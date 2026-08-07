Số hóa để gần dân hơn

Người dân phường An Cựu thực hiện thủ tục hành chính tại “Nhà Văn hóa số”. Ảnh: M. Hiền

Đúng 7 giờ 30 sáng thứ Bảy, Nhà Văn hóa tổ dân phố 22 trên đường Lương Nhữ Hộc mở cửa đón những công dân đầu tiên đến làm thủ tục hành chính. Thay vì phải di chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công, người dân chỉ cần mang giấy tờ đến điểm phục vụ ngay trong khu dân cư.

Là một trong những người đầu tiên đến làm thủ tục, chị Nguyễn Khoa Diệu Đức thực hiện hồ sơ ủy quyền nhận trợ cấp bảo trợ xã hội cho cha mẹ đều đã ngoài 85 tuổi. Do hai cụ sức khỏe yếu, không thể đi lại, sau khi hoàn tất hồ sơ điện tử tại "Nhà Văn hóa số", cán bộ tư pháp của phường tiếp tục đến tận nhà trên đường Nguyễn Khoa Chiêm để hướng dẫn và lấy dấu vân tay xác nhận.

"Trước đây, muốn làm thủ tục phải đưa cha mẹ đi rất vất vả hoặc phải nhiều lần lên phường. Nay cán bộ vừa hướng dẫn tại nhà văn hóa, vừa đến tận nhà hoàn tất hồ sơ nên gia đình đỡ tốn thời gian và công sức", chị Đức chia sẻ.

Phía sau sự thuận tiện ấy là đội ngũ cán bộ trực tiếp vận hành mô hình. Chị Nguyễn Thị Ngâu, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Cựu cho biết, mỗi buổi làm việc đều có cán bộ chuyên môn hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ, sử dụng các ứng dụng số và thực hiện các thủ tục ngay tại cơ sở. Ứng dụng công nghệ không thể thay thế việc cán bộ trực tiếp đến gặp dân. Công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp người dân được phục vụ thuận tiện và chu đáo hơn.

Ngoài tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, cán bộ còn hỗ trợ người dân kích hoạt, sử dụng tài khoản VNeID, nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, thanh toán trực tuyến và đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Với những trường hợp già yếu, người khuyết tật hoặc không thể đi lại, cán bộ sẽ đến tận nhà để hoàn tất các bước xác thực theo quy định.

Theo ông Đào Duy Đa, Tổ trưởng tổ dân phố 22, các khu dân cư 21 và 22 nằm khá xa Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường. Vì vậy, lịch làm việc của "Nhà Văn hóa số" được thông báo trước qua nhóm Zalo cộng đồng để người dân chủ động đăng ký. Những trường hợp đặc biệt cũng được rà soát để cán bộ bố trí hỗ trợ tại nhà.

Không chỉ giúp người dân giảm thời gian và chi phí đi lại, mô hình còn tạo điều kiện để nhiều người lần đầu tiếp cận dịch vụ công trực tuyến với sự hướng dẫn trực tiếp của cán bộ và lực lượng hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng. Qua mỗi buổi làm việc, người dân không chỉ hoàn thành thủ tục mà còn từng bước hình thành kỹ năng sử dụng các nền tảng số trong giải quyết công việc hằng ngày.

Trong quá trình xây dựng chính quyền số, điều người dân cần không chỉ là những nền tảng công nghệ hiện đại mà còn là sự đồng hành của đội ngũ cán bộ cơ sở. Khi dịch vụ công được đưa đến tận khu dân cư, khi công nghệ đi cùng tinh thần phục vụ, chuyển đổi số không còn là khái niệm xa vời mà trở thành những tiện ích thiết thực, giúp chính quyền đến gần dân hơn và phục vụ người dân tốt hơn.