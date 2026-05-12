Dự án “Ngự Đô Long Mã” được nhóm bạn trẻ ra mắt như một lời chào đầy ấn tượng cho năm mới 2026. Lựa chọn hình tượng Long Mã (ngựa hóa rồng) làm nhân vật trung tâm, nhóm muốn gửi gắm thông điệp về sự vươn mình của vùng đất. Việc clip quảng bá Huế với tựa đề “Ngự Đô Long Mã” ra mắt đúng dịp đầu năm là một lời chúc thịnh vượng, đồng thời khai thác những giá trị văn hóa gắn với hình tượng Long Mã trong mỹ thuật cung đình Huế. Đó là một sản phẩm có hình ảnh mới mẻ, giúp người xem cảm nhận Huế theo góc nhìn trẻ trung thông qua kỹ xảo và đồ họa hiện đại.

Đức Hiếu, Thanh Long và Hoàng Trinh đã thực hiện một quá trình nghiên cứu tư liệu tỉ mỉ, liệt kê và chọn lọc những hình tượng ngựa tiêu biểu nhất trong quần thể di tích Cố đô Huế. Mạch phim được dẫn dắt thông qua sự chuyển đổi của các chất liệu tạo tác truyền thống. Đó là ngựa đá tại lăng Thiệu Trị, ngựa đồng trên Cửu Đỉnh, ngựa gỗ tại chùa Từ Hiếu và cuối cùng là Long Mã khảm sành sứ xuất hiện trên những bức bình phong, cung điện, lăng tẩm và đình làng Huế. Mỗi chất liệu tạo nên một vẻ đẹp rất riêng cho các chú ngựa.

Phạm Huỳnh Thanh Long chia sẻ: “Thách thức lớn nhất trong quá trình thực hiện dự án chính là việc điều phối công nghệ AI sao cho vừa đảm bảo tính hiện đại vừa giữ trọn vẹn tinh thần Huế. Việc ứng dụng AI vào xử lý các nguồn nguyên liệu hình ảnh đòi hỏi sự kiểm soát chất lượng đầu ra cực kỳ khắt khe. Các chi tiết về hoa văn, đường nét của linh vật phải đảm bảo độ chính xác tuyệt đối so với nguyên mẫu lịch sử. Ngược lại, AI cũng hỗ trợ đáng kể ở khâu kỹ xảo và hậu kỳ, nhờ đó thời gian sản xuất được rút ngắn nhiều so với cách làm truyền thống”.

AI đã giúp nhóm trong nhiều công đoạn, từ tìm kiếm tư liệu, xây dựng kịch bản, hình ảnh đến xử lý âm thanh, giúp tối ưu hóa chi phí sản xuất mà vẫn đảm bảo tính độc bản cho sản phẩm.

“Khi đoạn clip “Ngự Đô Long Mã” lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội, hiệu ứng từ khán giả, đặc biệt là giới trẻ vô cùng tích cực. Nhiều bạn trẻ bày tỏ sự ngạc nhiên trước những hình ảnh vốn dĩ quen thuộc nay trở nên mới lạ và đậm chất điện ảnh”, Phan Hoàng Trinh bộc bạch.

Thành công của “Ngự Đô Long Mã” trở thành tiền đề để nhóm mở rộng hành trình đưa di sản Huế đến gần hơn với công chúng. Từ dự án này, nhóm bạn trẻ tiếp tục thử nghiệm cách kể chuyện di sản bằng video ngắn, kết hợp nhịp dựng hiện đại và hiệu ứng hình ảnh sống động để phù hợp hơn với thị hiếu của giới trẻ

Một trong những dấu ấn rõ nét chính là sự xuất hiện của các yếu tố văn hóa Huế trong các sản phẩm âm nhạc như MV “Người em Cố Đô” của Xuân Định K.Y và Rum. AI tiếp tục đóng vai trò then chốt khi hỗ trợ thu thập và đối soát các thông tin về chùa Thiên Mụ, Đại Nội hay lăng Gia Long để đảm bảo tính mỹ thuật chính xác cho từng khung hình. Việc tiết kiệm thời gian nhờ công nghệ giúp nhóm có thêm nguồn lực để đầu tư vào chất lượng nội dung, tạo ra sự liên kết chặt chẽ giữa âm nhạc hiện đại và không gian văn hóa truyền thống.

Trần Đình Đức Hiếu chia sẻ: “Đối với chúng mình, một sản phẩm viral (nổi tiếng) trên mạng xã hội là yếu tố quan trọng, nhưng mục tiêu cốt lõi vẫn là sự thấu hiểu của khán giả. Thông qua những hình ảnh sống động, nhóm mong muốn người xem thấy được chiều sâu văn hóa và sự vươn mình của vùng đất Huế, từ đó, quan tâm và tìm đến trải nghiệm.

Hiện tại, nhóm đang tập trung tối ưu hóa quy trình sản xuất nội dung số dựa trên những kinh nghiệm đã tích lũy được. Với khả năng rút ngắn thời gian sản xuất nhờ sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo, các thành viên dự định sẽ triển khai thêm nhiều dự án kết hợp bối cảnh thực tế và hiệu ứng video hiện đại. Mục tiêu dài hạn là tiếp tục khai thác các hình tượng đặc trưng khác của Huế, biến chúng thành những tác phẩm điện ảnh số hóa có chiều sâu và sức lan tỏa mạnh mẽ