Điểm tựa của người cao tuổi

Bà Lê Thị Ngọt không chỉ gây dựng cho mình cuộc sống hạnh phúc mà còn truyền lửa yêu thương cho người khác

Thêm niềm vui cho tuổi già

Tuyến đường Trần Ấm ở xã Phú Lộc từ lâu được biết đến là một trong những tuyến đường xanh, sạch, đẹp nhờ sự chung tay gìn giữ của các thành viên CLB Liên thế hệ tự giúp nhau tổ dân phố 2. Trong số đó có bà Lê Thị Ngọt, người nhiều năm gắn bó với các hoạt động cộng đồng và trở thành chỗ dựa tinh thần của nhiều người cao tuổi ở địa phương.

Năm 1998, chồng qua đời vì tai biến khi hai con còn nhỏ, bà Ngọt một mình vượt qua khó khăn để chăm lo gia đình. Sau khi nghỉ hưu vào năm 2022, bà tiếp tục dành thời gian cho công tác xã hội và được tín nhiệm giữ vai trò chủ nhiệm CLB.

Từ khi CLB đi vào hoạt động, việc chăm lo sức khỏe và đời sống tinh thần cho người cao tuổi ngày càng được quan tâm. Ngoài các hoạt động dưỡng sinh, dân vũ, các thành viên còn tham gia trồng đường hoa, vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng cảnh quan khu dân cư xanh, sạch, đẹp. Không gian sinh hoạt cũng được đầu tư khang trang hơn, tạo điều kiện để người cao tuổi gặp gỡ, giao lưu và rèn luyện sức khỏe.

Không khí sinh hoạt của CLB ngày càng sôi nổi khi nhiều người cao tuổi tích cực tham gia các hoạt động tập thể. Những buổi gặp mặt định kỳ không chỉ giúp các thành viên có thêm niềm vui tuổi già mà còn là dịp để chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống, động viên nhau vượt qua khó khăn và giữ gìn sức khỏe. Từ đó, tình làng nghĩa xóm cũng thêm gắn kết.

“Cuộc sống của các thành viên cao tuổi đã có nhiều thay đổi. Mọi người được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, tham gia vào những hoạt động bổ ích để đảm bảo sức khỏe”, một thành viên của CLB chia sẻ.

Đúng như tên gọi, CLB Liên thế hệ tự giúp nhau là mô hình xã hội tự nguyện dựa trên tinh thần tương trợ cộng đồng, tập trung chủ yếu vào người cao tuổi, phụ nữ và người có hoàn cảnh khó khăn, trên tinh thần tương trợ lẫn nhau.

Hội viên người cao tuổi CLB Liên thế hệ tự giúp nhau xã Đan Điền hỗ trợ nhau làm kinh tế gia đình

Lan tỏa mô hình nhân văn

Ngày 31/8/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1336/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025. Tại Huế, mô hình CLB này từng bước phát huy hiệu quả. Thành phố hiện có 193.102 người cao tuổi, chiếm 15,9% dân số; trong đó có 154.482 hội viên Hội Người cao tuổi. Đến cuối năm 2025, toàn thành phố có 56 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau với 2.832 thành viên; trong đó có 1.993 thành viên nữ, 2.097 thành viên trên 60 tuổi. Nguồn vốn tăng thu nhập được xã hội hóa đạt hơn 1,7 tỷ đồng. Nhờ nguồn vốn này, nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đầu tư sản xuất, chăn nuôi, buôn bán nhỏ, từng bước cải thiện cuộc sống.

Nhiều mô hình hoạt động hiệu quả có thể kể đến như CLB số 2, phường Gia Hội (nay thuộc phường Phú Xuân), CLB Chiết Bi, phường Phú Thượng (nay thuộc phường Mỹ Thượng), CLB Lại Bằng, xã Hương Hồ (nay thuộc xã Long Hồ), CLB tổ dân phố 2, thị trấn Phú Lộc (nay thuộc xã Phú Lộc), CLB thôn Đông An - Sư Lỗ, xã Lộc Điền (nay thuộc xã Lộc An) hay CLB Uất Mậu, thị trấn Sịa (nay thuộc xã Quảng Điền).

Để nâng cao hiệu quả hoạt động, Ban đại diện Hội Người cao tuổi thành phố đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội và ban chủ nhiệm các CLB; đồng thời tổ chức các chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm tại nhiều địa phương trong cả nước.

Ông Hồ Viết Lễ, Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi thành phố cho biết: “CLB Liên thế hệ là mô hình nhân văn, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người cao tuổi. Cùng với các CLB văn nghệ, dưỡng sinh, thể dục - thể thao và chăm sóc sức khỏe, các CLB Liên thế hệ tự giúp nhau đã trở thành địa chỉ giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích”.

Từ những buổi tập dưỡng sinh, những tuyến đường hoa đến các hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế, mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau đang góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi. Quan trọng hơn, đây còn là nơi để các thành viên tìm thấy sự sẻ chia, tiếp tục phát huy vai trò của mình, qua đó đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.