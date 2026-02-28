Hứa hẹn thu nhập tốt từ vụ hoa sau Tết

Ông Quảng (bên trái) kiểm tra các diện tích hoa dành phục vụ thị trường sau Tết

Chúng tôi trở lại nhà ông Nguyễn Công Quảng, thôn 1 xã Phú Vinh. Trên ruộng hoa, người nông dân có thâm niên 25 năm trong nghề trồng hoa lúi húi kiểm tra thân, lá và độ nở của những luống cúc tươi tốt. Ông Quảng cho biết, đang chuẩn bị hoa để cung cấp ra thị trường dịp rằm tháng Giêng. “Đây là vụ hoa kéo dài từ trước, trong và sau Tết, dù vất vả, nhưng nhờ có thu nhập tốt nên chúng tôi vẫn cố gắng bám ruộng, bám vườn” - lão nông bộc bạch.

Ruộng hoa của hộ ông Quảng trải rộng trên diện tích gần 2.500m2, gồm các loại: Vạn thọ, cúc vàng, tím, đỏ... Sớm hôm miệt mài chăm sóc, nhổ cỏ, bắt sâu, tưới tắm, thắp điện chiếu sáng để kéo độ cao của cây hoa…, vất vả từ sáng sớm đến tối mịt nay đã cho quả ngọt. “Gia đình tôi có các mối quen lấy sỉ, có bao nhiêu, bạn hàng lấy hết, không phải mang ra chợ. Dịp Tết, mỗi chậu vạn thọ có giá 18.000 đồng, hoa cúc mỗi cây 7.000 đồng. Giá như vậy là không cao, nhưng sản lượng tăng nên cũng đủ cho cái Tết ấm no” - ông Quảng vui vẻ.

Dẫn khách đến từng luống hoa có tuổi khác nhau, lão nông giới thiệu những luống hoa cúc đã “om” để cung cấp ra thị trường từ ngày mùng 9, mùng 10 Tết đến rằm tháng Giêng. “Tôi cũng đã chuẩn bị hoa cho rằm tháng 2, tháng 3 và tháng 4. Muốn có những vụ hoa đạt năng suất, chất lượng cao, việc xuống giống, chăm bón phải đảm bảo đúng thời gian, kỹ thuật. Để lúc nào cũng có hoa đáp ứng đầy đủ theo nhu cầu của người tiêu dùng, nhà nông phải biết tính toán, đảm bảo sự tiếp nối liên tục, không gián đoạn” - lão nông Nguyễn Công Quảng chia sẻ.

Xã Vinh Thanh cũ (nay thuộc xã Phú Vinh) vốn là vùng trồng hoa của huyện Phú Vang trước đây, tập trung tại thôn 1, thôn 2 (khoảng hơn 300 hộ). Sau khi sáp nhập, diện tích canh tác và hoạt động sản xuất hoa của Phú Vinh được mở rộng thêm tại các thôn Hà Úc 3, thôn 5. Một số hộ có nhu cầu đã được chính quyền địa phương hỗ trợ vật tư (chậu, nhà lưới) để vụ hoa đầu tiên trên miền đất mới Phú Vinh đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời, khuyến khích nông dân trên địa bàn chuyển đổi một số diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng hoa có giá trị kinh tế cao hơn gấp nhiều lần, nhằm tăng cao thu nhập, phát triển kinh tế.

Điển hình là hộ nông dân Nguyễn Văn Tuấn được hỗ trợ 700 chậu, 600m2 nhà lưới. Vụ hoa Tết vừa qua, sản phẩm hoa cúc trồng trong chậu của ông Tuấn đã được bạn hàng lấy sỉ hết với giá 400.000 đồng/1 cặp. Những loại hoa đưa ra thị trường bán lẻ như vạn thọ, cúc mâm xôi nhờ chăm sóc tốt đã cho hoa đẹp, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng, được khách hàng yêu thích, lựa chọn.

Cùng với sự quan tâm, hỗ trợ trong sản xuất, chính quyền xã Phú Vinh còn đồng hành với người dân để hoạt động kinh doanh hoa vụ Tết vừa qua đạt hiệu quả cao hơn. Hôm theo chân ông Hồ Nam, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Phú Vinh đến khu vực công viên trung tâm vừa được xây dựng, hoàn thiện tại cửa ngõ xã Phú Vinh (trên địa bàn xã Vinh Thanh cũ), chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh quan tràn ngập sắc màu các loài hoa, cây cảnh bon sai như mai, cúc, hoa giấy, trạng nguyên...; hoạt động kinh doanh hoa Tết của người dân Phú Vinh rất nhộn nhịp.

Tại khu vực nêu trên, chính quyền xã Phú Vinh đã tạo điều kiện cho người dân tập trung trưng bày cây, hoa cảnh, làm đẹp cảnh quan môi trường, thu hút người dân và du khách đến tham quan, check-in, đồng thời hỗ trợ cho hoạt động mua bán hoa Tết được thuận lợi nhất.

Theo ông Nguyễn Văn Tân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Vinh, vụ hoa Tết năm nay hàng trăm hộ sản xuất và kinh doanh hoa trên địa bàn “sống khỏe”. Nông dân Phú Vinh đang tiếp tục sớm khuya bám ruộng, chăm sóc. Với thời tiết thuận lợi như hiện nay, hứa hẹn vụ hoa cho rằm tháng Giêng sẽ cho thu nhập tốt. Với việc đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh hoa, kinh tế một bộ phận người dân trên địa bàn cũng nhờ thế sẽ ổn định, phát triển hơn.