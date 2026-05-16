Gia hạn thời gian mời sơ tuyển hạng mục: “Lựa chọn đơn vị khai thác vị trí/mặt bằng cung cấp dịch vụ vận tải hành khách bằng xe ô tô tại Cảng HKQT Phú Bài năm 2026”

Gia hạn thời gian mời sơ tuyển:

- Thời gian gia hạn nộp hồ sơ mời sơ tuyển: Đến trước 09h00 ngày 26/5/2026;

- Thời gian mở Hồ sơ dự sơ tuyển: 09h10 ngày 26/5/2026;

- Đối với Đơn vị đã nộp HSDST trước 09h00 ngày 20/5/2026 có thời gian hiệu lực đáp ứng theo yêu cầu của HSMST thì được đánh giá là đáp ứng và không cần nộp lại Đơn tham gia;

- Nội dung Hồ sơ mời sơ tuyển: Thay đổi thời gian nộp Hồ sơ dự sơ tuyển.

- Địa chỉ nhận hồ sơ: tại Nhà điều hành Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.

- Liên hệ: ông Nguyễn Thái Hoàng (093.383.5115)

Các đơn vị có nhu cầu tham gia, hồ sơ được phát (miễn phí) và trực tiếp tại Phòng Tài chính Kế hoạch (Tầng 2, Văn phòng Cảng – Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, Tổ 10, phường Phú Bài, TP. Huế).

