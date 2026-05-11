Nghị định này quy định nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế của HKD từ 500 triệu đồng lên 1 tỷ đồng/năm. Việc nâng ngưỡng thu nhập chịu thuế này phần nào giải quyết những khó khăn trước mắt cho hộ kinh doanh

Kịp thời

Theo quy định Nghị định 68/2026 ngày 5/3/2026 quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (gọi chung HKD), HKD tự xác định doanh thu và thực hiện nghĩa vụ khai, nộp thuế theo các ngưỡng doanh thu khác nhau. Trong đó, nội dung được HKD quan tâm là từ ngày 1/1/2026, HKD có doanh thu từ 500 triệu đồng trở xuống trong năm sẽ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN). HKD có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm phải kê khai và nộp thuế GTGT, TNCN theo quy định. Dù được miễn thuế, HKD có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm vẫn phải thực hiện kê khai thuế và ghi chép sổ sách theo quy định.

Sau một thời gian ban hành, nghị định vừa nêu thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, phần đông ý kiến cho rằng ngưỡng thu nhập miễn thuế dưới 500 triệu đồng đối với HKD là quá thấp. Tiếp thu những ý kiến trên, mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 141 nhằm nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế đối với HKD từ 500 triệu đồng lên 1 tỷ đồng/năm.

Ông Trần Minh Đức, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Tài chính - Kế toán - Thuế Hồng Đức cho hay, việc nâng ngưỡng doanh thu không phải chịu thuế của HKD lên 1 tỷ đồng/năm là chính sách rất kịp thời và có ý nghĩa lớn. Bởi, hiện các HKD nhỏ, siêu nhỏ, hoạt động dựa vào sức lao động gia đình là chính, trong khi phải thuê mặt bằng, chi phí hàng hóa, nhân công, điện nước, vận chuyển… ngày càng tăng. Doanh thu nhìn trên sổ sách có thể vài trăm triệu đồng một năm nhưng lợi nhuận thực còn lại không lớn. Vì vậy, việc nâng ngưỡng chịu thuế không chỉ là câu chuyện “giảm thuế”, mà còn tạo thêm dư địa để HKD có thêm nguồn lực duy trì kinh doanh, tích lũy vốn, mở rộng đầu tư và từng bước làm quen với mô hình quản lý thuế mới.

Minh bạch

Thực hiện một khảo sát nhỏ tại các chợ như An Cựu, Đông Ba nơi tập trung khá nhiều HKD thuộc nhóm doanh thu dưới 1 tỷ đồng cho thấy, phần lớn ý kiến HKD đều vui mừng khi được nâng ngưỡng chịu thuế lên 1 tỷ đồng/năm. Chính sách này sẽ đồng hành hiệu quả cùng HKD nhỏ lẻ, đồng thời giúp họ giảm áp lực về nghĩa vụ thuế khi năng lực quản trị, kế toán của HKD nhỏ còn hạn chế. Dù vậy không thể phủ nhận, việc nâng ngưỡng chịu thuế cũng tạo nên sức ép không nhỏ trong công tác quản lý thuế.

Trước tình hình đó, cơ quan thuế đã xây dựng cơ chế giám sát; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phân tích dữ liệu lớn và phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tín dụng để đối chiếu, xác minh dòng tiền liên quan đến hoạt động kinh doanh của người nộp thuế, từ đó làm rõ dấu hiệu che giấu doanh thu. Các quy định mới ban hành liên quan đến việc minh bạch dòng tiền, quản lý tài khoản HKD hay sử dụng tài khoản cá nhân trong kinh doanh của Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng tạo nên hành lang pháp lý cho việc minh bạch trong kinh doanh.

Theo đó, vấn đề hiện nay của HKD không chỉ nằm ở việc nộp bao nhiêu tiền thuế, mà nằm ở chỗ HKD phải chứng minh được doanh thu, chi phí, dòng tiền và nguồn gốc hàng hóa. Vì thế, HKD cần tận dụng giai đoạn này để chuyển đổi tư duy từ buôn bán theo thói quen sang kinh doanh có ghi chép, số liệu, quản trị. Về dài hạn, khi HKD phát triển lên quy mô lớn hơn, có doanh thu ổn định, có nhu cầu chuyển đổi lên doanh nghiệp thì nền tảng minh bạch này sẽ giúp quá trình chuyển đổi thuận tiện hơn.

Ông Trần Minh Đức khuyến nghị, dù được nâng ngưỡng thu nhập chịu thuế, song HKD có doanh thu dưới 1 tỷ đồng cũng cần ghi chép doanh thu hằng ngày, kể cả bán tiền mặt, chuyển khoản hay bán qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử; lưu giữ hóa đơn, chứng từ mua vào, hợp đồng thuê mặt bằng, chứng từ thanh toán, sao kê tài khoản ngân hàng và các giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh. HKD cần tách bạch tài khoản cá nhân và dòng tiền kinh doanh ở mức tối đa có thể.

Với hộ có sử dụng hóa đơn điện tử, máy tính tiền, phần mềm bán hàng hoặc thanh toán QR cần bảo đảm số liệu giữa thực tế bán hàng, hóa đơn, sổ ghi chép và tài khoản ngân hàng không bị lệch quá lớn mà không có lý do rõ ràng. Với những hộ đang tiến gần ngưỡng 1 tỷ đồng/năm hoặc có xu hướng phát triển nhanh nên chuẩn bị nền tảng quản trị như một doanh nghiệp nhỏ: Có sổ sách, người phụ trách kế toán - thuế, có quy trình bán hàng, nhập hàng, quản lý tồn kho và lưu hồ sơ.