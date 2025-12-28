Doanh nghiệp tăng ca, đảm bảo các đơn hàng xuất khẩu

Công nhân doanh nghiệp dệt may Huế bốc xếp hàng

Chạy đua đơn hàng cuối năm

Những ngày này, hàng trăm NLĐ tại Công ty CP Phát triển Thủy sản Huế đang tăng tốc sản xuất để kịp hoàn thành các đơn hàng xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Bà Hà Thị Kiều Lang, Giám đốc Công ty CP Phát triển Thủy sản Huế cho biết, đợt lũ lụt vừa qua khiến hoạt động sản xuất bị ngắt quãng, đơn hàng ứ đọng, trong khi nhu cầu tiêu thụ hàng hóa dịp cuối năm gia tăng buộc DN phải điều chỉnh kế hoạch, tổ chức tăng ca để bảo đảm tiến độ giao hàng cho đối tác.

Theo bà Kiều Lang, ngành thủy sản năm nay tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là các quy định khắt khe về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) của châu Âu. Bên cạnh đó, nguồn nguyên liệu trong nước không đủ đáp ứng nhu cầu sản xuất, buộc DN phải nhập khẩu nguyên liệu từ nước ngoài với giá thành cao, làm giảm khả năng cạnh tranh. Tuy vậy, nhờ sự chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, DN vẫn duy trì được tiến độ sản xuất, kinh doanh.

Cùng với tăng tốc sản xuất, hoạt động chăm lo đời sống NLĐ cũng được các DN quan tâm. Bà Kiều Lang cho biết, để ghi nhận sự nỗ lực, chia sẻ của NLĐ trong giai đoạn cao điểm cuối năm, năm nay Công ty đã điều chỉnh tăng 7% tiền lương cho NLĐ và dự kiến đầu năm 2026 tiếp tục tăng thêm 10%. Đáng chú ý, dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ sắp tới, toàn thể NLĐ của Công ty sẽ được thưởng 2 tháng lương thứ 13, tính theo mức lương thực nhận.

Không chỉ ở lĩnh vực thủy sản, nhiều DN dệt may xuất khẩu trên địa bàn thành phố cũng đang bước vào cao điểm sản xuất cuối năm. Tại Công ty TNHH MSV, hơn 1.000 NLĐ đang làm việc với cường độ cao để kịp tiến độ các đơn hàng xuất khẩu. Ông Lê Quý Hoàng, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MSV cho biết, DN đã tổ chức cho công nhân tăng ca 3 ngày mỗi tuần, mỗi ngày 2 giờ. Việc tăng ca vừa giúp NLĐ có thêm thu nhập, vừa bảo đảm tiến độ các đơn hàng đã được ký kết với đối tác.

Mở rộng tuyển dụng, đón đầu đơn hàng mới

Ngoài tăng ca, hiện nhiều DN dệt may trên địa bàn đang đẩy mạnh tuyển dụng để phục vụ sản xuất cuối năm và đón đầu các đơn hàng trong năm 2026. Theo đó, tại Công ty CP Vinatex Quốc tế chi nhánh Huế (KCN Phú Đa), hiện đang tuyển thêm hàng trăm lao động, trong đó phần lớn là lao động may trực tiếp. Theo đại diện DN, các đơn hàng của công ty đã kéo dài đến quý II, thậm chí tháng 6, tháng 7 năm 2026, chủ yếu phục vụ thị trường châu Âu và châu Phi.

Tương tự, Công ty TNHH MTV Sơn Hà Huế cũng đang mở rộng tuyển dụng ở nhiều vị trí kỹ thuật, quản lý chuyền may và công nhân may, với mức thu nhập từ 6 đến 15 triệu đồng/tháng tùy vị trí, kèm theo các chế độ phúc lợi như tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ, thưởng lương tháng 13, hỗ trợ xăng xe nếu lao động chuyên cần và trợ cấp nếu lao động có con nhỏ. Việc đẩy mạnh tuyển dụng trong thời điểm cuối năm cho thấy tín hiệu tích cực từ thị trường và sự chủ động của DN trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực cho các đơn hàng dài hạn.

Theo báo cáo của Sở Công Thương, năm 2025, kim ngạch xuất khẩu toàn thành phố ước đạt 1.440,25 triệu USD, tăng 16,15% so với năm 2024 và đạt 100,72% kế hoạch năm. Trong đó, nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục giữ vai trò chủ lực với kim ngạch ước đạt hơn 1.053 triệu USD; riêng hàng may mặc đạt khoảng 700,53 triệu USD, tăng hơn 23% so với cùng kỳ. Nhóm hàng nông, thủy sản cũng ghi nhận mức tăng trưởng gần 38%, đạt hơn 92 triệu USD.

Dù vậy, hoạt động xuất, nhập khẩu vẫn đối mặt với nhiều thách thức từ bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng, các yêu cầu ngày càng khắt khe về chuyển đổi xanh, phát thải carbon, cũng như việc Mỹ áp thuế đối ứng đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam. Những yếu tố này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực thích ứng, tổ chức sản xuất và quản trị của DN.

Tuy nhiên, thực tế sản xuất sôi động những tháng cuối năm cho thấy sự nỗ lực lớn của cộng đồng DN thành phố trong việc duy trì tăng trưởng, giữ vững thị trường xuất khẩu. Trong bối cảnh còn nhiều biến động, ổn định đà sản xuất cuối năm chính là cách để DN Huế khẳng định khả năng thích ứng, củng cố niềm tin của đối tác và từng bước tạo đà cho năm mới với nhiều kỳ vọng mới.