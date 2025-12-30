Điểm tựa cho người lao động

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà hỗ trợ đoàn viên, người lao động trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng mưa lũ

Kịp thời sẻ chia

Đầu tháng 11, ngay sau khi cơn lũ lớn vừa rút, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố đã tổ chức trao quà hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ tại Công ty TNHH MTV Victortex Huế - đơn vị có nhiều lao động bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ trên địa bàn xã Quảng Điền. Tại đây, LĐLĐ thành phố đã trao 60 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng, nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn, giúp NLĐ sớm ổn định cuộc sống.

Chị Lê Thị Kiều Oanh, công nhân bộ phận chất lượng của Công ty kể, nhà ở xã Quảng Điền, mới vào làm việc được 4 tháng, đợt mưa lũ vừa qua khiến nước ngập sâu, sinh hoạt gia đình bị đảo lộn, cuộc sống vốn đã chật vật lại càng thêm khó khăn. “Số tiền 2 triệu đồng của các cấp công đoàn đến đúng lúc, giúp tôi vơi bớt lo toan và có thêm động lực để yên tâm làm việc, ổn định lại cuộc sống sau lũ”, chị Oanh chia sẻ.

Ông Đào Xuân Anh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Victortex Huế bày tỏ sự cảm ơn đối với sự quan tâm, chăm lo kịp thời của tổ chức Công đoàn. Sự quan tâm kịp thời ấy đã động viên tinh thần NLĐ, góp phần đồng hành cùng doanh nghiệp trong chăm lo cho NLĐ trong giai đoạn khó khăn.

Tiếp đó, LĐLĐ thành phố Huế tổ chức trao kinh phí hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ Công ty SCAVI Huế từ nguồn của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Tổng số tiền hỗ trợ 150 triệu đồng được trao cho 66 trường hợp bị thiệt hại nặng do mưa lũ. Trong đó, 60 trường hợp được hỗ trợ 2 triệu đồng/trường hợp và 6 trường hợp đặc biệt khó khăn được hỗ trợ 5 triệu đồng/trường hợp.

Không chỉ hai doanh nghiệp trên, trong đợt mưa lũ vừa qua, LĐLĐ thành phố đã hỗ trợ hàng trăm đoàn viên, NLĐ, với mức hỗ trợ từ 2 đến 5 triệu đồng, tùy hoàn cảnh và mức độ thiệt hại. Ông Nguyễn Quý, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố cho biết, ngay trong thời gian mưa lũ diễn ra, LĐLĐ thành phố chỉ đạo các công đoàn cơ sở khẩn trương nắm bắt tình hình đời sống đoàn viên, NLĐ, làm cơ sở triển khai hỗ trợ đúng đối tượng, đúng hoàn cảnh, bảo đảm kịp thời, hiệu quả. Đồng thời, chủ động kết nối, tiếp nhận các nguồn kinh phí từ các tổ chức, đơn vị để phân bổ phù hợp.

LĐLĐ thành phố cũng kịp thời quan tâm, động viên các lực lượng tham gia khắc phục hậu quả sau lũ. Lãnh đạo LĐLĐ thành phố trực tiếp đến thăm, hỗ trợ công nhân Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế; cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và lực lượng Công an thành phố. Tại mỗi điểm thăm, LĐLĐ thành phố đã hỗ trợ mỗi đơn vị 20 triệu đồng, góp phần chia sẻ khó khăn, động viên các lực lượng đang ngày đêm làm nhiệm vụ vì cộng đồng.

Đầu tháng 11 vừa qua, khi xảy ra sự cố ngộ độc thực phẩm tại Công ty TNHH JOINTWELL Việt Nam khiến một số NLĐ phải nhập viện, LĐLĐ thành phố Huế đã nhanh chóng tổ chức thăm hỏi, động viên; đồng thời yêu cầu công đoàn cơ sở tăng cường giám sát bữa ăn ca, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho đoàn viên, NLĐ. Những việc làm cụ thể, kịp thời này tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn như một điểm tựa của NLĐ trong những lúc khó khăn, hoạn nạn.

Chăm lo bền bỉ, lâu dài

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động hỗ trợ đột xuất, các cấp công đoàn thành phố còn triển khai nhiều chương trình mang tính lâu dài, bền vững nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ. Chương trình “Mái ấm Công đoàn” là một trong những điểm nhấn, mang lại những đổi thay rõ nét cho nhiều gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tết năm nay, gia đình anh Hồ Văn Rê, đoàn viên Công đoàn cơ sở Vườn Quốc gia Bạch Mã được đón xuân trong niềm vui trọn vẹn hơn khi có ngôi nhà mới khang trang. Anh Hồ Văn Rê có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố mẹ tuổi cao, sức khỏe yếu; vợ chưa có việc làm ổn định; các con còn nhỏ, mọi chi phí sinh hoạt đều trông chờ vào đồng lương của anh. Dù chắt chiu nhiều năm, vợ chồng anh vẫn chưa đủ điều kiện xây dựng nhà ở, cả gia đình phải sống tạm trong căn nhà xuống cấp.

Tháng 9 năm nay, từ Quỹ “Mái ấm Công đoàn”, LĐLĐ thành phố đã hỗ trợ gia đình anh 60 triệu đồng, tạo thêm nguồn lực để vợ chồng anh mạnh dạn dành toàn bộ số tiền tích cóp và vay mượn thêm xây dựng ngôi nhà mới. “Ngôi nhà mới không chỉ giúp gia đình tôi ổn định chỗ ở, mà còn tạo thêm động lực để tôi yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với đơn vị”, anh Rê chia sẻ.

Tính riêng 2 năm gần đây, LĐLĐ thành phố đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 98 “Mái ấm Công đoàn”, với tổng kinh phí hơn 3,3 tỷ đồng. Cùng với đó, nhiều công đoàn cơ sở đã triển khai chương trình “Bữa cơm Công đoàn”, chuẩn bị hàng nghìn suất ăn với giá trị tăng thêm 50 ngàn đồng/suất so với bữa ăn hàng ngày, góp phần cải thiện bữa ăn ca, tạo không khí gắn kết, ấm áp tại doanh nghiệp.

Theo ông Nguyễn Quý, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố, các cấp công đoàn luôn bám sát cơ sở, nắm chắc hoàn cảnh đoàn viên, NLĐ để triển khai hỗ trợ kịp thời, đúng người, đúng mức. “Chăm lo cho NLĐ không chỉ là hỗ trợ trước mắt mà còn tạo nền tảng tinh thần để NLĐ yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với đơn vị, doanh nghiệp”, ông Quý nhấn mạnh.