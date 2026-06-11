Bảo tồn khu vực đa dạng sinh học trọng điểm

Phát hiện trĩ sao thay lông - loài ở mức cực kỳ nguy cấp xuất hiện trong rừng tự nhiên thuộc KDTTNPĐ vào cuối tháng 5 vừa qua

Nhiều loại động vật quý hiếm

Theo chân anh Đinh Diễn, chuyên gia bẫy ảnh KDTTNPĐ trong một đợt đặt hệ thống bẫy ảnh ở khu vực chủ đích để giám sát các loài loài động vật hoang dã (ĐVHD), chúng tôi có cơ hội tìm hiểu về kiến thức cơ bản trong việc nhận biết dấu hiệu của động vật để xác định những vị trí tối ưu cho việc phát hiện. Anh Diễn hướng dẫn: Để tăng xác suất phát hiện các loài động vật, các bẫy ảnh nên được lắp đặt dọc các tuyến đường mòn động vật đi qua, nơi có nguồn nước, các đường dông (đường đỉnh núi, sống núi hoặc đường phân thủy) gần với những vị trí đã được xác định trên GPS. Các máy bẫy ảnh nên đặt cách mặt đất từ 20 - 40cm để đảm bảo ghi nhận được đầy đủ các loài thú và chim sống ở mặt đất. Nếu đặt bẫy ảnh cao hơn thì sẽ không ghi nhận được một số loài như gà tiền mặt vàng và trĩ sao…

Qua các cuộc khảo sát thực địa gần đây, cơ quan chức năng đã xác định được tầm quan trọng về ĐDSH của KDTTNPĐ với 75 loài thú, 208 loài chim, 43 loài bò sát và lưỡng cư, cùng 815 loại thực vật. Nhiều loài trong số này đã được quốc tế và Việt Nam công nhận là loài có nguy cơ tuyệt chủng cao cần phải bảo vệ. Do vậy, KDTTNPĐ được ghi nhận như một khu vực ĐDSH trọng điểm toàn cầu bởi tầm quan trọng về đa dạng các loài chim và động vật có vú, là hành lang bảo tồn ưu tiên…

Giám đốc Ban Quản lý KDTTNPĐ Lê Văn Hướng cho biết, đơn vị thường xuyên phối hợp với Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Việt thực hiện các đợt đặt hệ thống bẫy ảnh trong khu vực chủ đích để giám sát các loài ĐVHD và các loài chim trĩ nhằm ghi nhận số lượng quần thể của các ĐVHD nói chung, các loài chim trĩ nói riêng tại KDTTNPĐ. Mới đây, qua kết quả định danh loài và phân tích dữ liệu bẫy ảnh giám sát cho thấy, có ít nhất 51 loài ĐVHD được ghi nhận ở 3 tiểu khu thuộc địa phận quản lý của KDTTNPĐ. Trong đó, có 1 loài ở mức cực kỳ nguy cấp (CR) là trĩ sao Rheinardia ocellata, 2 loài ở mức nguy cấp (EN) gồm thỏ vằn Nesolagus timminsi và cầy vằn bắc Chrotogale owstoni; 3 loài ở mức sắp nguy cấp (VU) gồm khỉ đuôi lợn Macaca leonina, khỉ mặt đỏ Macaca arctoides và sơn dương Capricornis sumatraensis…

Nhiều hoạt động bảo vệ

KDTTNPĐ có tổng diện tích 40.760,47ha, gồm 43 tiểu khu nằm trên địa bàn phường Phong Điền, xã A Lưới 1 và A Lưới 5, với mục tiêu bảo vệ, duy trì và phát triển hệ sinh thái rừng tự nhiên vùng đất thấp tại Trung Trường Sơn, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống rừng phòng hộ đầu nguồn, góp phần duy trì nguồn nước cho các con sông quan trọng của thành phố Huế. Đây là một trong những nơi cư trú cuối cùng của loài gà lôi lam mào trắng kể từ khi loài này được phát hiện trở lại vào năm 1996. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, các hệ sinh thái tự nhiên địa phương cũng đang chịu nhiều áp lực, dẫn đến nguy cơ suy thoái ĐDSH.

Trước bối cảnh đó, UBND TP. Huế đã triển khai chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cấp thành phố và các địa phương nhằm góp phần bảo tồn ĐDSH. Đồng thời, phối hợp với tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF - Việt Nam) triển khai nhiều dự án, góp phần hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên, nâng cao nhận thức, sinh kế của cộng đồng người dân địa phương.

Phó Giám đốc Phụ trách Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Văn Anh thông tin, qua quá trình thực hiện các dự án, các chỉ số liên kết rừng tại các khu vực đã cải thiện rõ rệt. Tần suất xuất hiện của các loài hoang dã đã gia tăng tại các Khu Dự trữ thiên nhiên Sao La, KDTTNPĐ, trong đó có cả các loài quý hiếm, đặc hữu; tần suất hiện diện của các mối đe dọa đã giảm từ 64% năm 2011 xuống còn 17% vào năm 2025.

Cũng theo ông Lê Văn Anh, Sở đang tiếp tục kết nối với các đối tác, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương, ban ngành liên quan và cộng đồng để triển khai thêm nhiều hoạt động nhằm bảo vệ và phục hồi rừng cùng các loài động vật nguy cấp, quý hiếm...