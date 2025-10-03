  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 03/10/2025 14:14

Nâng cao năng lực công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ

HNN.VN - Sáng 3/10, Sở Nội vụ tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực cho công chức, viên chức làm công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ”.
Chuyên gia chia sẻ kỹ năng cho học viên tại lớp tập huấn 

Lớp tập huấn dành cho đại diện lãnh đạo, chuyên viên tham mưu công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ thuộc UBND các xã, phường trên địa bàn.

Nội dung chương trình tập trung vào các chuyên đề thiết thực như: cập nhật chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về bình đẳng giới; kỹ năng lồng ghép giới trong xây dựng kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở; phương pháp truyền thông, vận động thay đổi nhận thức cộng đồng. Các học viên còn được chuyên gia tâm lý chia sẻ nhiều kiến thức, kỹ năng ứng xử, xử lý tình huống và kinh nghiệm thực tiễn nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả triển khai các nhiệm vụ liên quan đến bình đẳng giới, góp phần thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong đời sống xã hội.

Thông qua tập huấn, đội ngũ công chức, viên chức cơ sở được cập nhật thêm phương pháp tiếp cận mới, cách xử lý tình huống và kinh nghiệm truyền thông, vận động xã hội trong công tác bình đẳng giới. Đây cũng là dịp để các địa phương giao lưu, trao đổi, học hỏi lẫn nhau, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn thành phố Huế.

Hải Thuận
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tạo thế vững chắc, đưa Huế bước vào giai đoạn phát triển mới

Từ những tham luận tâm huyết tại Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII (Đại hội), có thể thấy một bức tranh toàn diện: Huế muốn phát triển bền vững cần đồng thời làm tốt nhiều lĩnh vực, từ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; giữ vững an ninh, trật tự; phát triển giáo dục toàn diện; đưa y tế vươn tầm khu vực; đến bồi đắp đồng thuận xã hội bằng sức mạnh đại đoàn kết.

Tạo thế vững chắc, đưa Huế bước vào giai đoạn phát triển mới
Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030:
Đại hội của đổi mới và khát vọng phát triển

Sáng nay (3/10), Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030 (Đại hội) khai mạc trọng thể phiên chính thức tại Nhà hát sông Hương với sự tham dự của 400 đại biểu đại diện hơn 58.000 đảng viên toàn Đảng bộ.

Đại hội của đổi mới và khát vọng phát triển

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top