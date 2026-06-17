Trả lại ánh sáng cho người cao tuổi

Tổ chức thăm khám mắt cho người cao tuổi ở Huế vượt qua nỗi khổ mù lòa. Ảnh: Hội Người cao tuổi thành phố cung cấp

Hơn 10 năm trước, mắt của ông Trần Như Kỳ (phường Kim Trà) cứ mờ dần. Một lần thử lấy tay che một bên mắt thì buồn thay gần như không còn thấy gì. Nghĩ đến cảnh mù lòa, ông Kỳ lo sợ. Đi khám ở Bệnh viện Mắt thành phố Huế, ông được chẩn đoán bị đục thủy tinh thể và đã được chỉ định phẫu thuật thay thủy tinh thể. Gặp chúng tôi ông bảo, chỉ sau vài hôm nhập viện được chữa trị, mắt ông bình phục hoàn toàn. Từ đó, mắt ông sáng và khỏe hơn, đến nay, dù đã gần 90 tuổi, mỗi ngày ông vẫn cuốc đất làm vườn, tận hưởng thú vui tuổi già. Đôi mắt sáng giúp ông có cuộc sống hạnh phúc hơn.

Góp phần ngăn chặn tình trạng mù lòa cho người già, Chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi” được Ủy ban Quốc gia người cao tuổi Việt Nam phối hợp thực hiện. Riêng ở Huế, chương trình được triển khai từ đầu năm 2013, đến nay đã có chừng vạn người cao tuổi được khám; hàng nghìn người có bệnh về mắt được phát hiện và có chỉ định điều trị. Ở Huế còn có các chương trình tài trợ phẫu thuật do các tổ chức nhân đạo quốc tế định kỳ phối hợp với các bệnh viện lớn (như Bệnh viện Trung ương Huế) triển khai mổ phaco miễn phí cho bệnh nhân nghèo, cận nghèo hoặc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Tuy nhiên không ít người cao tuổi có bệnh về mắt vẫn chưa được tiếp cận với những chương trình này bởi nhiều lý do khác nhau: Hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có người đưa đón nuôi dưỡng, hoặc còn nghi ngại sợ mổ sẽ mù thêm, không có tiền, tâm lý “già rồi mổ làm chi nữa”... khiến không ít người đánh mất cơ hội phục hồi thị lực trong những năm tháng cuối đời.

Trước thực tế đó, khoảng 5 năm trở lại đây, Hội Người cao tuổi thành phố phối hợp với Bệnh viện Mắt Huế duy trì các đợt khám mắt lưu động tại cơ sở, tạo điều kiện để người cao tuổi ở các địa phương được tiếp cận dịch vụ chăm sóc mắt ngay tại nơi cư trú. Trung bình mỗi tháng, chương trình tổ chức từ 1 - 2 đợt khám luân phiên tại các xã, phường. Mỗi đợt có khoảng 250 - 300 người cao tuổi được thăm khám; trong đó, từ 100 - 120 trường hợp mắc các bệnh lý về mắt được cấp phát thuốc miễn phí hoặc chỉ định điều trị, phẫu thuật thay thủy tinh thể tại Bệnh viện Mắt Huế. Riêng từ tháng 2 đến ngày 10/6/2026, chương trình đã tổ chức khám mắt tại 6 điểm thuộc các địa phương Bình Điền, Đan Điền và Vinh Lộc, với 1.013 người cao tuổi được khám, 454 trường hợp được chỉ định phẫu thuật và 114 người đã có lịch phẫu thuật.

Theo ông Hồ Viết Lễ, Trưởng ban Đại diện Hội Người cao tuổi thành phố, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị cùng sự quan tâm của chính quyền và các ngành chức năng, hoạt động khám, điều trị các bệnh về mắt cho người cao tuổi ngày càng được mở rộng đến các vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn. Nhờ đó, số lượng người cao tuổi được thăm khám, phát hiện bệnh và chỉ định điều trị ngày càng tăng. Điều khiến ông Lễ tâm đắc nhất là nhiều người từng sống trong cảnh thị lực suy giảm, thậm chí mù lòa nhiều năm, nay đã tìm lại được ánh sáng, cải thiện chất lượng cuộc sống và niềm vui tuổi già nhờ chương trình.

Chợt nhớ tới chia sẻ chân tình của ông Nguyễn Văn Lợi, năm nay cũng ngót nghét tuổi 90, ở Hương Thủy: “Mắt trái của tôi có hiện tượng nhòa, nhìn kém từ nhiều năm rồi nên việc đi lại, sinh hoạt hàng ngày rất khó khăn. Vì điều kiện kinh tế gia đình còn eo hẹp nên tôi cố gắng chịu đựng. Nhờ có chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi, tôi được đưa lên thành phố mổ không tốn chi phí, cả 2 mắt tôi giờ đã rõ hơn. Bây giờ, tôi có thể xem tivi, đạp xe đạp thể dục, thăm bà con xóm giềng mà không phải phụ thuộc con cháu”.

Niềm vui của những người cao tuổi tìm lại được ánh sáng sẽ còn tiếp tục được nhân lên khi Chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi” giai đoạn 2025 - 2028 vừa được Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế phát động trên phạm vi cả nước. Chương trình tập trung vào các hoạt động khám, phát hiện sớm các bệnh lý về mắt; hỗ trợ điều trị, phẫu thuật cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, người thuộc diện chính sách và vùng sâu, vùng xa; đồng thời đẩy mạnh tư vấn, hướng dẫn chăm sóc mắt nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi.