Ra mắt mô hình điểm “Gia đình hội viên không có trẻ hư”

HNN.VN - Chiều ngày 8/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Huế phối hợp với Hội LHPN phường An Cựu tổ chức lễ ra mắt mô hình điểm “Gia đình hội viên không có trẻ hư”.

 Mô hình “Gia đình hội viên không có trẻ hư” có 31 thành viên tham gia

Hoạt động nhằm tăng cường công tác giáo dục, quản lý, chăm sóc trẻ em trong gia đình, góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh, an toàn cho trẻ em, hướng đến thực hiện Cuộc vận động “ Xây dựng gia đình 5 không - 3 sạch - 3 an”. Từ mô hình điểm ở Hội LHPN phường An Cựu, Hội LHPN  thành phố sẽ tiếp tục nhân rộng, triển khai phấn đấu đến cuối năm 2026, sẽ có 100% xã/ phường có ít nhất 01 mô hình.

Mô hình “Gia đình hội viên không có trẻ hư” được thành lập với 31 thành viên tham gia, hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hội viên phụ nữ trong việc nuôi dạy con tốt; tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong quản lý, giáo dục trẻ em; phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên.

Tại buổi lễ, Hội LHPN thành phố công bố quyết định thành lập mô hình, ra mắt ban điều hành và thông qua quy chế hoạt động. Các thành viên tham gia mô hình đã ký cam kết thực hiện các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống cho con em; không để trẻ em vi phạm pháp luật, sa vào tệ nạn xã hội; xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ phát triển toàn diện.

Thông qua việc triển khai mô hình, Hội LHPN thành phố mong muốn tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, an toàn, xây dựng xã/ phường không có ma túy.

 

Tin, ảnh: Thảo Vy
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kinh tế tập thể mở lối cho phụ nữ vươn lên

Thông qua việc thành lập các tổ liên kết (TLK), tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX), nhiều phụ nữ đã mạnh dạn chuyển đổi phương thức sản xuất, từng bước tham gia vào chuỗi giá trị hàng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Bình đẳng giới thời hội nhập

Trong thời kỳ hội nhập với nhiều cơ hội rộng mở, vai trò của phụ nữ không ngừng được khẳng định, từ gia đình đến xã hội, từ đời sống thường nhật đến các lĩnh vực chính trị, kinh tế. Tuy nhiên, đâu đó trong đời sống, những định kiến giới vẫn tồn tại.

Thúc đẩy giao lưu, hợp tác phụ nữ các nước Mekong-Lan Thương

Mới đây, tại thành phố Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, đã diễn ra Hoạt động giao lưu phụ nữ "Tuần lễ Mekong-Lan Thương" năm 2026 với chủ đề "Tập hợp sức mạnh của phụ nữ, cùng hướng tới tương lai".

Phụ nữ thành phố hướng đến ngày hội lớn của toàn dân

Hướng đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trên địa bàn thành phố đã và đang triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền sâu rộng, thiết thực. Các hình thức tuyên truyền sinh động đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong việc tìm hiểu Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND. Đồng thời, tạo không khí thi đua sôi nổi, khẳng định phụ nữ đang hướng về Ngày hội lớn của toàn dân.

