Tấm thẻ nhỏ - điểm tựa lớn

Mục tiêu BHYT hướng đến là đảm bảo mọi người đều được tiếp cận các dịch vụ y tế

Điểm tựa vững chắc

Là trung tâm y tế của miền Trung - Tây Nguyên, mỗi ngày các bệnh viện trên địa bàn thành phố Huế tiếp nhận hàng nghìn lượt người đến khám và điều trị. Trong số đó có nhiều bệnh nhân phải thực hiện các ca phẫu thuật lớn, điều trị dài ngày hoặc sử dụng kỹ thuật cao với chi phí lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng.

Điều trị tại Bệnh viện Quân y 268, bà T.T.T.H. (69 tuổi, phường Thuận Hóa) chia sẻ: "Tôi bị thoái hóa khớp nên phải thay khớp. Tổng chi phí gần 70 triệu đồng, nhưng nhờ có BHYT thanh toán nên gia đình chỉ phải chi khoảng 25 triệu đồng. Nếu không có BHYT thì thật sự rất khó xoay xở".

Không chỉ với bà H., BHYT đã trở thành "phao cứu sinh" đối với nhiều gia đình khi không may mắc bệnh hiểm nghèo hoặc gặp tai nạn. Trong bối cảnh chi phí y tế ngày càng tăng, việc tham gia BHYT giúp người dân giảm đáng kể gánh nặng tài chính, yên tâm điều trị và tránh nguy cơ rơi vào khó khăn vì bệnh tật.

Những năm qua, thành phố Huế đưa các chỉ tiêu BHXH, BHYT vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời ban hành nhiều chính sách hỗ trợ mức đóng và tăng cường quản lý quỹ khám, chữa bệnh BHYT theo hướng hiệu quả, bền vững.

Song song với đó, BHXH thành phố Huế đẩy mạnh phối hợp với ngành y tế, ngành tài chính, cơ quan thuế và chính quyền địa phương trong quản lý người tham gia, mở rộng đối tượng và tuyên truyền chính sách. Đặc biệt, việc triển khai Luật BHYT sửa đổi và đẩy mạnh chuyển đổi số đã mang lại nhiều thuận lợi cho người dân khi tiếp cận dịch vụ y tế. Hiện nay, hầu hết cơ sở KCB trên địa bàn đã sử dụng căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VNeID thay thế thẻ BHYT giấy; dữ liệu KCB được liên thông với cơ quan BHXH, giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục, hạn chế sai sót và nâng cao hiệu quả quản lý quỹ.

Hiệu quả của chính sách được thể hiện rõ qua các con số. Năm 2025, quỹ BHYT đã chi trả hơn 3.544 tỷ đồng cho trên 2,53 triệu lượt KCB. Riêng 5 tháng đầu năm 2026, quỹ tiếp tục thanh toán hơn 1.485 tỷ đồng cho trên 1 triệu lượt KCB. Những con số này cho thấy vai trò của quỹ BHYT trong việc chia sẻ chi phí khám, chữa bệnh và bảo đảm quyền lợi của người tham gia.

Lan tỏa nhận thức, hướng tới bao phủ bền vững

Năm 2020, thành phố Huế có hơn 1,137 triệu người tham gia BHYT. Con số này tăng lên gần 1,159 triệu người vào năm 2021. Đến năm 2025, toàn thành phố có 1.247.145 người tham gia, đưa tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 104,9% kế hoạch UBND thành phố giao và vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.

Nhiều hộ gia đình, học sinh, sinh viên đã chủ động tham gia BHYT để bảo vệ sức khỏe lâu dài. "Gia đình tôi có bốn người đều làm lao động tự do. Trước đây cứ nghĩ tiền mua BHYT là một khoản chi khá lớn nên còn chần chừ. Sau khi được cán bộ BHXH tư vấn và chứng kiến người quen được BHYT chi trả hàng chục triệu đồng khi điều trị bệnh, chúng tôi quyết định tham gia cho cả gia đình. Đó thực sự là khoản đầu tư cho sức khỏe", bà N.T.Y. ở Bình Điền chia sẻ.

Tuy nhiên, để hướng tới mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân, vẫn còn không ít thách thức. Hiện nay, nhóm có nguy cơ gián đoạn tham gia chủ yếu là lao động tự do, người vừa kết thúc thời gian được ngân sách hỗ trợ, học sinh - sinh viên sau khi tốt nghiệp và một số hộ gia đình chưa duy trì việc tham gia liên tục. Đây cũng là những nhóm đối tượng đang được BHXH thành phố tập trung tuyên truyền, vận động nhằm hạn chế hình thành "khoảng trống an sinh" khi không may xảy ra rủi ro về sức khỏe.

Theo ông Nguyễn Viết Dũng, Giám đốc BHXH thành phố Huế, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục rà soát dữ liệu dân cư để xác định chính xác các nhóm chưa tham gia hoặc có nguy cơ gián đoạn tham gia BHYT; phối hợp với chính quyền cấp xã xây dựng phương án tuyên truyền, vận động phù hợp; duy trì tỷ lệ tham gia BHYT học sinh, sinh viên; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý.

"Đến nay, gần 99,9% dữ liệu người tham gia đã được đồng bộ; 100% cơ sở KCB thực hiện tiếp nhận người bệnh bằng căn cước công dân gắn chip. BHXH thành phố sẽ tiếp tục siết chặt quản lý quỹ KCB, phòng, chống lạm dụng, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người tham gia, qua đó góp phần mở rộng độ bao phủ BHYT theo hướng bền vững", ông Dũng cho biết.

Trong bối cảnh chi phí y tế ngày càng tăng, mỗi tấm thẻ BHYT không chỉ là quyền lợi của mỗi người dân mà còn là sự sẻ chia của cộng đồng. Mở rộng và duy trì độ bao phủ BHYT sẽ tiếp tục là nền tảng quan trọng của an sinh xã hội, giúp mọi người dân yên tâm tiếp cận dịch vụ y tế khi cần.