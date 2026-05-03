Gieo yêu thương từ bục giảng

Cô Ngô Thị Thúy Hồng truyền cảm hứng học tập và tình yêu đọc sách cho học sinh

Trong cuốn sổ nhỏ đặt trên bàn làm việc, cô Hồng ghi lại những cái tên học trò có hoàn cảnh khó khăn, để nhắc mình không thể bỏ quên những ước mơ còn dang dở. Sau mỗi giờ tan lớp, cô vẫn âm thầm kết nối, hỗ trợ và đồng hành với các em bằng những suất học bổng. Ban đầu, những nhà hảo tâm chính là người thân, giáo viên cũ của cô Hồng và các đồng nghiệp. Dần dần, nghĩa cử cao đẹp của cô được lan tỏa, thu hút ngày càng nhiều tấm lòng vàng đồng hành. Phạm vi giúp đỡ cũng mở rộng hơn, không chỉ dừng lại ở học sinh mà còn bao gồm người già neo đơn, bệnh tật.

Dù công việc giảng dạy bận rộn, cô Hồng vẫn sắp xếp thời gian hợp lý, tranh thủ sau giờ lên lớp để tìm hiểu hoàn cảnh học sinh. Cuối học kỳ II năm học 2024 - 2025, biến cố liên tiếp ập đến với gia đình một nữ sinh lớp cô chủ nhiệm khi nhiều người thân phải nhập viện dài ngày. Gánh nặng gia đình khiến con đường đến trường của em Trần Thị Thùy Linh, học sinh lớp 11/4, trở nên thử thách hơn. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời từ cô Hồng và các nguồn lực kết nối, em đã có thể tiếp tục việc học. Thùy Linh chia sẻ: “Gia đình em có giai đoạn rất khó khăn, nhưng em may mắn nhận được học bổng từ cô Hồng và nhóm Cánh én. Khoản hỗ trợ đó giúp em xoay xở và được đi học đến hôm nay”.

Để bảo đảm minh bạch trong sử dụng nguồn đóng góp, cô Hồng công khai số tiền quyên góp và hình ảnh trao hỗ trợ trên mạng xã hội. Suốt nhiều năm qua, cô duy trì trao học bổng định kỳ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi học kỳ hỗ trợ 5 em với mức 300.000 đồng/tháng, đồng thời kết nối thêm nguồn lực để giúp đỡ những trường hợp phát sinh.

Đều đặn mỗi Chủ nhật, cô Hồng còn tham gia nấu và phát cơm tại một số cơ sở bảo trợ xã hội và bệnh viện trên địa bàn, góp phần chia sẻ với người già neo đơn, người bệnh và các hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó còn là những suất quà được duy trì vào dịp Tết và trong các đợt thiên tai.

Từ năm 2014, khi về công tác tại Trường THPT Đặng Huy Trứ, cô được học trò yêu mến qua những tiết Ngữ văn giàu cảm xúc, gần gũi với đời sống. Với cô, dạy văn không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn là cách giúp học sinh hiểu mình, hiểu người, từ đó biết lắng nghe và sẻ chia. Từ những trang sách, các em dần hình thành thói quen suy nghĩ sâu sắc hơn về cuộc sống.

Không dừng lại ở lớp học, cô Thúy Hồng còn kiên trì lan tỏa văn hóa đọc bằng nhiều cách. Với học sinh đạt thành tích tốt, cô dành tặng những cuốn sách phù hợp như một phần khích lệ. Đồng thời, cô luôn sẵn sàng đồng hành với các em trong các cuộc thi giới thiệu sách, hướng dẫn từ việc lựa chọn tác phẩm đến cách thể hiện cảm nhận. Cô Thúy Hồng cho biết: “Tôi mong các em tìm đến sách như một cách vừa thư giãn, vừa học tập. Mỗi học sinh đều có những năng khiếu riêng và việc đọc sẽ giúp các em nhận ra, phát triển thế mạnh của mình, từ đó tìm được hướng đi phù hợp”.

Thầy Hoàng Phồn Hưng, Hiệu trưởng Trường THPT Đặng Huy Trứ nhận xét: “Cô Ngô Thị Thúy Hồng là giáo viên tâm huyết, chuyên môn vững vàng, luôn truyền tải những giá trị tích cực đến học sinh. Lợi thế là giáo viên môn Ngữ văn nên đã giúp cô lan tỏa văn hóa đọc hiệu quả, đồng thời đạt được nhiều kết quả trong các hoạt động liên quan”.