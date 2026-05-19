Mãn nhãn với những show diễn nghệ thuật đẳng cấp ở Việt Nam

Ký ức Hội An là khúc tráng ca trên sông Thu Bồn

Nếu có điều gì khiến du khách phải thốt lên kinh ngạc khi đặt chân đến đảo Ánh Trăng, thì đó chính là quy mô của sân khấu thực cảnh lớn nhất Việt Nam. Với diện tích 25.000 m2 giữa dòng sông Thu Bồn, Ký ức Hội An không phải là một vở kịch sân khấu thông thường, mà là một thước phim lịch sử sống động, nơi 500 diễn viên cùng hòa nhịp để tái hiện thương cảng Faifo sầm uất từ thế kỷ 16.

Vở diễn dẫn dắt người xem đi qua từng lát cắt thời gian: từ hình ảnh cô gái dệt vải bên khung cửi tượng trưng cho sự bắt đầu của sự sống; lễ cưới của Công chúa Huyền Trân đầy xúc động về sự hy sinh và giao thoa văn hóa; cho đến câu chuyện tình chung thủy của người con gái phố Hội ngóng trông người yêu đi biển. Tất cả tái hiện một thương cảng hội nhập với thế giới và kết thúc bằng hình ảnh hàng trăm tà áo dài tung bay trên con đường ánh sáng, khẳng định sức sống bền bỉ của văn hóa Việt.

Âm nhạc hùng tráng, kỹ thuật ánh sáng tối tân và sự uyển chuyển của các vũ công tạo nên một không gian huyền ảo đến mức người xem như quên mất mình đang ngồi trên khán đài, mà cảm thấy như đang trôi ngược dòng thời gian về 400 năm trước.

Mãn nhãn với show ký ức Hội An

Từ "À Ố Show" đến những đêm nhạc trên sông

Nếu Ký ức Hội An mang đến một góc nhìn sử thi hoành tráng ngoài trời, thì các show diễn nghệ thuật khác tại mảnh đất di sản này lại chọn một cách tiếp cận cô đọng và gần gũi hơn.

Một trong những trải nghiệm văn hóa độc đáo không kém chính là À Ố Show tại Nhà hát Trung tâm Hội An. Bằng sự kết hợp tài tình giữa nghệ thuật xiếc đương đại, múa hình thể và âm nhạc sống từ các nhạc cụ dân tộc, show diễn tái hiện một cách hóm hỉnh nhưng đầy sâu sắc bức tranh làng quê Việt Nam yên bình đối lập với sự náo nhiệt của phố thị. Chỉ với đạo cụ chủ đạo là những chiếc thuyền thúng, cây tre, À Ố Show khiến khán giả phải liên tục trầm trồ trước sự sáng tạo không giới hạn.

Bên cạnh đó, nếu muốn tìm kiếm một không gian lãng mạn hơn, du khách có thể lựa chọn các đêm nhạc trên sông Hoài. Giữa không gian tĩnh lặng của màn đêm, tiếng đàn bầu, đàn tranh hòa cùng giọng ca ngọt ngào của những nghệ sĩ xứ Quảng trên những chiếc thuyền gỗ trôi lững lờ sẽ mang lại một cảm giác thư thái, chạm đến chiều sâu cảm xúc của người nghe.

Á Ố Show đêm nhạc hội trên sông

Symphony of the Sea là bản giao hưởng giữa lòng đảo Ngọc

Rời Hội An, Phú Quốc những năm gần đây cũng trở thành điểm đến nổi bật với những show diễn được đầu tư quy mô lớn, kết hợp giữa công nghệ trình diễn hiện đại và không gian biển đảo. Trong đó, Symphony of the Sea (Phú Quốc) là cái tên thu hút nhiều du khách nhờ trải nghiệm thị giác ấn tượng giữa biển đêm đảo ngọc.

Không đơn thuần là một chương trình biểu diễn giải trí, show diễn mang đến cảm giác như một “bản giao hưởng” được tạo nên từ âm nhạc, ánh sáng, hiệu ứng nước và không gian đại dương. Những màn trình diễn jetski, flyboard kết hợp pháo hoa và ánh sáng laser liên tục tạo nên bầu không khí sôi động nhưng vẫn giàu cảm xúc.

Khác với những khu nghỉ dưỡng mang tính hình thức, Symphony of the Sea đề cao sự tối giản trong thiết kế và chiều sâu trong trải nghiệm. Âm thanh của sóng biển, làn gió từ đại dương và nhịp chuyển động chậm rãi của không gian trở thành những “nốt nhạc” chủ đạo, giúp du khách tái tạo năng lượng sau một ngày dài khám phá di sản.

Symphony of the Sea

