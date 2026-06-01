Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đề án này là cơ sở để trình Bộ Chính trị cho ý kiến, báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành nghị quyết về vấn đề này.

Cùng dự cuộc làm việc có các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Sau khi nghe đại diện Đảng ủy Công an Trung ương báo cáo tiến độ triển khai đề án và các ý kiến trao đổi tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu kết luận nêu rõ, xây dựng một xã hội hiện đại trong giai đoạn mới là sự nghiệp của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, nghị quyết phải thể hiện được rõ yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, của gia đình, cộng đồng, của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội trong xây dựng xã hội văn minh, hiện đại. Nội dung cần ngắn gọn, bám sát Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và yêu cầu mới về quản trị một xã hội hiện đại theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa; tiếp tục làm sâu sắc hơn các quan điểm chỉ đạo mang tính nền tảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Nhấn mạnh phải coi xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại là một đột phá chiến lược trong quá trình phát triển đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước định hướng: Chủ động tiếp thu tinh hoa văn minh nhân loại, các thành tựu khoa học, công nghệ và quản trị tiên tiến, đồng thời giữ vững độc lập, tự chủ, bản sắc văn hóa dân tộc, định hướng xã hội chủ nghĩa. Phải hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, con người, nâng cao đời sống tinh thần, củng cố niềm tin xã hội và hạnh phúc của nhân dân; không để xã hội giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức và các giá trị nhân văn. Cần có biện pháp chấn chỉnh những biểu hiện xuống cấp về văn hóa, đạo đức, đi đôi với giữ vững trật tự, kỷ cương, ổn định xã hội, giữ gìn môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, xây dựng xã hội văn minh trước hết là xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới có lý tưởng, có văn hóa, có ý thức công dân, tinh thần trách nhiệm và năng lực thích ứng. Để có những yếu tố đó, giữ gìn truyền thống văn hóa rất quan trọng. Dù phong tục, tập quán mỗi dân tộc, mỗi vùng khác nhau nhưng đều có chung giá trị nhân văn. Con người là trung tâm của phát triển và là thước đo bản chất tốt đẹp của chế độ. Mọi chủ trương, chính sách phải hướng tới bảo vệ con người, nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm mọi người dân được sống an toàn, lành mạnh, nhân văn, có cơ hội phát triển và được thụ hưởng công bằng. Thành quả của phát triển phải là sự kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội, không ai bị bỏ lại phía sau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức quản trị xã hội theo hướng hiện đại; lấy dữ liệu, nền tảng công nghệ số làm công cụ quản trị, lấy người dân làm trung tâm, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm, quản trị rủi ro và điều hành xã hội. Rà soát lại hệ thống các mục tiêu, chỉ tiêu theo hướng chiến lược hơn, tập trung vào những mục tiêu phản ánh trực tiếp chất lượng xã hội, chất lượng quản trị, mức độ an toàn, niềm tin, hạnh phúc và chất lượng sống của người dân. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết theo hướng tập trung hơn, nổi bật hơn những vấn đề mang tính chất nền tảng của xã hội như: Xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ mới, xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực xã hội, xây dựng xã hội thượng tôn pháp luật, có kỷ cương, kỷ luật và có trách nhiệm công dân.

Khẳng định quyết tâm xây dựng một nghị quyết với tư duy mới, tầm nhìn xa, có tính hành động cao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục rà soát kỹ nội dung văn kiện Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư có liên quan để hình thành một chỉnh thể thống nhất, có tính dẫn dắt cao. Nghị quyết này không làm thay các nghị quyết chuyên ngành nhưng phải đóng vai trò như một nghị quyết mang tính tích hợp, kết nối và định hình mô hình xã hội Việt Nam trong thời kỳ mới; phải làm rõ những giá trị chuẩn mực và những yêu cầu tổng thể mà toàn hệ thống chính trị phải hướng tới.

https://nhandan.vn/xay-dung-nen-quan-tri-xa-hoi-hien-dai-la-mot-dot-pha-chien-luoc-post966715.html