“Bữa sáng yêu thương” từ thầy giáo vùng cao

HNN - Mỗi sáng tại Trường Tiểu học Thượng Lộ (xã Khe Tre), một nhóm học sinh đặc biệt đều đặn được mang đến những phần ăn sáng nóng hổi đầy ắp yêu thương. Đó là những em có hoàn cảnh khó khăn được thầy giáo Hồ Khánh An và những người bạn đồng hành hỗ trợ qua chương trình “Bữa sáng yêu thương”.

Thầy Hồ Khánh An luôn dành trọn sự quan tâm và yêu thương cho học sinh 

Gieo yêu thương từ những điều giản dị

Thầy Hồ Khánh An (sinh năm 1989), người dân tộc Cơ Tu, hiện là giáo viên giáo dục thể chất kiêm Tổng phụ trách Đội tại Trường Tiểu học Thượng Lộ, xã Khe Tre.

Trong những ngày đầu đứng lớp, thầy nhận ra có không ít học sinh nghỉ học thất thường, hoặc đến lớp trong trạng thái mệt mỏi vì chưa ăn sáng. Với những đứa trẻ vùng cao, bữa sáng đôi khi là điều xa xỉ. Chính sự thiếu thốn ấy khiến thầy không khỏi xót xa. Và rồi, một suy nghĩ giản dị đã trở thành động lực: “Nếu các em có một bữa sáng đủ đầy, biết đâu các em sẽ đến trường đều đặn hơn”.

Tháng 9/2020, chương trình “Bữa sáng yêu thương” chính thức được thầy Khánh An khởi xướng. Ban đầu, mỗi suất ăn chỉ có giá trị khoảng 6.000 đồng, một con số nhỏ nhưng đủ để các em có một bữa sáng ấm bụng trước giờ học. Thầy cùng các đồng nghiệp trong trường tự góp tiền để duy trì.

“Ở đây, các cô chú bảo vệ kiêm luôn việc bán đồ ăn sáng tại cổng trường. Vì vậy mình đã trao cho họ danh sách các em nằm trong chương trình. Các em chỉ cần đến, đánh dấu tên mình trong danh sách, rồi nhận đồ ăn sáng”, thầy An chia sẻ.

Cách làm ấy vừa giản dị, vừa hiệu quả. Không phát tiền, không cần quy trình phức tạp, các em được ăn sáng một cách tự nhiên, không mặc cảm.

Hành trình lan tỏa và những khoảng lặng cần tiếp sức

Từ một sáng kiến nhỏ trong trường, “Bữa sáng yêu thương” dần được nhiều người biết đến. Khi câu chuyện được chia sẻ rộng rãi, ngày càng có thêm bạn bè, đồng nghiệp và các mạnh thường quân chung tay hỗ trợ. Nhờ đó, giá trị mỗi bữa ăn cũng được nâng lên 10.000 đồng, đủ để các em có lựa chọn tốt hơn.

Trung bình mỗi năm, chương trình hỗ trợ khoảng 20 - 30 học sinh, chủ yếu là các em người dân tộc thiểu số. Tính đến nay, đã có hơn 150 em nhỏ được tiếp sức từ những bữa sáng giản dị nhưng đầy ý nghĩa ấy.

Theo thầy Trần Bình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thượng Lộ, chương trình “Bữa sáng yêu thương” không chỉ hỗ trợ thiết thực cho học sinh khó khăn mà còn tạo được sự lan tỏa tích cực trong nhà trường.

“Thầy Khánh An là một giáo viên rất tận tâm, luôn gần gũi và quan tâm đến học sinh. Ngoài công việc chuyên môn, thầy thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện, chủ động kết nối mạnh thường quân để hỗ trợ học sinh nghèo”, thầy Bình chia sẻ.

 Điều khiến thầy An hạnh phúc nhất không phải là có thêm bao nhiêu suất ăn được trao đi, mà là mỗi sáng được thấy học sinh đến lớp đông đủ hơn, gương mặt tươi tỉnh hơn sau bữa ăn nóng hổi.

Tuy vậy, hành trình ấy không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Nguồn quỹ không ổn định, có những thời điểm chương trình buộc phải tạm dừng 1 - 2 tháng. Những lúc như vậy, thầy An lại tất bật kêu gọi, kết nối để duy trì sự hỗ trợ. Có khi là những người bạn cũ, có khi là các nhà hảo tâm tình cờ biết đến câu chuyện ở Trường Tiểu học Thượng Lộ.

Không chỉ dừng lại ở một điểm trường, thầy An còn hỗ trợ các trường khác trên địa bàn khi được nhờ giúp đỡ. “Tôi hy vọng, từ mô hình này, các thầy cô ở những trường khác có thể tự xây dựng chương trình tương tự”. Đó cũng chính là cách mà “Bữa sáng yêu thương” lan tỏa. Không chỉ bằng những suất ăn, mà còn bằng cảm hứng và tinh thần sẻ chia.

Bài, ảnh: Phạm Phước Châu
