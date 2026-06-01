Phòng dại cho vật nuôi

Đến nay, tỷ lệ tiêm phòng dại cho chó, mèo đạt 94% kế hoạch đề ra

Chủ động phòng bệnh

Sống tại một khu vực đông dân cư thuộc phường Thuận Hóa, nơi có mật độ dân số hơn 13.000 người/km2 và lượng du khách tập trung đông, gia đình ông Hồ Trung Hậu nhiều năm nay vẫn duy trì đều đặn thói quen tiêm phòng vắc-xin dại cho đàn chó 4 con định kỳ khoảng giữa tháng 5. Với gia đình ông Hậu, việc tuân thủ quy định tiêm phòng dịch bệnh không đơn thuần là chăm sóc thú cưng, mà còn là trách nhiệm với cộng đồng. Ông Hậu chia sẻ: “Gia đình tôi nuôi chó nhiều năm nay nên cứ đến đợt tiêm phòng là đưa vật nuôi đi tiêm đầy đủ. Mình sống trong khu dân cư đông người, đặc biệt vào dịp hè trẻ em vui chơi ngoài trời nhiều nên việc tiêm vắc-xin phòng dại không chỉ để bảo vệ vật nuôi mà còn là trách nhiệm với cộng đồng”.

Để đảm bảo tỷ lệ bao phủ vắc-xin đạt cao tại khu vực trung tâm đông dân cư, lực lượng thú y cơ sở phường Thuận Hóa đã phối hợp với các tổ dân phố rà soát hơn 2.200 con chó, mèo thuộc diện tiêm phòng trên địa bàn. Nhiều đợt tiêm bổ sung cũng được tổ chức nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng bỏ sót vật nuôi chưa được tiêm phòng.

Ông Nguyễn Văn Bình, nhân viên thú y cơ sở phường Thuận Hóa cho biết: “Trong đợt tiêm phòng lần này, chúng tôi phối hợp với tổ dân phố rà soát từng hộ nuôi chó, mèo, đồng thời tổ chức tiêm bổ sung đối với những trường hợp vắng mặt hoặc chưa đưa vật nuôi đi tiêm đúng thời gian. Đến nay, địa phương đã tiêm được gần 2.000 liều vắc-xin dại, đạt hơn 92% kế hoạch đề ra”.

Tương tự, tại phường Phú Xuân, nhờ làm tốt công tác tiêm phòng dại nên đến nay toàn phường đạt tỷ lệ tiêm phòng dại cho chó mèo 93%, tương đương đã tiêm vắc-xin 3.690/3.920 con. Nhiều địa phương khác trên địa bàn thành phố cũng tăng cường tuyên truyền để người dân chủ động tiêm phòng vắc-xin phòng dại cho chó mèo nhằm nâng cao tỷ lệ tiêm phòng và hạn chế dịch bệnh

Tăng diện bao phủ

Từ tháng 4 đến tháng 6, Huế bước vào mùa cao điểm du lịch, lượng người dân và du khách tập trung đông tại khu vực trung tâm. Vì vậy, việc đảm bảo an toàn dịch bệnh trong cộng đồng là vấn đề cần càng cần được lưu tâm. Ngành thú y thành phố đã liên tục mở các đợt tiêm phủ vắc-xin dại trên diện rộng, tổ chức nhiều điểm tiêm lưu động để người dân thuận tiện đưa vật nuôi đến tiêm phòng.

Toàn thành phố hiện có tổng đàn chó, mèo hơn 59.290 con. Đến nay, các đơn vị, địa phương đã tiêm được 55.496 liều vắc-xin dại, đạt 94% kế hoạch đề ra. Đáng chú ý, nhiều hộ dân đã nâng cao ý thức, chủ động đưa chó, mèo đi tiêm phòng định kỳ thay vì chờ vận động như trước.

Từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận 30 trường hợp tử vong do bệnh dại tại 17 tỉnh, thành phố. Đây vẫn là căn bệnh nguy hiểm với tỷ lệ tử vong gần như 100% khi phát bệnh. Do đó, việc bao phủ vắc-xin phòng bệnh dại cho chó, mèo trên diện rộng sẽ góp phần giảm nguy cơ phát sinh bệnh dại trong cộng đồng, nâng cao ý thức người dân trong việc quản lý vật nuôi và đảm bảo môi trường du lịch an toàn, văn minh.

"Từ nay đến cuối năm, ngành thú y sẽ tiếp tục tổ chức tiêm vét, tiêm bổ sung đối với các trường hợp phát sinh, phấn đấu đạt 100% tỷ lệ tiêm phòng dại cho chó, mèo", ông Nguyễn Văn Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố Huế thông tin.