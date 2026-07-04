Cuba nỗ lực khôi phục dịch vụ cung cấp điện

Thủ đô La Habana (Cuba) chìm trong bóng tối do mất điện, tối 10/9/2025. (Ảnh: TTXVN)

Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Vicente de la O Levy cho biết, các quy trình khôi phục hệ thống đã được kích hoạt và các hệ thống điện nhỏ hiện đã hoạt động trở lại ở một số tỉnh và thủ đô La Habana để cung cấp điện cho các dịch vụ thiết yếu.

Theo UNE, việc khôi phục dịch vụ sẽ tiếp tục dần, tùy thuộc vào điều kiện hoạt động của Hệ thống Điện quốc gia, trong khi các chuyên gia tiếp tục giám sát hiệu suất của hệ thống.

Sự cố mất điện mới nhất xảy ra trong bối cảnh Cuba tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn về năng lượng.

Trước đó, tháng 1 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp quy định áp thuế đối với các quốc gia xuất khẩu hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp nhiên liệu cho Cuba.

Kể từ cuối năm 2024, Hệ thống Điện quốc gia Cuba đã nhiều lần ngừng hoạt động hoàn toàn do các sự cố kỹ thuật.

https://nhandan.vn/cuba-no-luc-khoi-phuc-dich-vu-cung-cap-dien-post974016.html