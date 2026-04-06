Thêm sân chơi cho trẻ em nông thôn

Những khoảng sân làng, cánh đồng hay bãi cỏ ven đường... tuy đơn sơ nhưng là sân chơi ý nghĩa của nhiều trẻ em nông thôn

Chiều hè, trên con đê ven cánh đồng làng, bé Hà My (5 tuổi, phường Kim Trà) cùng bạn bè đạp xe, thả diều, chơi bóng. Với nhiều trẻ em nông thôn, những khoảng sân làng, bãi cỏ hay cánh đồng quê vẫn là không gian vui chơi quen thuộc trong những ngày nghỉ hè.

Anh Trần Văn Nhật, cha của Hà My cho biết, gia đình luôn khuyến khích con tham gia các hoạt động ngoài trời thay vì sử dụng điện thoại. Theo anh Nhật, những trò chơi dân dã không chỉ giúp trẻ vận động mà còn tạo cơ hội để các em giao tiếp, hòa đồng và khám phá cuộc sống xung quanh. “Điều tôi lo nhất là vào dịp hè, trẻ nhỏ thường hiếu động, thích chơi gần ao hồ, sông suối. Nếu có thêm các sân chơi hoặc hoạt động tập trung do địa phương tổ chức thì phụ huynh cũng yên tâm hơn”, anh Nhật chia sẻ.

Những năm gần đây, nhiều địa phương đã quan tâm hơn đến việc tổ chức các hoạt động hè cho trẻ em. Từ lớp học bơi, trại hè kỹ năng đến các sân chơi thể thao, văn nghệ, trẻ em ở khu vực nông thôn đã có thêm nhiều cơ hội để vui chơi, rèn luyện và phát triển bản thân.

Tại Nông trại giáo dục Hoa Sen (xã Phú Lộc), Trại hè chiến binh nhí dành cho trẻ từ 9 đến 14 tuổi được tổ chức nhằm giúp các em tạm rời xa thiết bị điện tử, rèn luyện tính tự lập và kỹ năng sinh tồn. Tháng 5 vừa qua, UBND phường Phong Thái tổ chức chương trình phổ cập bơi cho gần 400 học sinh lớp 5. Các em được hướng dẫn kỹ năng nổi nước, đạp nước, bơi cơ bản và xử lý các tình huống nguy hiểm trong môi trường nước. Tại phường Phong Phú, nhiều hoạt động hè cũng được triển khai nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho trẻ em. Trường THCS Điền Lộc tổ chức tập huấn kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước và Giải bơi “Đường đua xanh” lần thứ IV. Theo thầy giáo Nguyễn Đăng Thuận, Hiệu trưởng Trường THCS Điền Lộc, thông qua các lớp học và giải bơi, học sinh được trang bị những kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân trước nguy cơ đuối nước, đồng thời có thêm môi trường vui chơi lành mạnh sau khi kết thúc năm học.

Đầu tháng 6, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Phú Bài tổ chức các lớp năng khiếu hè gồm bóng đá, bơi và cầu lông dành cho thanh, thiếu niên trên địa bàn. Theo ông Phan Hữu Sơn, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Bài, thông qua các hoạt động thể thao, các em được rèn luyện sức khỏe, bồi dưỡng tinh thần đoàn kết, ý thức kỷ luật và kỹ năng làm việc nhóm.

Tuy nhiên, không phải nơi nào trẻ em cũng có điều kiện và không gian để vui chơi. Vì vậy, nhu cầu về những sân chơi cộng đồng, lớp học kỹ năng và hoạt động trải nghiệm dành cho trẻ em ngày càng trở nên cần thiết. Hệ thống sân chơi dành cho trẻ em ở khu vực nông thôn vẫn còn những khoảng trống. Không ít trẻ em vẫn chủ yếu vui chơi ở các bãi đất trống, ven đường hoặc tự tìm đến ao hồ, sông suối trong những ngày nắng nóng. Một bộ phận khác lại dành phần lớn thời gian cho điện thoại và internet.

Theo nhiều cán bộ địa phương, khó khăn lớn hiện nay là nguồn kinh phí dành cho sân chơi trẻ em còn hạn chế, trong khi nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động vui chơi, thể thao khá lớn. Các em không chỉ cần những khoảng sân để vui chơi mà còn cần môi trường để học kỹ năng, rèn luyện thể chất và phát triển toàn diện. Đầu tư cho sân chơi trẻ em vì thế không chỉ là tạo thêm một điểm sinh hoạt cộng đồng mà còn là đầu tư cho sự phát triển của thế hệ tương lai.