTT, an toàn giao thông và hướng dẫn người dân, du khách tham dự chương trình. Nổi bật, lực lượng công an đã kịp thời tiếp nhận thông tin, hỗ trợ tìm người thân cho 5 cháu bé đi lạc.

Qua Chương trình Huế Countdown 2026 có thể thấy rõ sự nỗ lực, chủ động của lực lượng công an trong công tác bảo đảm ANTT. Đó cũng là tinh thần của Công an TP. Huế nhằm thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 6/12/2025 của Chủ tịch UBND thành phố về việc tăng cường công tác bảo đảm ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn tết Nguyên đán Bính Ngọ và các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa trọng đại năm 2026.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP. Huế cho biết: Công an thành phố đã chủ trì triển khai các kế hoạch bảo đảm an ninh Đại hội, bầu cử và các sự kiện lớn; tấn công, trấn áp tội phạm, kéo giảm tội phạm hình sự; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; phòng ngừa cháy nổ, đua xe, đốt pháo trái phép. Đồng thời, các cơ quan tố tụng tăng cường kiểm sát, xét xử nghiêm minh. Toàn thành phố quyết tâm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để Nhân dân vui xuân, đón Tết.

Để người dân vui xuân, đón Tết

Thông tin từ Công an TP. Huế, đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm ANTT bắt đầu từ ngày 15/12/2025 đến hết ngày 16/3/2026. Qua đó, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí... ở cấp độ cao nhất, khẩn trương, quyết liệt nhất.

Trong đó, Công an TP. Huế tập trung triển khai tổng thể, đồng bộ, chuyên sâu các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình để có giải pháp, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả. Mục tiêu cao nhất là tuyệt đối không để xảy ra bạo loạn, khủng bố, phá hoại; phá rối ANTT; hình thành tổ chức chính trị đối lập. Đồng thời, không để phát sinh mới các vụ, việc khiếu kiện phức tạp trở thành “điểm nóng” về ANTT và các vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.

Bên cạnh đó, Công an TP. Huế quyết liệt, đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm, đặc biệt là băng, ổ, nhóm tội phạm, làm cho số đối tượng này “không có đất sống” tại Huế. Phấn đấu làm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí so với thời gian cùng kỳ và liền kề trước đó, không để xảy ra tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; không để cháy nổ nghiêm trọng, gây thiệt hại về người…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ ra quân diễn ra vào giữa tháng 12/2025, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế nhấn mạnh, 2026 là năm quan trọng - năm “bản lề” triển khai nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây cũng là giai đoạn tập trung chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trong bối cảnh đó, yêu cầu bảo đảm ANTT đặt ra ngày càng cao đòi hỏi quyết tâm, bản lĩnh và sự vào cuộc đồng bộ, hiệu quả của cả hệ thống chính trị.

“Đợt cao điểm lần này không chỉ mang ý nghĩa bảo đảm ANTT cho Nhân dân vui xuân, đón tết Bính Ngọ mà còn là một phép thử quan trọng đối với bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội. Kết quả của đợt cao điểm sẽ là thước đo niềm tin của Nhân dân, là tiền đề quan trọng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn tới”, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn khẳng định.