Hàng hóa vào dịp cận tết tăng nhẹ

HNN.VN - Thời điểm cận Tết, thị trường hàng hóa trên địa bàn thành phố Huế trở nên sôi động. Dù sức mua tăng rõ rệt, giá cả nhìn chung vẫn ổn định, chỉ một số mặt hàng thực phẩm tăng nhẹ so với ngày thường.

Nhu cầu mua sắm tại chợ Đông Ba ngày cận Tết đã nhộn nhịp  

Giá thực phẩm cơ bản ổn định

Từ sáng 28 Tết, khi kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ chính thức bắt đầu, lượng người đến các chợ truyền thống và siêu thị trên địa bàn thành phố tăng rõ rệt. Các sạp hàng thực phẩm, rau củ, trái cây, bánh mứt… nhộn nhịp người mua kẻ bán, tạo nên bức tranh sôi động đặc trưng của những ngày giáp Tết.

Tại chợ Đông Ba, khu chợ trung tâm của thành phố, hàng hóa được bày bán phong phú, đa dạng. Các mặt hàng thiết yếu phục vụ bữa ăn hằng ngày và cúng tất niên, đón năm mới như thịt, cá, rau củ, trái cây, gạo, dầu ăn, bánh kẹo… sẵn sàng đáp ứng nhu cầu người dân.

Điểm đáng chú ý năm nay là giá cả nhìn chung không tăng mạnh như nhiều người từng lo trước đó. Phần lớn các loại rau xanh, hàng tươi sống vẫn giữ mức giá tăng nhẹ so với ngày thường. Rau cải, xà lách, hành, ngò, bí, bầu… mặt bằng giá có nhích lệ so với giá ngày thường. Nguồn cung dồi dào giúp thị trường không xảy ra tình trạng khan hiếm cục bộ.

Tuy nhiên, một số mặt hàng thịt các loại đã tăng từ 10-20% khi nhu cầu tiêu thụ tăng cao vào dịp Tết. Thịt bò mức giá ngày thường 250.000 đồng/kg, nay đã tăng lên 280.000 đồng/kg. Thịt lợn, đặc biệt là sườn non, hiện ở mức 160.000 đồng/kg, trong khi ngày thường khoảng 120.000 đồng/kg. Khoai tây, cà rốt…, những nguyên liệu phổ biến trong các món hầm, xào ngày Tết từ mức 20.000 đồng/kg tăng lên khoảng 25.000-28.000 đồng/kg. Dù có điều chỉnh, mức tăng được đánh giá là không đột biến nằm trong khả năng chi trả của đa số người tiêu dùng. Các tiểu thương cho biết sự nhích giá chủ yếu do chi phí vận chuyển, nhân công và nhu cầu cuối năm tăng, song nguồn hàng không thiếu nên không xảy ra tình trạng “sốt giá”.

Chị Đào Thị Lâm, tiểu thương kinh doanh thịt tại chợ Đông Ba, cho biết năm nay nguồn cung khá ổn định. “Giá có tăng một chút ở một số mặt hàng như thịt bò, sườn heo nhưng không tăng mạnh. Tiểu thương cũng cố gắng giữ giá hợp lý để khách mua được thoải mái hơn” - chị Lâm nói.

Không chỉ tiểu thương, người tiêu dùng cũng chủ động thay đổi thói quen mua sắm. Trước đây nhiều gia đình thường chờ đến sát Tết mới mua dồn dập và tích trữ số lượng lớn, thì năm nay tâm lý mua sắm “đủ dùng” vì người dân đã nắm thông tin vào mùng 2 Tết tại các chợ, siêu thị đã trở lại mở cửa bán hàng.

Đoàn lãnh đạo thành phố kiểm tra hàng hóa ở các chợ, trung tâm thương mại dịp Tết Bính Ngọ

Chị Nguyễn Phương Khánh (phường Phú Xuân), cho biết, gia đình đã lên kế hoạch mua sắm từ sớm. Năm nay giá cả không tăng mạnh như lo lắng ban đầu nên tôi mua dần từng đợt. Thực phẩm vẫn tươi, nguồn hàng nhiều nên không cần tích trữ quá nhiều như trước.

Bà Bùi Thị Mận đang mua hàng rau quả tại chợ Thuận Lộc (phường Phú Xuân) cho rằng, tâm lý người mua năm nay thoải mái. Giá có tăng nhẹ ở vài mặt hàng nhưng không đáng kể. Giờ cần gì thì mua thêm, không mua một lần quá nhiều. Như vậy vừa đỡ tốn kém, vừa tránh lãng phí thực phẩm.

Tăng cường kiểm tra, ổn định thị trường

Bên cạnh các chợ truyền thống, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi và trung tâm thương mại trên địa bàn cũng triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, bình ổn giá, góp phần giữ mặt bằng giá chung ổn định. Các mặt hàng thiết yếu như gạo, dầu ăn, mì gói, đường, gia vị, bánh kẹo… được niêm yết giá công khai, tạo thuận lợi cho người dân lựa chọn phù hợp với khả năng chi tiêu.

Hàng hoa tại các chợ truyền thống Huế hút khách ngày cận Tết 

Bà Bùi Thị Thu Hằng, Trưởng Ban quản lý chợ Đông Ba cho biết, công tác kiểm tra niêm yết giá, bảo đảm an toàn thực phẩm được thực hiện thường xuyên, nhất là trong cao điểm Tết. Hiện nay các tiểu thương bán đúng giá niêm yết, không lợi dụng dịp Tết để tăng giá bất hợp lý. Đồng thời được tăng cường nhắc nhở về vệ sinh, bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân…

Theo đồng chí Phan Hùng Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương, nguồn cung hàng hóa phục vụ Tết năm nay được chuẩn bị từ sớm, bảo đảm đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân trước, trong và sau tết Nguyên đán. Thành phố đã chủ động làm việc với các doanh nghiệp phân phối, siêu thị, chợ đầu mối để dự trữ lượng hàng hóa thiết yếu với sản lượng cao hơn so với tháng thường.

Cùng với công tác chuẩn bị nguồn hàng, việc kiểm tra, giám sát thị trường cũng được tăng cường. UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch 27/KH-UBND ngày 25/1/2026 về thực hiện các giải pháp cung cầu - thị trường giá cả trước, trong và sau tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Mới đây, đoàn công tác lãnh đạo thành phố do đồng chí Phan Quý Phương, UVTV, Phó Chủ tịch UBND thành phố dẫn đầu, kiểm tra về việc chấp hành quy định về thông tin giá cả, niêm yết giá và hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tại các trung tâm thương mại, các siêu thị, chợ truyền thống… Việc kiểm tra này sẽ tiếp tục được lực lượng ban, ngành chức năng thực hiện xuyên suốt trong và sau Tết.

“Với nguồn hàng bảo đảm, giá cả cơ bản ổn định và công tác kiểm tra được siết chặt, thị trường Tết năm nay được đánh giá là ổn định, góp phần để người dân đón Tết Bính Ngọ 2026 đủ đầy, tiết kiệm và an vui” - Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương nói.

MINH THƯƠNG
  Nội dung góp ý

