Ra mắt mô hình điểm “Gia đình hội viên không có trẻ hư”

Mô hình “Gia đình hội viên không có trẻ hư” có 31 thành viên tham gia

Hoạt động nhằm tăng cường công tác giáo dục, quản lý, chăm sóc trẻ em trong gia đình, góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh, an toàn cho trẻ em, hướng đến thực hiện Cuộc vận động “ Xây dựng gia đình 5 không - 3 sạch - 3 an”. Từ mô hình điểm ở Hội LHPN phường An Cựu, Hội LHPN thành phố sẽ tiếp tục nhân rộng, triển khai phấn đấu đến cuối năm 2026, sẽ có 100% xã/ phường có ít nhất 01 mô hình.

Mô hình “Gia đình hội viên không có trẻ hư” được thành lập với 31 thành viên tham gia, hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hội viên phụ nữ trong việc nuôi dạy con tốt; tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong quản lý, giáo dục trẻ em; phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên.

Tại buổi lễ, Hội LHPN thành phố công bố quyết định thành lập mô hình, ra mắt ban điều hành và thông qua quy chế hoạt động. Các thành viên tham gia mô hình đã ký cam kết thực hiện các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống cho con em; không để trẻ em vi phạm pháp luật, sa vào tệ nạn xã hội; xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ phát triển toàn diện.

Thông qua việc triển khai mô hình, Hội LHPN thành phố mong muốn tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, an toàn, xây dựng xã/ phường không có ma túy.