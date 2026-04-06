Bình đẳng giới thời hội nhập

Phụ nữ ngày càng tham gia sâu vào các hoạt động kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo

Tròn vai để khẳng định mình

Quan niệm "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" của dân gian ta đã trở thành ý niệm quen thuộc về vai trò của phụ nữ trong việc gìn giữ hạnh phúc gia đình. Nhưng trong bối cảnh xã hội hiện đại, vai trò ấy không còn bó hẹp trong không gian gia đình. Người phụ nữ ngày nay vừa giữ gìn mái ấm, vừa chủ động tham gia vào đời sống xã hội, qua đó, khẳng định năng lực và vị trí của mình trên nhiều lĩnh vực.

Nếu trước đây, đa phần phụ nữ chủ yếu xoay quanh gia đình, chồng con thì nay vai trò đã mở rộng với bạn bè, đồng nghiệp, công việc, giải trí và những cơ hội phát triển đa dạng. Chị Trần Thị Bích May ở xã A Lưới 1 cũng đã "vượt khó" để trở thành Giám đốc Công ty TNHH SX, TM, DV Bảo Minh An.

Từ một nữ khởi nghiệp trẻ, chị Bích May còn tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố và là ứng cử viên HĐND thành phố Huế nhiệm kỳ 2026 - 2031. Theo quan điểm của nữ giám đốc, Ủy viên BCH Hội doanh nhân trẻ thành phố Huế Trần Thị Bích May, phụ nữ hiện đại không chỉ là người giữ lửa gia đình mà còn là người lao động, nhà quản lý, doanh nhân, cán bộ… góp phần vào sự phát triển của xã hội.

Áp lực cân bằng giữa công việc và gia đình, giữa yêu cầu của xã hội và nhu cầu cá nhân cũng đặt ra cho phụ nữ nhiều thách thức. Chị Trần Thị Huyền (phường Phong Thái), nhân viên một nhà máy sản xuất xi măng chia sẻ: Để tròn vai và khẳng định bản thân, mình phải chủ động thích ứng, hiểu rõ môi trường sống, điều kiện kinh tế, hoàn cảnh. Sắp xếp thời gian chăm sóc bản thân, vui chơi, luyện tập một môn thể thao bên cạnh làm việc nhà, việc chuyên môn cũng là cách ứng xử phù hợp để giữ được sự hài hòa trong cuộc sống.

Tại các diễn đàn về bình đẳng giới, khi được hỏi về điểm mạnh, điểm yếu của phụ nữ hiện nay, cách nhìn nhận của nam giới và nữ giới có sự khác biệt. Theo TS. Nguyễn Thị Tuyết Minh, giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, những phẩm chất như chịu khó, chịu đựng, tự lập, tự chủ... vốn được nam giới xem là điểm mạnh, nhưng đôi khi được chính phụ nữ nhìn nhận như một "điểm yếu", nhất là khi sự chịu đựng trở thành rào cản khiến họ chậm lên tiếng bảo vệ quyền lợi của mình. Song nhiều chị em vẫn khẳng định, những giá trị "trung hậu, đảm đang" vẫn được gìn giữ, song song với việc hình thành những phẩm chất mới như "tự tin, tự trọng". Đó chính là nền tảng để người phụ nữ bước vào thời kỳ hội nhập với tâm thế chủ động, bản lĩnh và sáng tạo hơn.

Tất nhiên, để có được sự đổi mới mang tính đột phá, công tác thúc đẩy bình đẳng giới luôn được các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố tăng cường thực hiện. Nhiều chính sách liên quan đến bình đẳng giới, các dịch vụ hỗ trợ, phòng ngừa bạo lực gia đình... được triển khai và nhân rộng tại cộng đồng...

Nâng cao vị thế phụ nữ thời hiện đại

Những năm qua, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ luôn được các cấp ủy, chính quyền quan tâm triển khai. Điều này đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong nhận thức xã hội, từng bước giảm thiểu tình trạng bất bình đẳng giới, bạo lực trên cơ sở giới, đồng thời mở rộng cơ hội để phụ nữ tham gia sâu hơn vào các lĩnh vực của đời sống.

Tại thành phố Huế, lực lượng nữ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chiếm tỷ lệ khoảng 63%. Đây là con số cho thấy sự tham gia của phụ nữ trong khu vực công là khá lớn. Tỷ lệ nữ trong quy hoạch ban chấp hành đảng bộ các cấp trong nhiệm kỳ qua đạt trên 35%. Số lượng nữ đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tăng so với nhiệm kỳ trước, qua đó khẳng định vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị.

Tuy nhiên, so với tiềm năng và yêu cầu thực tiễn, tỷ lệ nữ giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý vẫn còn khiêm tốn. Ở một số lĩnh vực, đặc biệt là giáo dục, y tế..., nơi có đông lao động nữ vẫn còn thiếu nguồn quy hoạch cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý kế cận. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ nữ.

Nhằm tiếp tục thúc đẩy bình đẳng giới trong giai đoạn mới, thành phố Huế đã ban hành Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 25/3/2026 thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2026 - 2030, với nhiều mục tiêu cụ thể và mang tính đột phá. Theo đó, đến năm 2030, phấn đấu có 75% cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ; tỷ lệ nữ giám đốc hoặc chủ doanh nghiệp, hợp tác xã đạt ít nhất 30%; tỷ lệ lao động nữ làm công hưởng lương đạt 60%.

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực chính trị, kinh tế, Kế hoạch 158 còn đặc biệt chú trọng đến đời sống gia đình và an toàn giới. Việc giảm thời gian làm công việc nội trợ không công của phụ nữ xuống còn 1,4 lần so với nam giới, hay mục tiêu 90% nạn nhân bạo lực giới được tiếp cận dịch vụ hỗ trợ là những chỉ tiêu mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Bình đẳng giới là một trong những thước đo của sự văn minh và phát triển bền vững của xã hội. Khi phụ nữ được tạo điều kiện phát huy năng lực, họ không chỉ đóng góp cho kinh tế, chính trị mà còn là nhân tố quan trọng trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, gìn giữ các giá trị văn hóa và lan tỏa những điều tốt đẹp trong cộng đồng.