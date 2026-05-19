Hơn 900 vận động viên tham gia Giải Điền kinh học sinh phổ thông thành phố

ClockThứ Ba, 19/05/2026 17:37
HNN.VN - Từ ngày 18 đến 20/5, tại Sân vận động thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Giải Điền kinh học sinh phổ thông thành phố năm 2026. Hoạt động diễn ra đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe và chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh trên địa bàn.

 Các vận động viên tham gia thi đấu

Giải đấu thu hút 71 đơn vị tham gia, gồm 38 xã, phường và 33 trường THPT trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, với tổng cộng 929 vận động viên. Trong đó, cấp tiểu học có 269 vận động viên, THCS có 378 vận động viên và THPT có 282 vận động viên, tranh tài ở 30 bộ huy chương.

Theo ông Nguyễn Vinh Hưng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, những năm qua, ngành giáo dục thành phố luôn chú trọng công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học, xem đây là nhiệm vụ quan trọng góp phần hình thành nhân cách, nâng cao sức khỏe, ý chí và kỹ năng sống cho học sinh. Các phong trào thể dục thể thao trong trường học ngày càng phát triển mạnh mẽ, tạo môi trường học tập và sinh hoạt tích cực cho học sinh.

Điền kinh là một trong những nội dung trọng tâm của Giải thể thao học sinh phổ thông thành phố năm nay. Không chỉ tạo sân chơi bổ ích để học sinh giao lưu, phát huy năng khiếu thể thao, giải đấu còn là dịp để ngành giáo dục phát hiện, tuyển chọn những vận động viên có triển vọng nhằm tiếp tục bồi dưỡng cho phong trào thể thao học đường và thể thao thành tích cao.

Những vận động viên đạt thành tích xuất sắc sẽ được tuyển chọn, tập huấn để tham gia Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc tại tỉnh Lâm Đồng vào cuối tháng 6/2026.

MINH HIỀN
