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Tạm dừng hoạt động du lịch trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi Hồ Truồi

HNN.VN - Chiều 3/6, ông Dương Đức Hoài Khánh, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi TP. Huế cho biết vừa có văn bản đề nghị UBND xã Lộc An chỉ đạo đơn vị có liên quan tạm dừng các hoạt động (du lịch, phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới...) trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi Hồ Truồi và thực hiện việc cấp phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định của pháp luật trước khi hoạt động.

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 Hoạt động du lịch và vận chuyển hành khách trên Hồ Truồi đến nay đã tạm dừng

Theo lãnh đạo Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi TP. Huế, công trình hồ chứa nước Truồi được xây dựng từ năm 1996 và được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) giao cho Công ty TNHH NN MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Thừa Thiên Huế (nay là Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi TP. Huế) tiếp nhận quản lý khai thác, sử dụng từ năm 2005.

Khu du lịch Hồ Truồi được TP. Huế công nhận điểm du lịch Hồ Truồi tại Quyết định số 2868/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 và được Sở Giao thông Vận tải tỉnh (nay là Sở Xây dựng TP. Huế) chấp thuận cho bến khách ngang sông Hồ Truồi tiếp tục hoạt động tại văn bản số 452/SGTVT-VTPT ngày 5/4/2022 (hết hạn ngày 31/12/2025).

Ông Dương Đức Hoài Khánh cho biết, đề nghị liên quan đến việc tạm dừng một số hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi Hồ Truồi dựa trên quy định của Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017, Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 về quản lý an toàn đập và hồ chứa nước, Nghị định 40/2026/NĐ-CP ngày 25/1/2026 Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi. Tại Điều 21 và 22 Nghị định 114/2018/NĐ-CP và Điều 15 của Nghị định 40/2026/NĐ-CP quy định các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi phải được cấp có thẩm quyền cấp phép hoạt động.

Để đảm bảo an toàn trong hoạt động du lịch và vận chuyển, lưu thông của các phương tiện thủy nội địa, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi TP. Huế đề nghị UBND xã Lộc An chỉ đạo Hợp tác xã Dịch vụ du lịch Thanh niên Lộc Hòa và các phương tiện hoạt động trong phạm vi lòng hồ tạm dừng các hoạt động (du lịch, phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới...) trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi Hồ Truồi và thực hiện việc trình cấp có thẩm quyền cấp phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định của pháp luật trước khi hoạt động.

 Trước khi tạm dừng, điểm du lịch nơi đây được nhiều du khách tìm đến. Ảnh: HTX Dịch vụ du lịch Thanh niên Lộc Hòa

Theo UBND xã Lộc An, trước vấn đề trên, hiện chính quyền địa phương cũng đã có chỉ đạo liên quan đến việc tạm dừng các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi Hồ Truồi.

Ngoài ra, ngày 25/5/2026, UBND xã cũng đã có buổi làm việc với  Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Vườn Quốc gia Bạch Mã, Hợp tác xã Dịch vụ du lịch Thanh niên Lộc Hòa và Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi TP. Huế về việc họp rà soát liên quan tài sản, việc cấp phép hoạt động bến thủy thuộc dự án bãi đỗ xe, đường đi bộ và bến thuyền sang Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã.

Ông Trương Thanh Tín, Trưởng phòng Kinh tế xã Lộc An cho biết, hiện, địa phương đang tổng hợp hồ sơ, xin ý kiến các sở ngành để thực hiện thủ tục cấp phép bến thủy nội địa và các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật.

Theo ông Phạm Văn Phương, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ du lịch Thanh niên Lộc Hòa, đến nay, hợp tác xã đã tạm dừng các hoạt động liên quan để chờ các thủ tục cấp phép theo quy định. “Mặc dù gián đoạn hoạt động nhưng chúng tôi tuân thủ yêu cầu từ cơ quan chức năng để đảm bảo các hoạt động diễn ra an toàn”, ông Phạm Văn Phương khẳng định.

HỮU PHÚC
 Từ khóa:
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