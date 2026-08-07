  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 12/08/2026 05:45

Số hóa để gần dân hơn

HNN - Thay vì phải đi nhiều cây số đến Trung tâm Phục vụ hành chính công, giờ đây nhiều người dân ở phường An Cựu (TP. Huế) chỉ cần đến nhà văn hóa tổ dân phố vào sáng thứ Bảy để giải quyết các thủ tục hành chính. Mô hình "Nhà Văn hóa số" không chỉ đưa dịch vụ công đến gần người dân mà còn giúp những người cao tuổi, người khuyết tật và các trường hợp khó khăn trong đi lại được phục vụ ngay tại nơi cư trú.

Hạ tầng và công nghệ số phục vụ vận hành chính quyền mớiChuyện cơm trưa công sở Công an TP. Huế chuyển địa điểm tiếp nhận, giải quyết một số thủ tục hành chính

 Người dân phường An Cựu thực hiện thủ tục hành chính tại “Nhà Văn hóa số”. Ảnh: M. Hiền

Đúng 7 giờ 30 sáng thứ Bảy, Nhà Văn hóa tổ dân phố 22 trên đường Lương Nhữ Hộc mở cửa đón những công dân đầu tiên đến làm thủ tục hành chính. Thay vì phải di chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công, người dân chỉ cần mang giấy tờ đến điểm phục vụ ngay trong khu dân cư.

Là một trong những người đầu tiên đến làm thủ tục, chị Nguyễn Khoa Diệu Đức thực hiện hồ sơ ủy quyền nhận trợ cấp bảo trợ xã hội cho cha mẹ đều đã ngoài 85 tuổi. Do hai cụ sức khỏe yếu, không thể đi lại, sau khi hoàn tất hồ sơ điện tử tại "Nhà Văn hóa số", cán bộ tư pháp của phường tiếp tục đến tận nhà trên đường Nguyễn Khoa Chiêm để hướng dẫn và lấy dấu vân tay xác nhận.

"Trước đây, muốn làm thủ tục phải đưa cha mẹ đi rất vất vả hoặc phải nhiều lần lên phường. Nay cán bộ vừa hướng dẫn tại nhà văn hóa, vừa đến tận nhà hoàn tất hồ sơ nên gia đình đỡ tốn thời gian và công sức", chị Đức chia sẻ.

Phía sau sự thuận tiện ấy là đội ngũ cán bộ trực tiếp vận hành mô hình. Chị Nguyễn Thị Ngâu, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Cựu cho biết, mỗi buổi làm việc đều có cán bộ chuyên môn hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ, sử dụng các ứng dụng số và thực hiện các thủ tục ngay tại cơ sở. Ứng dụng công nghệ không thể thay thế việc cán bộ trực tiếp đến gặp dân. Công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp người dân được phục vụ thuận tiện và chu đáo hơn.

Ngoài tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, cán bộ còn hỗ trợ người dân kích hoạt, sử dụng tài khoản VNeID, nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, thanh toán trực tuyến và đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Với những trường hợp già yếu, người khuyết tật hoặc không thể đi lại, cán bộ sẽ đến tận nhà để hoàn tất các bước xác thực theo quy định.

Theo ông Đào Duy Đa, Tổ trưởng tổ dân phố 22, các khu dân cư 21 và 22 nằm khá xa Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường. Vì vậy, lịch làm việc của "Nhà Văn hóa số" được thông báo trước qua nhóm Zalo cộng đồng để người dân chủ động đăng ký. Những trường hợp đặc biệt cũng được rà soát để cán bộ bố trí hỗ trợ tại nhà.

Không chỉ giúp người dân giảm thời gian và chi phí đi lại, mô hình còn tạo điều kiện để nhiều người lần đầu tiếp cận dịch vụ công trực tuyến với sự hướng dẫn trực tiếp của cán bộ và lực lượng hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng. Qua mỗi buổi làm việc, người dân không chỉ hoàn thành thủ tục mà còn từng bước hình thành kỹ năng sử dụng các nền tảng số trong giải quyết công việc hằng ngày.

Trong quá trình xây dựng chính quyền số, điều người dân cần không chỉ là những nền tảng công nghệ hiện đại mà còn là sự đồng hành của đội ngũ cán bộ cơ sở. Khi dịch vụ công được đưa đến tận khu dân cư, khi công nghệ đi cùng tinh thần phục vụ, chuyển đổi số không còn là khái niệm xa vời mà trở thành những tiện ích thiết thực, giúp chính quyền đến gần dân hơn và phục vụ người dân tốt hơn.

Khang Ninh
 Từ khóa:
Trung tâmphục vụhành chính công
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hạ tầng và công nghệ số phục vụ vận hành chính quyền mới

Để vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp minh bạch, hiệu quả, bên cạnh các quyết sách và năng lực quản lý, điều hành của bộ máy hành chính, hạ tầng công nghệ và các nền tảng số chính là những yếu tố hậu thuẫn quan trọng.

Hạ tầng và công nghệ số phục vụ vận hành chính quyền mới
Doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm của tăng trưởng

Trước những biến động bất lợi của môi trường kinh doanh trong và ngoài nước, doanh nghiệp Việt Nam vẫn gia tăng sức chống chịu, thích ứng và tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ về số lượng. Bức tranh toàn cảnh doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới đã hiện lên rõ nét trong Báo cáo kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2026 vừa được Cục Thống kê công bố ngày 14/7/2026.

Doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm của tăng trưởng
Khi văn hóa được đặt vào trung tâm của sự phát triển

Ủy ban nhân dân thành phố Huế vừa ban hành Kế hoạch số 318/KH-UBND về triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới. Đây không chỉ là một động thái kịp thời nhằm cụ thể hóa chủ trương lớn của Trung ương mà còn là một dấu mốc đáng chú ý cho thấy Huế đang lựa chọn đúng con đường phát triển của mình trong những năm tới.

Khi văn hóa được đặt vào trung tâm của sự phát triển

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top