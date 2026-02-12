Dịch vụ nấu ăn di động đắt khách

Phong phú thực đơn, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, giá cả hợp lý... là những tiêu chí làm hài lòng khách hàng

"Chạy sô" quanh năm

Từ đầu tháng Chạp đến nay, trên các tuyến đường vào trung tâm thành phố, không khó để bắt gặp những xe máy, ô tô tải nhỏ chở theo bàn ghế, nồi niêu, bếp gas, thực phẩm… Các ê-kip tất bật đi phục vụ tiệc tất niên, tân niên, họp mặt đầu năm cho các gia đình, khu phố, cơ quan, đơn vị.

Chiều mồng 9 Tết, một chiếc xe tải nhỏ chở đầy dụng cụ nấu nướng rời phường Hương An hướng về trung tâm thành phố để chuẩn bị tiệc cúng xóm đầu năm cho hơn 20 hộ ở khu phố K.N. Đằng sau mâm cỗ tươm tất là cả một ê-kíp đã làm việc từ tinh mơ. Chị Trần Thị Gái (phường Hương An) cho biết, từ đầu tháng Chạp, lượng khách đặt tiệc tăng mạnh. Có ngày chị nhận 3 - 4 tiệc, phải chia từng tốp nhân viên chạy mỗi nơi. "Muốn món ăn tươi ngon, đúng giờ, chúng tôi phải dậy từ 2 - 3 giờ sáng đi chợ, lấy hàng ở đại lý rồi sơ chế sẵn. Món nào có thể nấu trước thì làm trước, món cần nóng hổi sẽ đợi sát giờ mới bật bếp. Dụng cụ nhà bếp, bếp gas, thực phẩm đều phải kiểm tra kỹ, bảo đảm vệ sinh an toàn", chị Gái chia sẻ.

Nhờ có sẵn "đồ nghề", tay nghề vững và mạng lưới đầu bếp chính, phụ đông, dịch vụ nấu ăn di động ở Huế phát triển mạnh vài năm gần đây. Giá mỗi suất ăn dao động từ 120.000 - 250.000 đồng, phù hợp nhiều phân khúc khách hàng. Dù chỉ đặt một, hai bàn tiệc tại nhà, nhà hàng vẫn sẵn sàng đáp ứng.

Thường vào khoảng 10 giờ sáng, 4 giờ chiều, những "mâm tiệc có chân" bắt đầu lăn bánh, có chuyến đi gần 10km. Chị Trang, thành viên ê-kíp một nhà hàng nấu ăn di động ở đường Hải Triều (phường An Cựu) cho biết, từ khi vào làm cho nhà hàng, anh chị em có việc gần như quanh năm. Ngoài mùa cưới, các tháng khác vẫn có khách đặt tiệc.

Mỗi chuyến phục vụ trọn gói, từ vận chuyển đến dọn dẹp, mỗi người được trả khoảng 300.000 đồng. Nếu một ngày làm hai tiệc, cộng thêm tiền "bo", thu nhập có thể đạt 600.000 - 700.000 đồng/người. Đây là khoản thu nhập đáng kể, nhất là trong bối cảnh việc làm không ổn định.

Bà Phan Thị Tuyết (phường Thủy Xuân), chủ một cơ sở nấu tiệc di động cho biết, những ngày giáp và sau Tết, mỗi ngày bà nhận hàng chục mâm cỗ. "Khách thành phố bận rộn, muốn gọn nhẹ nên chọn nấu tại nhà. Phần lớn là khách quen, năm nào cũng gọi lại. Nhiều người ăn thấy ngon, giá hợp lý nên giới thiệu thêm khách mới", bà Tuyết nói.

Giữ uy tín, chất lượng

Khi nhiều người còn say giấc, các bếp nấu tiệc ở vùng ven đã sáng đèn từ 1 - 2 giờ sáng. Tại căn bếp của ông Văn Thành (phường Thanh Thủy), tiếng dao thớt, nồi chảo rộn ràng giữa đêm khuya. Những món hầm, ninh như bò kho, giả cầy, súp hải sản được nấu sớm để đủ độ mềm, ngọt. Các món chiên, xào chỉ sơ chế trước, đến nhà khách mới chế biến để giữ trọn vị nóng hổi. Có ngày nấu vài chục mâm, căn bếp hoạt động như một “xưởng” thu nhỏ. Các công đoạn được phân chia nhịp nhàng, tạo nên một dây chuyền thu nhỏ.

Theo ông Thành, một mâm tiệc 10 người có giá từ 1,3 - 1,7 triệu đồng, tùy thực đơn. Món ăn phong phú, từ truyền thống như gỏi mít non, gà bó xôi, cá hấp cuốn bánh tráng đến các món cầu kỳ như tôm sú hấp bia, cá mú hấp xì dầu, súp hải sản hạt sen... Người làm bếp từ khuya đến sáng được trả công 400.000 - 500.000 đồng/ca, cao điểm còn có thưởng thêm. Tuy vất vả, nhưng nhờ có việc đều đặn, nhiều gia đình cải thiện thu nhập đáng kể.

Chị Nguyễn Bích Thủy, gia chủ ở đường Bùi Thị Xuân (phường Thuận Hóa) cho rằng, dịch vụ phục vụ tiệc ăn uống tại nhà tiện lợi cho cả hai phía. Người cung cấp dịch vụ có việc làm ổn định, linh hoạt; khách hàng được phục vụ món ngon theo yêu cầu, chi phí hợp lý, thời gian vui tiệc không bị gò bó. Chưa kể các dịch vụ đi kèm khác.

Không chỉ tiệc mặn, dịch vụ nấu tiệc chay, lễ cúng trọn gói cũng ngày càng được ưa chuộng. Chị Lê Thị Mỹ Dung (phường Thuận An) cho biết, để giữ khách, ngoài kinh nghiệm và sự khéo léo, các thành viên trong tổ đều tham gia lớp đào tạo nghề chế biến món ăn và vệ sinh an toàn thực phẩm do địa phương tổ chức. "Có kiến thức bài bản, mình tự tin hơn khi nhận tiệc lớn. Khách hài lòng thì mình mới có việc lâu dài", chị Dung nói.

Giữa nhịp sống đô thị bận rộn, dịch vụ nấu ăn di động âm thầm phát triển, song hành cùng hệ thống nhà hàng, quán xá. Giữ chữ tín bằng món ăn ngon, bảo đảm vệ sinh, giá cả phải chăng và phong cách phục vụ chuyên nghiệp chính là "chìa khóa" để các cơ sở nấu tiệc di động đứng vững, thậm chí "sống khỏe" giữa thị trường cạnh tranh ngày càng cao.