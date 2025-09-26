Bộ đội Biên phòng trao hỗ trợ cho bệnh nhi người Lào

Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố trao hỗ trợ cho bệnh nhi người Lào

Cháu Keopaphonne Vongnalat (Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) bị mắc căn bệnh ung thư xương, được đưa đến điều trị tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế. Sau một thời gian chữa bệnh, kinh tế gia đình bệnh nhân đã kiệt quệ. Với hy vọng có thể kêu gọi tấm lòng nhân ái của các cá nhân, tổ chức ở Việt Nam, gia đình bệnh nhân đã làm đơn xin giúp đỡ, gửi Tổng Lãnh sự quán Nước CHXHCN Việt Nam tại tỉnh Savannakhet (Lào).

Sở Ngoại vụ thành phố đã có công văn gửi một số cơ quan, đơn vị, về việc vận động hỗ trợ cháu Keopaphonne Vongnalat, để thể hiện truyền thống “lá lành đùm lá rách” đầy nhân văn của dân tộc Việt Nam, tăng cường thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố hưởng ứng kêu gọi đã đóng góp, trao đến gia đình cháu Keopaphonne Vongnalat số tiền hơn 21 triệu đồng cùng sự động viên và tình cảm yêu thương.