Xứng đáng là “Bộ đội Cụ Hồ”

HNN - Tận tụy với Nhân dân, tâm huyết, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều năm liền, Thiếu tá Phạm Văn Đại, nhân viên quần chúng, Đồn Biên phòng Vinh Xuân nhận được nhiều phần thưởng của các cấp.

 Thiếu tá Đại giúp ngư dân đảm bảo an toàn ngư lưới cụ

Tháng 9/2025, trên địa bàn thôn 6, xã Vinh Thanh cũ (nay thuộc xã Phú Vinh) xảy ra 2 vụ cháy rừng dân sinh. Trong khi bám địa bàn nắm tình hình công việc, là người đầu tiên phát hiện đám cháy, Thiếu tá Phạm Văn Đại đã nhanh chóng báo cáo để Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Vinh Xuân kịp thời cử lực lượng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa; đồng thời báo cho trưởng thôn, huy động người dân cùng tham gia. Nhờ vậy, các lực lượng đã khống chế được đám cháy trong thời gian sớm nhất, không để lửa cháy lan sang rừng phòng hộ và các cánh rừng dân sinh khác. Ghi nhận thành tích xuất sắc, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố đã khen thưởng đột xuất, tặng giấy khen cho Thiếu tá Phạm Văn Đại.    

Theo Trung tá Hoàng Văn Dũng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Vinh Xuân, Thiếu tá Đại là cán bộ năng nổ, xuất sắc trong đội vận động quần chúng. “Là cán bộ tổ công tác địa bàn các xã Vinh An, Vinh Thanh, Phú Diên cũ (nay đều thuộc xã Phú Vinh), nhiều năm qua, Thiếu tá Đại gần gũi mật thiết, chủ động phối hợp tốt với chính quyền địa phương; hết lòng tận tụy, giúp đỡ dân, xây dựng được uy tín vững chắc trong tình cảm của người dân, tạo thuận lợi trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, đặc biệt là ngư dân, chấp hành các chủ trương, chính sách. Từ đó, có nhiều đóng góp hiệu quả, cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị” - Trung tá Hoàng Văn Dũng chia sẻ.

Ông Đỗ Mãi, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn 6 và nhiều người dân trên địa bàn bày tỏ lòng tin yêu khi kể về hành động đẹp của Thiếu tá Phạm Văn Đại trong việc bảo vệ tài sản của người dân. Một dịp giáp Tết, trong quá trình đi công tác trên địa bàn xã Vinh Xuân cũ, Thiếu tá Đại nhìn thấy người phụ nữ trong khi điều khiển xe máy lưu thông trên đường, làm rơi một bọc ni lon màu đen, nhưng bản thân chị lại không hề phát hiện. Thiếu tá Đại vội dừng xe nhặt lên, tăng tốc để đuổi kịp “khổ chủ”. Lúc nhận lại nguyên vẹn 33 triệu đồng, người phụ nữ rưng rưng xúc động vì đó là số tiền mà vợ chồng chị nhọc nhằn dành dụm, mang đi trả tiền vật liệu sửa chữa nhà. Chị ngỏ ý tặng Thiếu tá Đại 1 triệu đồng để cảm ơn, nhưng anh dứt khoát không nhận.

Sau đó, vợ chồng người phụ nữ ấy tìm đến Đồn Biên phòng Vinh Xuân để nói lời cảm ơn đối với đơn vị và Thiếu tá Đại, các anh mới biết người vợ tên Trần Thị Điệp và chồng của chị là anh Trần Minh Hùng ở xóm sông đầm xã Vinh Thanh cũ. Anh Hùng bị cụt cả hai tay, mưu sinh rất vất vả. “Khi vợ chồng chị Điệp hỏi thăm về anh bộ đội đã giúp đỡ, người dân trên địa bàn đoán chắc là anh Đại - bộ đội biên phòng, nên chỉ cho họ đến đồn Vinh Xuân; vậy là đúng chính xác luôn”, ông Đỗ Mãi kể cùng tình cảm trân trọng.

Ngược lại thời gian, năm 2014, khi Đồn Biên phòng Vinh Xuân tổ chức hội nghị triển khai công tác biên phòng, có thủ trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP về tham dự, anh Đại là người đề xuất giúp xây dựng nhà cho các hộ công giáo nghèo. Được cấp trên nhất trí, Đồn Biên phòng Vinh Xuân đã kết nối, vận động các ban, ngành đoàn thể các cấp triển khai. Sau khi xây xong nhà cho các hộ công giáo nghèo, cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiếp tục tặng gạo. Từ đó, mô hình “Hũ gạo tình thương” lần đầu tiên được triển khai, nhân rộng trên hai tuyến biên giới.

“Những cán bộ, chiến sĩ như Thiếu tá Đại đã phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, cùng đơn vị xây dựng tình cảm tin yêu trong lòng dân, xây dựng vững chắc tình quân - dân, cùng chung sức thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” - Trung tá Hoàng Văn Dũng nói. 

Bài, ảnh: Quỳnh Anh
