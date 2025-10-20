Những bông hoa tháng 10​

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng kỷ niệm 95 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và 15 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Ghi nhận những đóng góp

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 95 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và 15 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Thời gian qua, các cấp Hội LHPN trên địa bàn thành phố đã và đang tập trung triển khai thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động, các nhiệm vụ trọng tâm của hội gắn với nhiệm vụ chính trị địa phương… góp phần tích cực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của thành phố. Cùng với đội ngũ cán bộ hội, đội ngũ chi hội trưởng luôn phát huy tốt vai trò vị trí của mình, trở thành tấm gương sáng, nhiệt tình, tâm huyết với công tác hội, phong trào phụ nữ. Các chị là những hạt nhân nòng cốt, luôn tận tâm, say mê với công việc cộng đồng, là người trực tiếp đưa hoạt động Hội tới hội viên, phụ nữ, góp phần vào thành tích chung hoạt động Hội và phong trào phụ nữ toàn thành phố.

Chị Đặng Thị Chuồng, Chi hội trưởng phụ nữ thôn Hà Lạc thuộc Hội LHPN xã Đan Điền chia sẻ: "Là cán bộ hội ở cơ sở, tôi luôn trăn trở làm thế nào để tổ chức, phát triển các phong trào, hoạt động hữu ích, tạo sân chơi, kết nối các chị em; từ đó, phát triển hội viên, xây dựng hội vững mạnh".

Chị Huỳnh Thị Bé, Chi hội trưởng phụ nữ tổ 10, Thuận Lộc, Hội LHPN phường Phú Xuân cho biết: "Trên địa bàn phường còn rất nhiều hoàn cảnh hội viên, trẻ em khó khăn. Chính vì thế, tôi luôn sâu sát, tìm hiểu từng hoàn cảnh để có phương pháp giúp đỡ phù hợp. Tôi cũng muốn mình là cầu nối, là người tiên phong để vận động chị em, mạnh thường quân cùng chung tay, giúp sức để đồng hành, giúp đỡ người kém may mắn vươn lên trong cuộc sống.

Các chi hội trưởng giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm

Tại chương trình, Hội LHPN thành phố đã ghi nhận biểu dương 95 chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu có những đóng góp to lớn vào hoạt động hội và phong trào phụ nữ, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh; đồng thời khẳng định niềm tin, niềm tự hào, ý chí và quyết tâm của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ thành phố chúng ta nói riêng trong giai đoạn phát triển mới của quê hương, đất nước.

Phong trào phụ nữ có nhiều bước phát triển

Bà Trần Thị Kim Loan, TUV, Phó Chủ tịch UBMTTQ VN thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố khẳng định: Thời gian qua, phong trào phụ nữ và công tác hội có nhiều bước phát triển nổi bật. Các cấp hội đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước gắn với Cuộc vận động “Xây dựng người phụ nữ Huế thời đại mới”, thể hiện vai trò nòng cốt “Phụ nữ thành phố Huế đi đầu trong giữ gìn bản sắc văn hóa Huế, con người Huế” thực hiện hiệu quả phong trào “Phụ nữ khởi nghiệp, làm kinh tế giỏi”, các chương trình “Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương”, “Đồng hành cùng phụ nữ đơn thân yếu thế”, “Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường – xây dựng đô thị xanh, sạch, sáng”. Hội đã tích cực ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, góp phần hiện đại hóa công tác Hội, gắn kết chặt chẽ hơn với đời sống hội viên trong thời đại mới.

Hội LHPN thành phố tuyên dương những chi hội trưởng tiêu biểu

Phát biểu tại buổi lễ tuyên dương, ông Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Hội LHPN thành phố cần tiếp tục chú trọng phát triển kinh tế phụ nữ và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên. Thành phố Huế đang đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ, du lịch, công nghệ và đổi mới sáng tạo, mở ra nhiều cơ hội việc làm mới nhưng cũng đòi hỏi phụ nữ phải nâng cao năng lực nghề nghiệp, kỹ năng số và khả năng thích ứng.

Các cấp hội cần tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, ứng dụng nền tảng thương mại điện tử và truyền thông số trong tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, chú trọng đào tạo nghề, kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ tiếp cận vốn, giúp phụ nữ nông thôn, phụ nữ yếu thế vươn lên làm chủ kinh kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống và đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời, chú trọng bảo vệ phụ nữ và trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn, nhân ái.

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, các vấn đề xã hội như bạo lực giá đình, xâm hại trẻ em, lao động nữ nhập cư... vẫn còn tiềm ẩn, Hội LHPN cần phát huy vai trò cầu nối, phối hợp với chính quyền, công an và các tổ chức xã hội để phát hiện, hỗ trợ, can thiệp kịp thời. Đồng thời, tiếp tục nhân rộng mô hình "Mẹ đỡ đầu", "Ngôi nhà bình yên", "Chi hội an toàn cho phụ nữ và trẻ em"...