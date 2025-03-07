Để người già bớt cô đơn

Người già rèn luyện sức khỏe ở công viên. Ảnh: Bảo Phước

Một trong những giải pháp trọng tâm là phát triển hệ thống y tế cơ sở, mô hình bác sĩ gia đình để mỗi người dân đều được thăm khám, tư vấn, chăm sóc sức khỏe định kỳ. Bác sĩ gia đình không chỉ điều trị bệnh mà còn hướng dẫn chế độ dinh dưỡng, tập luyện, vận động phù hợp. “Đây là những việc rất dễ làm và cần tập trung trong thời gian tới”, Tổng Bí thư lưu ý.

Một giải pháp nhân văn mà Tổng Bí thư đã gợi mở tại hội nghị nhằm giúp người cao tuổi bớt cô đơn, đó là các trung tâm dưỡng lão có thể tổ chức xe đưa đón người già đến trung tâm vào mỗi sáng và chiều đưa họ về nhà với con cháu. Giải pháp này giúp họ có môi trường giao lưu, trò chuyện, vận động, tham gia âm nhạc, văn nghệ, thể thao nhẹ nhàng, thay vì phải ở nhà một mình cả ngày khi con cháu đi làm, đi học.

Thực tế hiện nay, các khu vui chơi giải trí dành cho trẻ em, người trẻ rất nhiều, trong khi không gian sinh hoạt dành cho người cao tuổi gần như vắng bóng. Người già cũng có nhu cầu đời sống tinh thần, cần sự quan tâm và có người trò chuyện cùng. Tuy nhiên, con cái dù có hiếu thảo cũng khó đáp ứng đầy đủ vì bận rộn công việc.

Cách đây vài năm, GS. Cao Ngọc Thành, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế từng chia sẻ ý tưởng xây dựng một trung tâm dưỡng lão hiện đại, nơi người già có thể cùng sinh hoạt, gặp gỡ, trò chuyện, đánh cờ với nhau. Họ cũng có thể làm vườn, chăm sóc hoa lá; chơi thể thao, tham gia hoạt động văn nghệ; được chăm sóc y tế, thăm khám định kỳ… Mô hình này còn có xe đưa đón định kỳ theo tuần, tháng hoặc hàng ngày, tạo điều kiện để con cháu có thể thăm cha mẹ mình khi rảnh rỗi. Đó thực sự sẽ là một không gian sống lý tưởng, vui vẻ và hạnh phúc với người cao tuổi. Tuy nhiên, ý tưởng này vẫn chưa thể thực hiện vì nhiều lý do khách quan.

Tại Hội nghị quán triệt 4 nghị quyết của Bộ Chính trị vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng lưu ý các bộ, ngành như Bộ Y tế, Bộ Nội vụ hay Hội Người cao tuổi cần phối hợp, phân công trách nhiệm để triển khai thực tế. “Thiếu nhi rất quan trọng, nhưng người cao tuổi cũng không kém phần quan trọng”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Hy vọng với sự gợi mở của Tổng Bí thư, sự quan tâm của các bộ, ngành liên quan và Hội Người cao tuổi cũng như các tổ chức, cá nhân trong xã hội, mô hình trung tâm dưỡng lão sẽ sớm được thực hiện ở nhiều địa phương trong cả nước, đem đến một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ hơn cho người cao tuổi. Bởi người cao tuổi cũng là thành phần của xã hội, khi họ hạnh phúc, con cháu cũng sẽ yên tâm công tác, học tập.