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Thế giới

Cuba đẩy nhanh thu hút đầu tư nước ngoài

ClockThứ Bảy, 11/07/2026 15:05
Cuba vừa đăng Nghị định sửa đổi các quy định của Luật Đầu tư nước ngoài trên Công báo, trong nỗ lực thúc đẩy tính hiệu quả và nhanh chóng trong thu hút đầu tư nước ngoài vào đảo quốc Caribe này.

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 Người dân di chuyển trên đường phố tại La Habana, Cuba. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thứ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba, Yanet Vázquez Valdés, cho biết các quy định mới sẽ giúp đơn giản hóa và nâng cao sự minh bạch trong các quy trình-thủ tục đầu tư, cũng như tăng tính linh hoạt trong quản lý kinh doanh.

Một thí dụ cụ thể là, với những điều chỉnh không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của các đối tác - như tăng hoặc giảm vốn đầu tư, giờ đây Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài (MINCEX) có thể trực tiếp đưa ra quyết định trong vòng 15 ngày làm việc mà không cần chuyển lên cấp cao hơn phê duyệt.

Quan chức Cuba khẳng định những thay đổi trong quy định đầu tư là bước tiến quan trọng nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho đầu tư nước ngoài, và là một phần của quá trình chuyển đổi kinh tế-xã hội đang được thúc đẩy của đất nước.

Trước đó, vào tháng 11/2025, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba, Oscar Pérez-Oliva Fraga, đã công bố một loạt quyết định nhằm tạo môi trường linh hoạt và năng động hơn cho đầu tư nước ngoài.

https://nhandan.vn/cuba-day-nhanh-thu-hut-dau-tu-nuoc-ngoai-post974958.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Cubađẩy nhanhthu hútđầu tưnước ngoài
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