Nâng cao năng lực công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ

Chuyên gia chia sẻ kỹ năng cho học viên tại lớp tập huấn

Lớp tập huấn dành cho đại diện lãnh đạo, chuyên viên tham mưu công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ thuộc UBND các xã, phường trên địa bàn.

Nội dung chương trình tập trung vào các chuyên đề thiết thực như: cập nhật chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về bình đẳng giới; kỹ năng lồng ghép giới trong xây dựng kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở; phương pháp truyền thông, vận động thay đổi nhận thức cộng đồng. Các học viên còn được chuyên gia tâm lý chia sẻ nhiều kiến thức, kỹ năng ứng xử, xử lý tình huống và kinh nghiệm thực tiễn nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả triển khai các nhiệm vụ liên quan đến bình đẳng giới, góp phần thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong đời sống xã hội.

Thông qua tập huấn, đội ngũ công chức, viên chức cơ sở được cập nhật thêm phương pháp tiếp cận mới, cách xử lý tình huống và kinh nghiệm truyền thông, vận động xã hội trong công tác bình đẳng giới. Đây cũng là dịp để các địa phương giao lưu, trao đổi, học hỏi lẫn nhau, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn thành phố Huế.