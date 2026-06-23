“Điểm tựa” cho tân binh

Nghĩa tình ấm áp trong chương trình “Tiếp sức thao trường”

Trên thao trường Tiểu đoàn HL-CĐ, nắng mỗi lúc càng gay gắt, lưng áo quân phục ướt mồ hôi, nhưng các CSM vẫn tập trung cao độ, thực hiện từng động tác huấn luyện. Vỡ òa tiếng reo vui, khi hiệu lệnh nghỉ giải lao vang lên, đồng thời với sự xuất hiện của các hội viên Hội Phụ nữ Ban Chỉ huy BĐBP thành phố đến “Tiếp sức thao trường”, Thiếu tá Hồ Minh Phú, Bí thư Đoàn cơ sở, Chính trị viên phó Tiểu đoàn HL-CĐ cho biết, đây là mô hình do Đoàn cơ sở phối hợp Hội Phụ nữ Ban Chỉ huy BĐBP thành phố, cổ vũ tinh thần tân binh. Phút nghỉ ngơi trên thao trường, hôm nay có bánh, sữa, có những lời thăm hỏi, động viên ân cần và đặc biệt có những tiết mục văn nghệ với nhiều ca khúc hào hùng ngợi ca Tổ quốc, tinh thần người lính, tiếp thêm ý chí, sức mạnh cho CSM.

Mọi gian nan, vất vả dường như đã tan biến hết, gương mặt, ánh mắt, nụ cười ai nấy rạng rỡ. Trần Công Vũ, Phan Đăng Trung và những người lính trẻ chia sẻ: Xa gia đình, bước vào cuộc sống quân ngũ, với kỷ luật thép, mọi hoạt động nền nếp từ giờ giấc sinh hoạt đến chế độ huấn luyện, đối với tân binh đó là những bỡ ngỡ, khó khăn, thử thách, khiến mỗi CSM không khỏi lo lắng. Nhưng nỗi lo nhanh chóng được hóa giải bởi sự đồng hành, quan tâm, giúp đỡ của các cấp chỉ huy trong đơn vị.

Yêu thương, nghĩa tình cũng đong đầy trong mô hình “Sinh nhật đồng đội”, để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm hồn những người lính trẻ. Từ những ngày đầu bước chân vào cuộc sống quân ngũ, CSM được tham gia chương trình sinh nhật đồng đội do Đoàn cơ sở tổ chức. Được cùng nhau thắp nến, ước nguyện và cắt bánh sinh nhật; được hòa trong không khí rộn ràng, nao nức, ấm áp khi cùng nhau thể hiện những ca khúc hào hùng ngợi ca Tổ quốc, ngợi ca người lính, nỗi nhớ nhà vơi đi, tình cảm giữa những CSM với nhau, với cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị trở nên gắn kết, gần gũi, ấm áp.

“Trong đêm sinh nhật đồng đội đầu tiên, các CSM có hoàn cảnh gia đình khó khăn được tặng những món quà thiết thực, kinh phí từ mô hình “Tiết kiệm tiền lẻ, chia sẻ khó khăn” của đơn vị. Chúng tôi rất xúc động và tự nhắc nhở mình, phải có trách nhiệm nỗ lực rèn luyện, huấn luyện, đoàn kết, hoàn thành mọi nhiệm vụ”, Lê Thanh Đức, Nguyễn Văn Quốc Khánh, Trần Công Vũ, Nguyễn Chí Phương và nhiều tân binh đã đạt loại khá, giỏi trong những bài bắn tập trên thao trường và trong bài kiểm tra “3 tiếng nổ”, cùng chia sẻ.

Theo Trung tá Nguyễn Tuấn Tài, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Tiểu đoàn HL-CĐ, Đoàn cơ sở là điểm tựa vững chắc cho CSM khi đã làm tốt công tác đồng hành, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của từng chiến sĩ. Từ đó, kịp thời có biện pháp giúp đỡ thiết thực, động viên tinh thần và vật chất, giúp CSM vượt qua những bỡ ngỡ, khó khăn, để “vượt nắng thắng mưa” trên thao trường; giáo dục chính trị và truyền thống, trang bị cho CSM bản lĩnh vững vàng.

Trưởng thành lên mỗi ngày, tân binh trở thành lực lượng nòng cốt trong tăng gia sản xuất, xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị xanh, sạch, đẹp. Họ cũng là lực lượng tiên phong của tuổi trẻ BĐBP thành phố, sẵn sàng giúp người dân, địa phương, khu vực biên giới khắc phục hậu quả sau thiên tai, bão lũ; trồng cây mở rộng diện tích rừng phòng hộ chống xâm thực, sạt lở bờ biển; xây dựng những tuyến đường cờ, công trình điện chiếu sáng trên hai tuyến biên phòng…

Sau huấn luyện giai đoạn 1 theo chương trình chung của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu, hiện nay CSM bắt đầu bước sang giai đoạn 2, huấn luyện nghiệp vụ, chuyên ngành biên phòng. Trên những gương mặt rắn rỏi nắng gió thao trường, các tân binh đang luyện tập “vũ điệu hành quân”, “vũ điệu quân dân”, “vũ điệu niềm tin”, “vũ điệu lính trẻ”… chuẩn bị cho đêm “Sinh nhật đồng đội” sắp tới thật rộn ràng, thắm tình đồng chí, đồng đội.