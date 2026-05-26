Hàn Quốc lên kế hoạch cung cấp 90.000 căn hộ cho thuê dành cho giới trẻ tại Seoul

Theo hãng tin Yonhap, phát biểu trong cuộc họp với các bộ trưởng liên quan đến chính sách bất động sản, ông Koo Yun-cheol cho biết Chính phủ Hàn Quốc đang tìm kiếm nhiều phương thức đa dạng để mở rộng loại hình nhà ở phi căn hộ, một trong những trụ cột chính của chương trình cung cấp nhà ở công cộng.

"Chúng tôi dự kiến sẽ cung cấp 90.000 căn hộ cho thuê tại Seoul và các khu vực lân cận trong vòng 2 năm tới, trong đó 66.000 căn sẽ nằm tại các khu vực được quản lý chặt chẽ", Bộ trưởng Koo Yun-cheol cho hay.

Ông Koo Yun-cheol giải thích rằng các loại hình nhà ở phi căn hộ như nhà ở đa gia đình và các căn studio diện tích nhỏ có thể được xây dựng và đưa vào sử dụng nhanh chóng, qua đó góp phần giảm bớt khó khăn về nhà ở mà giới trẻ đang phải đối mặt.

Chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ áp dụng nhà ở mô-đun và các phương pháp xây dựng khác nhằm rút ngắn thời gian thi công, giảm gánh nặng tài chính cho các nhà phát triển và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.

Cũng tại cuộc họp, các quan chức đã xem xét các xu hướng thị trường bất động sản và các biện pháp ứng phó, đồng thời thảo luận về kế hoạch trấn áp các hoạt động bất động sản trái phép.

Seoul siết chặt quản lý thị trường bất động sản

Ngày 27/5, chính quyền thành phố Seoul cho biết đã phối hợp với 25 quận trên địa bàn tiến hành kiểm tra hoạt động môi giới bất động sản và phát hiện tổng cộng 782 trường hợp vi phạm pháp luật liên quan đến các văn phòng môi giới và môi giới viên được cấp phép.

Theo thông báo của thành phố, đợt kiểm tra tập trung vào nhiều hành vi sai phạm như môi giới không giấy phép, đăng tin giả hoặc quảng cáo sai sự thật, thu phí môi giới vượt mức quy định, vi phạm quy định quảng bá bất động sản, sai phạm trong lập hợp đồng và tài liệu giải thích giao dịch, cho mượn giấy phép đăng ký văn phòng môi giới và hoạt động môi giới trái phép của trợ lý môi giới.

Sau quá trình thanh tra, cơ quan chức năng đã áp dụng nhiều biện pháp xử lý như hủy đăng ký hoạt động, đình chỉ kinh doanh, xử phạt hành chính, thu hồi chứng chỉ hành nghề…

Đáng chú ý, chính quyền thành phố phát hiện một số văn phòng môi giới đăng các tin rao bán giả với mức giá thấp hơn nhiều so với giá giao dịch thực tế nhằm thu hút khách hàng. Ngoài ra, 11 người, bao gồm một môi giới được đăng ký chính thức cùng các nhân viên liên kết, bị phát hiện thu phí môi giới cho thuê nhà cao gấp 18 lần mức cho phép theo luật định.

Chính quyền Seoul cho biết sẽ tiếp tục tăng cường thanh tra tại các khu căn hộ mới chuẩn bị bàn giao và đẩy mạnh giám sát các giao dịch đáng ngờ. Thành phố cũng khẳng định sẽ duy trì lập trường cứng rắn, bao gồm xử phạt hành chính và yêu cầu điều tra hình sự đối với các hành vi gây rối loạn thị trường bất động sản.

Ông Ahn Dae Hee, Giám đốc Cơ quan Không gian đô thị Seoul nhấn mạnh các hoạt động bất động sản bất hợp pháp không chỉ đe dọa môi trường cư trú an toàn của người dân mà còn làm suy giảm niềm tin vào thị trường. Theo ông, thành phố sẽ triển khai kiểm tra quanh năm nhằm tạo môi trường giao dịch minh bạch và an toàn hơn cho người dân.