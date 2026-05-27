“Chữa lành” trở thành dịch vụ thu hút giới trẻ

HNN - Những workshop làm gốm, tô tranh hay các quán cà phê theo phong cách “healing” (thư giãn tinh thần, chữa lành) xuất hiện ngày càng nhiều tại Huế trong vài năm gần đây. Xu hướng này phản ánh nhu cầu tìm kiếm sự cân bằng tinh thần của giới trẻ sau áp lực học tập, công việc và nhịp sống gắn liền với mạng xã hội. Từ một khái niệm mang tính cảm xúc, “chữa lành” dần hình thành một thị trường dịch vụ riêng, hướng đến nhóm khách hàng trẻ tuổi tại Huế.

 Người trẻ tìm đến các workshop như một cách cân bằng tinh thần sau áp lực học tập và công việc

Một chiều cuối tuần, tại một quán cà phê nhỏ trên đường Lê Lợi, hơn mười bạn trẻ ngồi quanh chiếc bàn dài để tham gia workshop làm nến thơm. Nguyễn Minh Anh (22 tuổi), sinh viên năm cuối tại Huế cho biết, em bắt đầu tham gia các workshop “chữa lành” khoảng một năm nay sau giai đoạn liên tục căng thẳng vì học tập và áp lực tương lai.

“Ban đầu em đi thử vì thấy bạn bè tham gia khá nhiều. Sau vài lần, em thấy mình thoải mái hơn thật. Có lúc chỉ cần ngồi làm một việc nhẹ nhàng, không nghĩ tới điện thoại là đầu óc đã dễ chịu hơn nhiều”, Minh Anh chia sẻ.

Sức hút của các workshop nằm ở cảm giác được thư giãn tinh thần sau nhiều giờ học tập hoặc tiếp xúc liên tục với mạng xã hội. Với nhiều bạn trẻ, vài giờ ngồi tô màu, làm gốm, làm nến hay vòng tay cũng đủ tạo cảm giác thư giãn.

Lê Quốc Khánh (26 tuổi), làm việc trong lĩnh vực truyền thông tự do, cũng tìm đến các mô hình “healing” sau thời gian dài làm việc cường độ cao. Anh từng tham gia một mô hình nghỉ dưỡng ngắn ngày kết hợp thư giãn kéo dài hai ngày ở vùng ngoại ô TP. Huế.

“Có giai đoạn tôi online gần như cả ngày. Công việc gắn với điện thoại, giải trí cũng gắn với điện thoại. Đi nghỉ dưỡng giúp mình chậm lại một chút. Có buổi sáng chỉ ngồi uống trà và nhìn cây cối thôi nhưng cảm giác rất khác”, Khánh nói.

Nhiều người trẻ hiện nay luôn trong trạng thái mệt mỏi kéo dài vì áp lực công việc, thông tin và nhịp sống liên tục kết nối. Vì vậy, các không gian yên tĩnh hoặc hoạt động mang tính thư giãn ngày càng được quan tâm.

Các mô hình trải nghiệm nở rộ

Cùng với nhu cầu tăng lên từ giới trẻ, nhiều mô hình kinh doanh gắn với khái niệm “chữa lành” xuất hiện tại Huế. Các workshop thủ công, quán cà phê tối giản, đêm thiền trà hay retreat (mô hình nghỉ dưỡng ngắn ngày kết hợp thư giãn) cuối tuần bắt đầu thu hút lượng khách ổn định.

Chị Trần Ngọc Thảo, chủ một không gian workshop kết hợp cà phê tại TP. Huế cho biết, lượng khách trẻ tăng khá nhanh trong khoảng hai năm trở lại đây. Phần lớn khách hàng là sinh viên và nhân viên văn phòng.

“Theo mình quan sát, nhiều bạn trẻ hiện nay muốn tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi tinh thần sau học tập và công việc. Cuối tuần, các workshop thường kín chỗ sớm hơn trước”, chị Thảo nói.

Tại không gian của chị, các hoạt động như làm nến thơm, tô tranh, viết journal (viết nhật ký cảm xúc) hay workshop thủ công được tổ chức định kỳ. Mỗi buổi có mức giá từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng. Theo chị Thảo, nhiều người trẻ hiện nay sẵn sàng chi tiền cho những trải nghiệm giúp họ thư giãn tinh thần sau áp lực học tập và công việc.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, nhiều chủ quán cà phê tại Huế cũng bắt đầu tổ chức thêm workshop hoặc các hoạt động trải nghiệm để tạo điểm nhấn. Một số không gian hướng đến phong cách yên tĩnh, hạn chế tiếng ồn, tập trung vào cảm giác thư thái cho khách.

Bài, ảnh: Hải Băng
