Ra mắt Tổ phụ nữ kinh doanh số tại chợ Tây Lộc

Hội LHPN thành phố thành lập Tổ phụ nữ kinh doanh số - chợ Tây Lộc

Việc xây dựng và ra mắt mô hình không chỉ tập trung vào việc cụ thể hóa phong trào thi đua “Bình dân học vụ số” và Đề án 2415 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 – 2035” trên địa bàn thành phố mà còn thể hiện sự chủ động, đổi mới của tổ chức Hội trong việc đồng hành cùng hội viên phụ nữ thích ứng với xu thế chuyển đổi số hiện nay. Qua đó, giúp chị em từng bước tham gia vào kinh tế số, mở rộng cách thức bán hàng và nâng cao thu nhập.

Mô hình “Tổ phụ nữ kinh doanh số” được thành lập nhằm hỗ trợ chị em chuyển đổi từ phương thức kinh doanh truyền thống sang kết hợp kinh doanh trên nền tảng số. Qua đó, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển sinh kế bền vững.

Tiểu thương chợ Tây Lộc thực hành livestream bán hàng

Chợ Tây Lộc là một trong những khu chợ truyền thống lâu đời, gắn bó với đời sống người dân thành phố và mang đậm bản sắc văn hóa của vùng đất cố đô. Việc lựa chọn nơi đây để triển khai mô hình điểm có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ góp phần giữ gìn và phát huy giá trị của chợ truyền thống, mà còn từng bước đưa hoạt động buôn bán của chị em tiểu thương lên môi trường số, hình thành cách làm mới, kết hợp giữa “chợ truyền thống” và “chợ số”, giúp mở rộng khách hàng và thích ứng với xu thế hiện nay.

Tại buổi lễ ra mắt, nhiều chị em tiểu thương đã mạnh dạn học, thực hành livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội và hướng dẫn thành viên tổ thực hiện thanh toán qua mã QR tại quầy.

Người mua hàng thanh toán bằng quét mã QR

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, bà Trần Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố nhấn mạnh: Sau khi học, thực hành buôn bán hàng trên các nền tảng số, chị em cần đặc biệt chú trọng giữ vững uy tín trong kinh doanh, đảm bảo chất lượng hàng hóa, không kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, thực hiện niêm yết giá công khai, minh bạch.

Đồng thời, cần phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, cùng chia sẻ kinh nghiệm, từng bước hình thành sự liên kết từ quảng bá đến tiêu thụ sản phẩm. Việc xây dựng kênh quảng bá chung như fanpage của tổ sẽ giúp tăng sức lan tỏa và tạo dựng hình ảnh chung cho tiểu thương. Cùng với đó, cần từng bước áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt như quét mã QR, tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử, qua đó nâng cao tính chuyên nghiệp, tạo thuận lợi cho khách hàng và phù hợp với xu thế hiện nay.