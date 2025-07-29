Hành trình sẻ chia và hy vọng

Tặng quà cho nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin

Hỗ trợ thiết thực

Tại phường Hóa Châu, bà Nguyễn Thị Vui không giấu được xúc động khi chia sẻ: "Cuộc sống khó khăn lắm, nhưng mỗi dịp lễ, tết tôi được nhận quà từ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và thấy mình không bị lãng quên. Những món quà ấy là nguồn động viên rất lớn để tôi và các con sống lạc quan hơn”.

Câu chuyện của bà Vui chỉ là một trong hàng nghìn mảnh ghép cảm động tại TP. Huế, nơi các nạn nhân chất độc da cam đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các cấp chính quyền và toàn xã hội. Trong dịp Tết Nguyên đán 2025, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP. Huế phối hợp với các mạnh thường quân và doanh nghiệp trao hơn 4.400 suất quà, tổng trị giá gần 2 tỷ đồng. Ngoài ra, gần 2 tỷ đồng khác được huy động từ ngân sách địa phương và các xã, phường để hỗ trợ nạn nhân một cách kịp thời và thiết thực.

Anh Nguyễn Xuân Quang ở xã A Lưới 1 là minh chứng rõ nét cho hiệu quả từ các chính sách hỗ trợ sinh kế. Trước đây, gia đình anh sống dựa vào trợ cấp xã hội và công việc làm thuê bấp bênh. Đến tháng 3/2025, anh được vay 10 triệu đồng không lãi suất từ Trung ương Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam để đầu tư chăn nuôi. Với số vốn đó, anh cải tạo chuồng trại, mua thêm heo, gà, và chỉ sau vài tháng đã có nguồn thu nhập ổn định. "Giờ đây, gia đình tôi không còn phụ thuộc hoàn toàn vào trợ cấp nữa. Tôi tin mình có thể tự lo được cho cuộc sống và con cái", anh Quang chia sẻ.

Thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW, ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, thành phố Huế đã khởi động Chương trình khắc phục hậu quả chất độc hóa học giai đoạn 2021 - 2030, kết hợp các chính sách về vay vốn ưu đãi, chăm sóc y tế, giáo dục và hỗ trợ sinh kế cho gia đình nạn nhân.

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 43, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP. Huế đã vận động được trên 11 tỷ đồng, qua đó thăm hỏi, hỗ trợ 27.218 lượt nạn nhân da cam; xây mới 33 ngôi nhà; sửa chữa 45 ngôi nhà; hỗ trợ vốn không lãi suất cho 32 hộ gia đình để phát triển kinh tế. Những con số biết nói ấy không chỉ thể hiện tấm lòng sẻ chia, mà còn là nền tảng giúp các gia đình nạn nhân da cam từng bước vượt qua nghịch cảnh, sống tự lập và tự tin.

Hướng đến thế hệ thứ ba

Để đảm bảo mọi chính sách hỗ trợ đến đúng người, đúng nhu cầu, TP. Huế đã tiến hành khảo sát 500 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam trên toàn địa bàn. Đặc biệt, tập trung đánh giá tác động tới thế hệ thứ ba - những người sinh ra sau chiến tranh nhưng vẫn phải gánh chịu hậu quả. Dữ liệu khảo sát là cơ sở khoa học và thực tiễn để thành phố xây dựng các chính sách cụ thể, từ chăm sóc y tế, hỗ trợ học tập đến tạo việc làm cho con, cháu của nạn nhân. Qua đó, thành phố thể hiện rõ cam kết: Không ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình tìm kiếm sự công bằng cho các nạn nhân da cam.

Ông Trần Văn Trung, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP. Huế, khẳng định: “Chúng tôi không chỉ trao quà, mà quan trọng hơn là mang đến hy vọng và cơ hội để các nạn nhân tự khẳng định mình, hòa nhập cộng đồng”. Sự hỗ trợ không chỉ mang tính vật chất, mà còn hướng đến giá trị nhân văn sâu sắc, giúp những con người bị tổn thương bởi chiến tranh có cơ hội sống một cuộc đời ý nghĩa, có tiếng nói và được tôn trọng trong cộng đồng.

Hành trình xoa dịu nỗi đau da cam ở TP. Huế vẫn còn nhiều thử thách, nhưng với sự quan tâm sâu sát của chính quyền, sự chung tay của cộng đồng và nghị lực của chính các nạn nhân, tương lai đang mở ra với nhiều hy vọng. Những vết thương chiến tranh sẽ dần được chữa lành. Mọi con người - dù mang trong mình di chứng quá khứ - vẫn có cơ hội sống trọn vẹn, cống hiến và luôn được yêu thương.