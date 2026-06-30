Giá bán Ansana by Kita thu hút sự quan tâm tại thị trường căn hộ khu Tây TP. Hồ Chí Minh

Ansana by Kita phát triển theo mô hình khu căn hộ hiện đại

Ansana by Kita được phát triển bởi Kita Group, tọa lạc tại 69 – 79 – 89 Võ Văn Kiệt, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM. Dự án sở hữu quỹ đất rộng hơn 2,4 ha, bao gồm 3 tòa tháp cao 24 tầng cùng 2 tầng hầm, cung cấp hơn 1.500 sản phẩm ra thị trường.

Danh mục sản phẩm khá đa dạng với các loại hình studio, căn hộ 1 đến 3 phòng ngủ và penthouse, đáp ứng nhiều nhu cầu từ người độc thân, gia đình trẻ đến khách hàng có nhu cầu sở hữu không gian sống rộng rãi hơn.

Điểm nổi bật của dự án là vị trí nằm trên tuyến đại lộ Võ Văn Kiệt - một trong những trục giao thông quan trọng kết nối khu Tây với khu vực trung tâm TP.HCM và nhiều quận lân cận. Nhờ lợi thế này, cư dân có thể thuận tiện tiếp cận các trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học cũng như các khu vực kinh tế lớn của thành phố.

Bên cạnh đó, dự án được quy hoạch với mật độ xây dựng hợp lý, dành nhiều diện tích cho cảnh quan xanh và hệ thống tiện ích nội khu nhằm hướng đến môi trường sống cân bằng, phù hợp với xu hướng đô thị hiện đại.

Giá bán Ansana by Kita được đánh giá phù hợp với phân khúc

Trong số các thông tin được khách hàng quan tâm, Giá bán Ansana by Kita là yếu tố nhận được nhiều sự chú ý.

Theo thông tin tham khảo từ thị trường, mức giá dự kiến của dự án dao động khoảng 90 - 100 triệu đồng/m², tùy thuộc diện tích, tầng, hướng căn hộ và vị trí từng sản phẩm.

Ở từng loại hình, mức giá tham khảo gồm:

● Studio diện tích khoảng 35 - 40 m²: từ 2,9 tỷ đồng.

● Căn hộ 1 phòng ngủ diện tích 45 - 55 m²: khoảng 4,2 - 5 tỷ đồng.

● Căn hộ 2 phòng ngủ diện tích 60 - 75 m²: dao động từ 5,5 - 7,5 tỷ đồng.

● Căn hộ 3 phòng ngủ diện tích 83 - 90 m²: từ khoảng 7,8 - 9,8 tỷ đồng.

So với nhiều dự án cùng phân khúc tại khu Tây TP.HCM, mức giá của Ansana by Kita được đánh giá tương xứng với vị trí, quy mô đầu tư cũng như hệ thống tiện ích mà dự án mang lại.

Trong bối cảnh quỹ đất phát triển dự án mới tại khu vực ngày càng hạn chế, nhiều chuyên gia nhận định mặt bằng giá căn hộ khu Tây vẫn còn dư địa tăng trưởng trong những năm tới.

Nhiều yếu tố góp phần gia tăng giá trị dự án

Không chỉ đến từ mức giá bán, Ansana by Kita còn được đánh giá tích cực nhờ nhiều yếu tố tạo nên giá trị lâu dài.

Về pháp lý, dự án được triển khai theo quy hoạch đã được phê duyệt và hướng đến quyền sở hữu lâu dài đối với người mua nhà theo quy định. Đây là một trong những tiêu chí được nhiều khách hàng ưu tiên khi lựa chọn bất động sản trong giai đoạn thị trường ngày càng đề cao tính minh bạch.

Ngoài ra, hệ thống tiện ích nội khu được đầu tư khá đồng bộ với hồ bơi, phòng gym, khu vui chơi trẻ em, công viên nội khu, khu sinh hoạt cộng đồng và hệ thống an ninh vận hành nhiều lớp. Những tiện ích này góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, thư giãn và nâng cao chất lượng sống cho cư dân.

Yếu tố hạ tầng cũng được xem là động lực quan trọng đối với giá trị của dự án. Khu Tây TP.HCM đang được hưởng lợi từ nhiều công trình giao thông lớn, giúp khả năng kết nối ngày càng thuận tiện và tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản trong khu vực.

Triển vọng của Ansana by Kita trong thời gian tới

Thị trường bất động sản đang từng bước phục hồi với xu hướng ưu tiên những dự án có pháp lý rõ ràng, vị trí thuận lợi và được đầu tư bài bản. Trong bối cảnh đó, Ansana by Kita được nhiều khách hàng quan tâm nhờ hội tụ các yếu tố về quy hoạch, hạ tầng và tiện ích.

Với mức giá được đánh giá phù hợp trong phân khúc căn hộ cao cấp khu Tây TP.HCM, cùng tiềm năng gia tăng giá trị theo quá trình phát triển hạ tầng đô thị, dự án được xem là lựa chọn đáng cân nhắc đối với cả người mua để ở và nhà đầu tư hướng đến chiến lược dài hạn.

Thông tin liên hệ

● Địa chỉ: 79 Võ Văn Kiệt, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

● Hotline: 090 18 18 938 (24/7)

● Email: ansanabykita@gmail.com

● Website: ansana.vn