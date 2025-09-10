Hướng đi mới trong bảo đảm sức khỏe cộng đồng

Du khách nước ngoài mua sắm thực phẩm tại chợ Đông Ba

Chuyển biến tích cực

Là ngôi chợ truyền thống lớn nhất TP. Huế, chợ Đông Ba giữ vai trò trung tâm cung ứng thực phẩm cho người dân và du khách. Vấn đề ATTP ở đây luôn được quan tâm hàng đầu. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, năm 2021, Sở Y tế chọn chợ Đông Ba làm điểm triển khai mô hình “Chợ ATTP trong kinh doanh dịch vụ ăn uống”.

Sau 4 năm áp dụng, mô hình đã khẳng định được hiệu quả rõ rệt, tạo sự đồng thuận, thay đổi tích cực từ Ban quản lý (BQL) đến từng tiểu thương. Trong số 110 hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống trong chợ, có 65 hộ tham gia thí điểm và từng bước thay đổi thói quen buôn bán: sử dụng tủ kính bảo quản thực phẩm, phân biệt dao thớt sống - chín, đeo găng tay khi chế biến, bố trí thùng rác có nắp đậy, mang tạp dề khi phục vụ và tích cực tham gia các lớp tập huấn về ATTP. Chị Lê Thị Hà, một tiểu thương chia sẻ: “Những thay đổi này tưởng nhỏ nhưng hạn chế rất lớn nguy cơ ngộ độc thực phẩm, cải thiện hình ảnh chợ truyền thống và thu hút thêm khách hàng”.

Dạo quanh khu vực ăn uống tại chợ Đông Ba, dễ dàng nhận thấy không gian buôn bán gọn gàng, sạch sẽ và chuyên nghiệp hơn trước. Những quầy hàng được trang bị tủ kính sáng bóng, thực phẩm bày biện khoa học, tiểu thương đeo găng tay và khẩu trang khi phục vụ khách. Nhờ vậy, lượng khách đến các quầy ăn uống tăng rõ rệt, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, an toàn cho cộng đồng.

Nhân rộng mô hình

Từ thành công tại Đông Ba, Sở Y tế TP. Huế tiếp tục triển khai mô hình tại chợ Tây Lộc - nơi vốn được mệnh danh là “thiên đường ẩm thực” của Huế. Trước khi áp dụng, nhiều gian hàng ở đây vẫn bày bán thức ăn không che chắn, tiểu thương chế biến chưa mang găng tay, gây mất vệ sinh.

Giữa tháng 9/2025, Sở Y tế TP. Huế phối hợp với BQL chợ Tây Lộc tổ chức hội nghị triển khai mô hình “Chợ ATTP trong kinh doanh dịch vụ ăn uống” với sự tham gia của 50 hộ tiểu thương. Nhiều hộ đã đồng thuận và chủ động thực hiện cam kết bảo đảm ATTP.

Bà Nguyễn Thị Thuận, kinh doanh mì quảng ở chợ Tây Lộc, cho biết: “ATTP chính là chìa khóa để giữ khách và phát triển thương hiệu. Tôi luôn chọn nguyên liệu tươi ngon, chế biến sạch sẽ, sử dụng găng tay và thường xuyên vệ sinh dụng cụ. Tham gia mô hình giúp chúng tôi ý thức hơn trong việc tuân thủ quy định và còn tích cực tuyên truyền cho khách hàng về tiêu dùng an toàn”.

Để hỗ trợ tiểu thương, Sở Y tế đã trang bị 20 tủ kính bảo quản thực phẩm, đồng thời cấp phát nhiều thiết bị cần thiết, như: giá inox đựng chén bát, thùng rác có nắp, tạp dề, găng tay, khẩu trang, mũ che tóc… cho 50 hộ tham gia mô hình. Đồng thời, tổ chức tập huấn và cung cấp tài liệu truyền thông về ATTP, giúp tiểu thương nâng cao nhận thức, hình thành thói quen kinh doanh văn minh.

Bà Lê Cẩm Tú, Phó Trưởng BQL chợ Tây Lộc, nhấn mạnh: “Đây là hoạt động thiết thực, vừa nâng cao chất lượng phục vụ, vừa bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Thời gian tới, BQL sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong công tác tập huấn, kiểm tra, giám sát, đồng thời tạo điều kiện để tiểu thương đầu tư trang thiết bị đảm bảo vệ sinh trong kinh doanh”.

Theo BSCKII. Lê Đình Nhân, Trưởng phòng ATTP, Sở Y tế TP. Huế, điểm nổi bật nhất của mô hình là không chỉ cải thiện điều kiện kinh doanh mà còn thay đổi nhận thức, tập quán buôn bán của tiểu thương. Mục tiêu của chúng tôi là tạo hiệu ứng lan tỏa để từng bước hình thành hệ thống chợ truyền thống đảm bảo ATTP trên toàn thành phố.

Ngộ độc thực phẩm vẫn còn xảy ra ở nhiều địa phương do khâu chế biến, bảo quản không đúng cách hoặc ý thức chấp hành chưa nghiêm. Do đó, việc nhân rộng mô hình “Chợ ATTP” tại TP. Huế có ý nghĩa quan trọng, không chỉ giới hạn trong phạm vi một vài chợ mà còn góp phần nâng cao nhận thức xã hội, hình thành thói quen tiêu dùng văn minh và phòng ngừa rủi ro ngộ độc thực phẩm.